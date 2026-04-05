Utolsó pillanatban szerzett góllal gyűjtötte be a pontokat a Kozármisleny

LABDARÚGÓ NB II

24. FORDULÓ

HR-RENT KOZÁRMISLENY–BUDAFOKI MTE 1–0 (0–0)

Kozármisleny, 600 néző. Vezette: Papp Ádám (Máyer Gábor, Kulman Tamás)

KOZÁRMISLENY: Oroszi – Bíró M. (Mikolay, 61.), Vajda R. (Gajág, 27.), Horváth D., Turi – Kocsis D., Dóra D. (Gazdag V., 77.) – Herczeg B. (Kozics, 77.), Zamostny, László K. – Zsóri D. (Babinszky, 61.). Vezetőedző: Czuczi Mátyás

BUDAFOK: Hársfalvi – Selyem, Kálnoki-Kis D., Jagodics M., Lapu – Stumpf, Németh M. – Hajdú R. (Kocsis D., 74.), Varga B. (Korponai, 90.), Bukta (Rehó, 79.) – Gyurkó (Vasvári, 79.). Vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerző: Babinszky (90+3.)

Kiállítva: Gyurkó (90+4.)

MESTERMÉRLEG

Czuczi Mátyás: – Jobb később, mint soha – ezt a gólunkra értem. Az első kényszerű csere némileg felborította a meccstervemet. Mindkét oldalon akadtak helyzetek, mi ezek közül egyet értékesítettünk.

Nikházi Márk: – Őszintén szólva nem tudom, a kozármislenyiek hogyan nyerték meg ezt a mérkőzést, de gratulálok hozzá nekik.

Forró pillanat a hazai kapu előtt (Fotó: Boros Sándor/BMTE)

ÖSSZEFOGLALÓ

A mérkőzés elején a vendégek akarata érvényesült, de nagy helyzetet nem tudtak kialakítani. A játékrész második felére magára talált a hazai csapat, ám nagy helyzet előttük sem adódott. Inkább a harcosság dominált, a félidő végét sok apró szabálytalanság jellemezte. Aztán a második félidő elején jobbára pontrúgásokból veszélyeztettek a budafokiak, de Gyurkó fejesénél csak kapufáig jutottak. Majd egy hazai hiba után Bukta vezette tisztán a kapura a labdát, Oroszi azonban hatalmasat hárított. Aztán a sok apró szabálytalanságnak köszönhetően ismét nem alakult ki folyamatos játék.

A budafoki Bukta Csaba (11) veszi célba Hársfalvi András kapuját (Fotó: Boros Sándor/BMTE)

A ráadásban egy szögletet követő egyéni villanás végén, a hosszú oldalon Kocsis szerezte meg a labdát. Harcosan az alapvonalig küzdötte magát, felnézett, majd élesen középre lőtte a labdát. Hársfalvi kivetődött, de a labda túlment rajta, így a szemfülesen érkező Babinszky közelről az üres kapuba gurította a mérkőzést eldöntő gólt. Három forduló után megszakadt a hazai csapat nyeretlenségi sorozata, míg a vendég budafokiak már öt találkozó óta nyeretlenek, és kieső helyre csúsztak vissza. 1–0