Első nemzetközi kupadöntőjét vívja a Tatabánya férfi kézilabdacsapata

Öt sikeres párharc után jöhet a Tatabánya hatodik, mindent eldöntő oda-vissza vágós csatája a férfi kézilabda Európa-kupában. A magyar csapat a második körben csatlakozott a harmadik számú kontinentális klubsorozathoz – ez közös pont a finálébeli ellenfelével, a GRK Ohriddal. Az eddigi tíz meccsből az északmacedónok nyertek meg a többet, kilenc győzelmük igazán különlegesnek számít, de a Bányásznak sincs szégyenkezni valója (7 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség).

Mindkét csapatnak vereség után kellett megfordítania elődöntős párharcát. A Tatabánya a kétgólos hátrányból egygólos előnyt teremtett a bosnyák Izvidjac Ljubuskival szemben, az Ohrid és a szlovén Celje csatája még ennél is izgalmasabban alakult: hétméterespárbaj döntött. Az ohridiak átlagosan csupán 21.8 gólt kaptak a fináléig tartó útjukon, a Tatabánya 31.4-et, viszont a magyar csapat 33.7-es dobott gólátlaga öt tizeddel veri a riválisét. Hogy mire számíthatunk az ellenféltől, arról Sztraka Dánielt, a Bányász irányítóját kérdeztük.

„Hasonló stílusra számítunk, mint az előző ellenfelünktől, amelyik szintén a kemény balkáni stílust képviselte. Már az előző héten elkezdtük a felkészülést, taktikailag nem érhet minket meglepetés. Az ideális természetesen az lenne, ha néhány gólos előnnyel tudnánk elutazni a visszavágóra, de képesek lehetünk idegenben is nyerni” – bizakodott a 22 éves játékos.

Ahogyan az eddigi riválisokkal szemben, úgy az Ohrid ellen is a Tatabánya mellett szólhat, hogy két azonos erősségű sora van, a két sor az eddig búcsúztatott klubok vezetőedzőinek nyilatkozatai szerint egy szinttel feljebb, az Európa-ligában is megállná a helyét. A cél így ezúttal sem lehet más, mint a minél nagyobb tempó diktálása.

„Edzőnknek, Tóth Edmondnak volt lehetősége forgatni a csapatot, minden játékosunk magas szintet képvisel. Jó az állomány, frissek vagyunk, most már nem kell tartalékolni, minden erőnket bele kell tenni a döntőbe! Hogy mi lennénk a sorozat favoritjai? Mi nem foglalkoztunk ezzel, csak fordulóról fordulóra próbáltunk felkészülni. Két erős norvég csapatot is legyűrtünk, nem volt könnyű a törökországi meccsünk sem, ahogyan az Izvidjac stílusa sem volt épp a legkönnyedebb” – foglalta össze Sztraka Dániel a fináléig vezető út kihívásait.

A tavaly nyáron a NEKA-tól igazolt fiatalnak kulcsszerepe van új csapata sikereiben, általában a 15–20. percben beszállva neki kell lendületet vinnie a támadójátékba. Ezt rendre sikerrel teszi, ha most is meglövi a maga négy-hat gólját, akkor a Magyar Kupa-ezüst és a bajnoki bronzérem után az aranyból is nyerhet egyet csapatával.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-KUPA

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

17.00: Mol Tatabánya KC–GRK Ohrid (északmacedón) (Tv: Sport1) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!