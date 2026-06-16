Nemzeti Sportrádió

23 gólos gólkirályt igazolhat a Mezőkövesd – NS-infó

P. K.P. K.
2026.06.16. 14:49
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Keresztes Zalán távozik a Majosi SE-től (Fotó: instagram.com/nbfootballagency)
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NB II Keresztes Zalán magyar átigazolás Mezőkövesd
A Nemzeti Sport értesülései szerint az NB II-es Mezőkövesdben folytathatja pályafutását az NB III Délnyugati csoportjának gólkirálya, Keresztes Zalán.

 

Információink szerint a Mezőkövesd ezen a héten bejelentheti az NB III-as Majosi SE-től érkező, 24 éves Keresztes Zalán szerződtetését. A csatár a 2019–2020-as idényben két mérkőzésen pályára lépett az NB I-ben is Kaposváron, de egyébként eddigi pályafutása nagy részét NB III-as csapatokban töltötte. A 2025–2026-os idényben 30 meccsen szerzett 23 góllal gólkirály lett a Délnyugati csoportban.

A Mezőkövesd a héten kezdi el a  nyári felkészülést, és bár a klub még nem jelentette be, jelentős változások várhatók a csapat életében. Csertői Aurél helyére Máté Péter érkezik vezetőedzőnek, és a játékoskeretben is lesznek még változások.

 

 

NB II Keresztes Zalán magyar átigazolás Mezőkövesd
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