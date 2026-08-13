Bátori Lilianna nem gondolta volna, hogy a 188 centiméter kevés lesz az Eb-döntőhöz

A 19 éves Bátori Liliannának sűrű napjai vannak: a fiatal magasugró vasárnap még az Egyesült Államok nyugati partján, Eugene-ben lett ezüstérmes az U20-as világbajnokságon, csütörtök reggel már Birminghamben lépett pályára a selejtezőben.

A 180 centis magasságon magabiztos ugrással szállt be, majd a 184-et másodikra vitte át. A következő magasság a 188 centi volt, amit előzetesen a döntő magasságnak gondolhattunk. A második kísérleténél már csak milliméterek hiányoztak neki, harmadikra a levegőben csodaszép mozdulattal úszva megoldotta. Húsz ellenfelével együtt versenyben maradt, jöhetett a 191, ami a kvalifikációs szint és – mint kiderült – a mérleg nyelve volt.

Ezen a magasságon ugyanúgy egyre biztatóbb ugrásokat mutatott be, ám harmadikra ezúttal letáncolt a léc. A helyezése a 21. lett, de nem volt tőle nagyon messze, hogy napokon belül két óriási eredmény kerüljön a neve mellé.

Palkovits István 2022 és 2024 után ismét kijutott az Európa-bajnokságra, és abban reménykedett, hogy harmadikra sikerül döntőbe jutnia. Ehhez a 14 tagú első előfutamban a legjobb nyolcban kellett végeznie. 8:32.21-es idei legjobbal érkezett meg Birminghambe, viszont igazán erős mezőnyben korábban nem futott.

A táv első felében még nem volt akkora iram, jól tartotta magát és a sűrű mezőnyben okosan kiment a kettes-hármas pályára az akadályvételhez. Ez kellett ahhoz, hogy ne essen el úgy, mint a svéd riválisa, aki fel is adta a versenyt.

A magyar futóból látszólag hiányzott az erő ezen a délelőttön, a német Frederik Ruppert négy körrel a vége előtt az élre állt, ezt a ritmusváltást nem tudta átvenni. A szétszakadó mezőnyben az utolsó métereken andorrai riválisát utolérte, azonban úgy tűnt, nem akarja megelőzni. 8:59.80-nal a 15. lett, összesítésben a 31. helyen végzett.

A tízpróba első napja után 3897 ponttal a 21. helyen álló Gálpál Zsombor az első öt versenyszámban nem úgy teljesített, ahogyan azt elvárhatta magától. Csütörtök reggel kiderült, hogy ebben egy kisebb sérülés is közrejátszott, amiért visszalépett a folytatástól. A 23 éves többpróbázó az idén törte át a 8000 pontos álomhatárt, reméljük, nemsokára ismét tovább tud javítani az egyéni csúcsán!

A délelőtt legnagyobb drámája Audrey Werro nevéhez volt köthető, aki a célegyenesbe fordulva az első helyen futva elesett a 800 méter elődöntőjében. A nemrég minden idők harmadik legjobb eredményét elérő svájcit továbbjuttatták, de a jobb derekán lévő horzsolásnak még komoly következményei lehetnek a folytatásban. A második elődöntőben Keely Hodgkinson és Femke Broeders-Bol taktikusan, egymás mögött futva biztosították be a helyüket a péntek esti fináléban.

Hasonlóan nagy meccs várható a női 400 méter döntőjében, az elődöntőben a négy favorit közül Natalia Bukowiecka mutatott a legtöbbet (49.57), de Lieke Klaver (49.71), Henriette Jaeger (49.80) és Lurdes Gloria Manuel (49.81) is önbizalommal telve várhatja a szombatot.

Azonban addig még bőven lesznek izgalmas események Birminghamben: csütörtök este Klekner Hanga, Takács Boglárka és Urbán Zita is döntőben lép pályára.

Bátori Lilianna nem érezte a jetleget – Nagyon kemény három hét van ön mögött, hogyan érzi magát?

– Igazából nagyon jól, mindenki azt kérdezi, hogy milyen a jetlag, de egyáltalán nem érzem. Ugyanannyira vagyok fáradt, mint bármikor máskor, miután reggel versenyzem. – Akkor ez nem befolyásolta a mostani ugrásait?

– Még vasárnap a junior-vb-döntő után úgy voltam vele, hogy örülni fogok, ha huszonnégy óra utazás után egyáltalán fel tudok itt ugrani. Nem hiszem, hogy túl sokan jöttek át Eugene-ből. Az utazás elég fárasztó volt, de még nem voltam az Egyesült Államokban, úgyhogy jól éreztem magam és a verseny is úgy sikerült, ahogyan terveztük. – Milyen volt az edzője, Kun-Szabó Balázs nélkül versenyezni a tengerentúlon?

– Kiss Tamás volt kint a csapattal, ő elküldte a videókat Balázsnak, aki egyből reagált, hogy mit kell változtatnom. – Mennyire bosszantja, hogy nüanszokon múlott a döntőbe jutás?

– Természetesen bosszant, de már a pálya mellett kibosszankodtam magam. Déja vu-érzésem van Tokióból, ahol szintén nem kellett sok a vb-döntőhöz. Viszont mindent elmond a mostani selejtező erősségéről, hogy nagy Q kellett a döntőbe jutáshoz. Senki nem gondolta előzetesen, hogy a 188 centi nem lesz elég. – Még mindig nagyon fiatal, de már most ott van a felnőttek között az elit közelében. Milyennek értékeli az évét?

– Voltak nagyon jó versenyeim és kevésbé jók is, de már magában az haladás az előző évhez képest, ahogyan versenyeztem. A technikám még mindig nem tökéletes, voltak vele problémák, viszont úgy tűnik, hogy amikor igazán kell, akkor mégis menni szokott. Az első két versenyembe még „bezavart” az érettségi, elég fáradt voltam miatta, de sikerült, felvettek a Corvinus Egyetemre. A Gyulai István Memorial után kezdett összeállni a formám, onnantól kezdtem újra jól ugrani.

ATLÉTIKA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM

Esti program (Tv: Eurosport1; M4 Sport, 21.00) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

19.35: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor visszalépett), gerelyhajítás

20.40: női hármasugrás, DÖNTŐ

20.50: női rúdugrás, DÖNTŐ (Klekner Hanga)

21.29: női 3000 m akadály, DÖNTŐ (Urbán Zita)

21.45: férfi diszkoszvetés, DÖNTŐ

22.10: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor visszalépett), 1500 m (utolsó szám)

22.28: férfi 800 m, DÖNTŐ

22.50: női 200 m, DÖNTŐ (Takács Boglárka)