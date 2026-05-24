A Tatabánya nagy csatában kikapott az Európa-kupa döntőjének első meccsén

Valami a régiből. A legtöbb európai kupasorozatban már a tengerentúlról jövő, négyes döntős rendszerben dől el a trófea sorsa. Ez nemcsak kézilabdában, hanem a legtöbb csapatsportban is így van. Sajnos férfi kézilabdában a Bajnokok Ligája és az Európa-liga final fourjában sem leszünk érdekeltek, ezért pláne érdeklődve várhattuk, hogy mire megy a Tatabánya a régi időket idéző, oda-visszavágós párharcban zajló Európa-kupa-döntőben.

Ahhoz, hogy a magyar csapatnak a hazai kupaezüst és a bajnoki bronzérem után meglegyen a lehetősége feltenni a koronát az egész éves jó teljesítményére, korábban öt párharcot már sikerrel kellett letudnia. Sorrendben a norvég Naerbö, a svájci Suhr Aarau, a norvég Runar Sandefjord, a török Nilüfer és a bosznia-hercegovinai Izvidjac Ljubuski is fejet hajtott Tóth Edmond együttese előtt, amelynek a klub történetének első nemzetközi trófeájáért az északmacedón GRK Ohriddal kellett, hogy megmérkőzzön.

Fotó: Kovács Péter

A Bányász a pünkösdvasárnapi első meccset hazai pályán játszhatta, a felfokozott érdeklődés pedig már egy órával a kezdő sípszó előtt megmutatkozott. A hazai szurkolók látványos közös vonulással érkeztek meg a csarnokba, de Észak-Macedóniából is érkeztek nagyjából kétszázan. A szinte telt házas arénában az ő hangjukat is lehetett hallani, de a vendégjátékosok is hamar megmutatták, hogy ők is felkészülten érkeztek meg a találkozóra.

A japán Jaszuhira Koszuke heteseivel és Éles Benedek talpról belőtt góljával indult a meccs, majd kőkemény percek következtek. Papp Tamás és Matej Havran is két percet kapott, a túloldalon Ivan Taszeszki verte fejbe Dmitrij Zsitnyikovot, amiért szintén járt a kiállítás. Közben az ellenfél kapusa, Kristian Pilipovic rendre kivédte a neki kedvező helyzetből érkező tatabányai lövéseket.

Az agresszív, kilépkedő védők nagyon megnehezítették a hazaiak dolgát, az első 14 percben csak két gólra voltak képesek (2–6). Tóth Edmond ekkor a komplett hátsó trióját lecserélte, megjött Sztraka Dániel, Patrick Lemos és Demis Grigoras. Azonban nekik sem feküdt az ellenfél védekezése, Grigoras két gólja és gólpassza mégis reményt keltő volt.

A magas hőfokú csatában a kapus Pilipovic kapott két percet, amiből sikerült a Bányásznak a lehető legrosszabban kijönnie… Ante Ivankovic emberhátrányban lőtte át a falat, elöl technikai hiba és eladott labda következett. Az első félidő hajrájában már nem nőtt tovább a különbség, a 13–8-as Ohrid-vezetés azt sugallta, hogy a rivális nem tudta kihozni a Tatabánya gyengélkedéséből a maximumot.

Fotó: Kovács Péter

A Bányász a Runar Sandefjord ellen kezdett már ehhez hasonlóan rosszul egy párharcot az idényben, de akkor sikerült felállnia és már az első meccs második félidejében összejött a fordítás. Ehhez a két azonos erősségű sora miatt volt megfelelő variációja Tóth Edmondnak, csak meg kellett találnia, mielőtt elúszik a párharc.

Hogy milyen felfogásban vágtak bele a döntőbe az északmacedónok, jól mutatja, hogy a 32. percben az ötödik és a hatodik vendégjátékos is megkapta az első kiállítását. A kettős emberelőnyt sikerült tökéletesen kihasználni, Éles és Baptiste Damatrin góljaival 3–0-ra megnyerte ezt a szakaszt (11–14).

Nem sokkal később már a hazaiak találták magukat kettős hátrányban, a mérleg egy kapott gól, majd egy Damatrin által kiharcolt és belőtt hetes következett. Innentől gyakorlatilag mindenért két perc járt, Lemos megráncigálta ellenfelét, majd Oriol Rey Morales is mehetett a kispadra, őt Havran kivette, nyakra ütésért. A 40 percben már 28 percnyi kiállításnál jártak a csapatok.

Éles próbálta meg kibillenteni a meccset ebből a zaklatott állapotából, de sajnos Darko Djukics is megmutatta fantasztikus technikai tudását. A meccs kétharmadánál végre beindult a gólgyár, egyre könnyebben jöttek a gólok, Borisz Rojevics gyorsan időt is kért (18–21). Ez bejött neki, pillanatokkal később ismét hattal vezetett a csapata, Pilipovic a ziccervédéseivel hatalmas károkat okozott a Tatabányának.

Ekkor úgy tűnt, a hajrának már az lesz a tétje, hogy marad-e esély a jövő hét vasárnapi visszavágóra. Ám Damatrin és Éles vezérletével sorozatban öt gólt szerzett a Bányász, így lett 19–25-ről 24–25. És még volt hátra nyolc perc! Innentől már az előnyszerzés is elérhető közelségbe került. Újabb emberelőny, blokk, Andó-védés, Éles bedobja az üres kapus gólt! 26–26.

Fotó: Kovács Péter

Az 55. percben meghúzta a váratlant az Ohrid, a kapusát lecserélve hét emberrel támadott. Havran lábsérülést szenvedett, így nélküle kellett megoldani a végjátékot. A főszereplővé Rodríguez Pedro vált, a magyar válogatott jobbszélső előbb kínaiból egyenlített, majd egy gyors lerohanás végén az ő góljával átvette a vezetést a Bányász (28–27).

Sajnos volt még egy fordulat a meccsben, Ivankovic egyenlített, majd egy elrontott hazai támadás után három másodperccel a dudaszó előtt Djukics bedobta a győztes gólt. Az Ohrid 29–28-ra nyert Tatabányán, így ő várhatja kedvezőbb helyzetből a visszavágót.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Mol Tatabánya KC–GRK Ohrid (északmacedón) 28–29 (8–13)

Jegyzőkönyv hamarosan!