23 gólos gólkirályt igazolhat a Mezőkövesd – NS-infó

Információink szerint a Mezőkövesd ezen a héten bejelentheti az NB III-as Majosi SE-től érkező, 24 éves Keresztes Zalán szerződtetését. A csatár a 2019–2020-as idényben két mérkőzésen pályára lépett az NB I-ben is Kaposváron, de egyébként eddigi pályafutása nagy részét NB III-as csapatokban töltötte. A 2025–2026-os idényben 30 meccsen szerzett 23 góllal gólkirály lett a Délnyugati csoportban.

A Mezőkövesd a héten kezdi el a nyári felkészülést, és bár a klub még nem jelentette be, jelentős változások várhatók a csapat életében. Csertői Aurél helyére Máté Péter érkezik vezetőedzőnek, és a játékoskeretben is lesznek még változások.