Veszélyben a Lech Poznan feröeri El-meccse

Az eredeti tervek szerint szerdán napközben repült volna a Lech Poznan a Feröer-szigetek egyetlen nemzetközi repülőterére Vágarra, ám a harmadik legnagyobb feröeri szigeten uralkodó köd miatt az El-selejtező visszavágójára készülő lengyel csapat csak a poznani reptéri becsekkolásig jutott el, az utazást csütörtök reggelre halasztották.

Ma reggel már engedélyezték a felszállást, ám mire Feröer közelébe értek, ismét romlottak Vágarnál a körülmények, ezért a poznaniakat szállító gépet Norvégiába, Bergenbe irányították át, így a magyar idő szerint csütörtök este fél nyolckor kezdődő visszavágó előtt öt és fél órával a lengyel együttes még a nyugat-norvégiai városban várakozik.

Figyelembe véve azonban, hogy Bergen reptere és a feröeri légikikötő több mint 700 kilométerre van egymástól, jelenleg az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy – még ha a lengyelek meg is érkeznek csütörtökön a szigetországba –, az UEFA egy nappal elhalasztja a meccset.

Az első mérkőzést a Lech Poznan 1–0-ra megnyerte.

FRISSÍTÉS:

Csütörtök délutáni hír, hogy a Lech Poznan végül mégis el tudott indulni, de a mérkőzést csak 21.45-kor kezdik el.