Bátori Lilianna nem gondolta volna, hogy a 188 centiméter kevés lesz az Eb-döntőhöz
A 19 éves Bátori Liliannának sűrű napjai vannak: a fiatal magasugró vasárnap még az Egyesült Államok nyugati partján, Eugene-ben lett ezüstérmes az U20-as világbajnokságon, csütörtök reggel már Birminghamben lépett pályára a selejtezőben.
A 180 centis magasságon magabiztos ugrással szállt be, majd a 184-et másodikra vitte át. A következő magasság a 188 centi volt, amit előzetesen a döntő magasságnak gondolhattunk. A második kísérleténél már csak milliméterek hiányoztak neki, harmadikra a levegőben csodaszép mozdulattal úszva megoldotta. Húsz ellenfelével együtt versenyben maradt, jöhetett a 191, ami a kvalifikációs szint és – mint kiderült – a mérleg nyelve volt.
Ezen a magasságon ugyanúgy egyre biztatóbb ugrásokat mutatott be, ám harmadikra ezúttal letáncolt a léc. A helyezése a 21. lett, de nem volt tőle nagyon messze, hogy napokon belül két óriási eredmény kerüljön a neve mellé.
Palkovits István 2022 és 2024 után ismét kijutott az Európa-bajnokságra, és abban reménykedett, hogy harmadikra sikerül döntőbe jutnia. Ehhez a 14 tagú első előfutamban a legjobb nyolcban kellett végeznie. 8:32.21-es idei legjobbal érkezett meg Birminghambe, viszont igazán erős mezőnyben korábban nem futott.
A táv első felében még nem volt akkora iram, jól tartotta magát és a sűrű mezőnyben okosan kiment a kettes-hármas pályára az akadályvételhez. Ez kellett ahhoz, hogy ne essen el úgy, mint a svéd riválisa, aki fel is adta a versenyt.
A magyar futóból látszólag hiányzott az erő ezen a délelőttön, a német Frederik Ruppert négy körrel a vége előtt az élre állt, ezt a ritmusváltást nem tudta átvenni. A szétszakadó mezőnyben az utolsó métereken andorrai riválisát utolérte, azonban úgy tűnt, nem akarja megelőzni. 8:59.80-nal a 15. lett, összesítésben a 31. helyen végzett.
A tízpróba első napja után 3897 ponttal a 21. helyen álló Gálpál Zsombor az első öt versenyszámban nem úgy teljesített, ahogyan azt elvárhatta magától. Csütörtök reggel kiderült, hogy ebben egy kisebb sérülés is közrejátszott, amiért visszalépett a folytatástól. A 23 éves többpróbázó az idén törte át a 8000 pontos álomhatárt, reméljük, nemsokára ismét tovább tud javítani az egyéni csúcsán!
A délelőtt legnagyobb drámája Audrey Werro nevéhez volt köthető, aki a célegyenesbe fordulva az első helyen futva elesett a 800 méter elődöntőjében. A nemrég minden idők harmadik legjobb eredményét elérő svájcit továbbjuttatták, de a jobb derekán lévő horzsolásnak még komoly következményei lehetnek a folytatásban. A második elődöntőben Keely Hodgkinson és Femke Broeders-Bol taktikusan, egymás mögött futva biztosították be a helyüket a péntek esti fináléban.
Hasonlóan nagy meccs várható a női 400 méter döntőjében, az elődöntőben a négy favorit közül Natalia Bukowiecka mutatott a legtöbbet (49.57), de Lieke Klaver (49.71), Henriette Jaeger (49.80) és Lurdes Gloria Manuel (49.81) is önbizalommal telve várhatja a szombatot.
Azonban addig még bőven lesznek izgalmas események Birminghamben: csütörtök este Klekner Hanga, Takács Boglárka és Urbán Zita is döntőben lép pályára.
|Bátori Lilianna nem érezte a jetleget
– Nagyon kemény három hét van ön mögött, hogyan érzi magát?
– Akkor ez nem befolyásolta a mostani ugrásait?
– Milyen volt az edzője, Kun-Szabó Balázs nélkül versenyezni a tengerentúlon?
– Mennyire bosszantja, hogy nüanszokon múlott a döntőbe jutás?
– Még mindig nagyon fiatal, de már most ott van a felnőttek között az elit közelében. Milyennek értékeli az évét?
ATLÉTIKA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM
Esti program (Tv: Eurosport1; M4 Sport, 21.00) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
19.35: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor visszalépett), gerelyhajítás
20.40: női hármasugrás, DÖNTŐ
20.50: női rúdugrás, DÖNTŐ (Klekner Hanga)
21.29: női 3000 m akadály, DÖNTŐ (Urbán Zita)
21.45: férfi diszkoszvetés, DÖNTŐ
22.10: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor visszalépett), 1500 m (utolsó szám)
22.28: férfi 800 m, DÖNTŐ
22.50: női 200 m, DÖNTŐ (Takács Boglárka)