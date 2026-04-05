Sorozatban harmadszor győzött 1–0-ra az Ajka

LABDARÚGÓ NB II

24. FORDULÓ

KARCAGI SC–FC AJKA 0–1 (0–0)

Karcag, Liget úti Sportcentrum, 650 néző. Vezette: Jakab Árpád (Vad Anita, Dobos Dominik)

KARCAG: Gergely – Kovalovszki (Győri Á., 82.), Szekszárdi T., Sághy, Fábián B. (Pap Zs., 71.), László D. – Szűcs K. (Fekete O., 71.), Osztrovka, Sain (Hidi P., 64.) – Kaye (Egri I., 82.), Kohut. Vezetőedző: Varga Attila

AJKA: Szabados – Kovács N., Tar, Garai – Csizmadia Z., Kenderes – Mohos (Nagy N., 90+2.), Sejben, Doncsecz (Jelena, a szünetben), Kopácsi (Csörnyei, 86.) – Cipf (Csóka D., 82.). Megbízott edző: Gaál Bálint

Gólszerző: Csizmadia Z. (67.)

MESTERMÉRLEG

Varga Attila: – Voltak ugyan jobb periódusaink, de nem voltunk elég élesek az ellenfél kapuja előtt. A kulcspillanatokban jobb döntéseket kellene hoznunk. A különbséget az adta, hogy az Ajka értékesítette a lehetőségét, mi pedig körbelőttük a kapujukat. Nem ez a vereség határoz meg minket, hiszen az eddigi eredményeink nem a véletlen művei. Megyünk tovább, szeretnénk javítani.

Gaál Bálint: – Nehéz mérkőzés volt, nagyon stabil csapatot vertünk meg, habár az első félidőben a hazaiak picit közelebb álltak a gólszerzéshez. A fordulás után már lehetett érezni, hogy ez tipikus egygólos meccs lesz, amelyen mi szereztük meg azt a bizonyos találatot.

Látványos fejpárbajok színesítették a mérkőzést (Fotó: Vigh Attila/Karcagi SE)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az első komolyabb lehetőség a hazaiak előtt adódott, László Dávid lövését azonban Szabados István magabiztosan védte. A találkozó elején hamar előkerült az első sárga is Tar Zsolt durva szabálytalansága után. Az első félidőben egyértelműen a Karcag volt az aktívabb, több lehetőséget is kialakított: Szekszárdi Tamás fejese csak centikkel kerülte el a kaput, majd László újabb próbálkozását hatalmas bravúrral hárította az ajkai kapus. A játék a félidő második felére kissé töredezetté vált, szabálytalanságok törték meg a ritmust, így gól nélküli döntetlennel vonultak szünetre a csapatok.

A második félidő elején ismét a hazaiak veszélyeztettek, de egyszerűen nem tudtak élni a lehetőségeikkel. A játék egyre keményebbé vált, több durvább belépő és sárga lap is tarkította a mérkőzést. A fordulópont a 67. percben jött el, amikor egy bal oldali beadás után a hazai védelem hibázott, amit Csizmadia Zoltán kihasznált, és megszerezte a vezetést az Ajkának. A hajrában a feszültség még tovább nőtt, repkedtek a sárgák, miközben a hazaiak próbáltak egyenlíteni. Voltak ígéretes lehetőségeik, sőt, a 90. percben egy lövést a gólvonalról mentettek a vendégek. Az Ajka védelme állta a sarat, sőt a bakonyiak akár még növelhették is volna az előnyüket egy hazai hiba után. Tipikus egygólos mérkőzés volt, amely végén a vendégegylet ünnepelhetett. A bakonyiak sorozatban a harmadik bajnokijukat nyerték meg 1–0-ra azóta, hogy Csábi József távozott, és megbízott edzőként ismét Gaál Bálint irányítja a csapatot. 0–1