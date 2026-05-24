Nemzeti Sportrádió

Első nemzetközi kupadöntőjét vívja a Tatabánya férfi kézilabdacsapata

SZENDREI ZOLTÁNSZENDREI ZOLTÁN
2026.05.24. 07:01
null
Sztraka Dániel nem tartalékol társaival a finálés párharcban (Fotó: Török Attila)
Címkék
férfi kézilabda Ohrid Tatabánya férfi kézilabda Mol Tatabánya Tatabánya férfi kézilabda Európa-kupa
A Mol Tatabánya férfi kézilabdacsapata az előttünk álló két vasárnap felteheti kiemelkedő 2025–2026-os idényére a koronát, ha az északmacedón GRK Ohrid ellen megnyeri az Európa-kupát.

Öt sikeres párharc után jöhet a Tatabánya hatodik, mindent eldöntő oda-vissza vágós csatája a férfi kézilabda Európa-kupában. A magyar csapat a második körben csatlakozott a harmadik számú kontinentális klubsorozathoz – ez közös pont a finálébeli ellenfelével, a GRK Ohriddal. Az eddigi tíz meccsből az északmacedónok nyertek meg a többet, kilenc győzelmük igazán különlegesnek számít, de a Bányásznak sincs szégyenkezni valója (7 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség).

Mindkét csapatnak vereség után kellett megfordítania elődöntős párharcát. A Tatabánya a kétgólos hátrányból egygólos előnyt teremtett a bosnyák Izvidjac Ljubuskival szemben, az Ohrid és a szlovén Celje csatája még ennél is izgalmasabban alakult: hétméterespárbaj döntött. Az ohridiak átlagosan csupán 21.8 gólt kaptak a fináléig tartó útjukon, a Tatabánya 31.4-et, viszont a magyar csapat 33.7-es dobott gólátlaga öt tizeddel veri a riválisét. Hogy mire számíthatunk az ellenféltől, arról Sztraka Dánielt, a Bányász irányítóját kérdeztük.

„Hasonló stílusra számítunk, mint az előző ellenfelünktől, amelyik szintén a kemény balkáni stílust képviselte. Már az előző héten elkezdtük a felkészülést, taktikailag nem érhet minket meglepetés. Az ideális természetesen az lenne, ha néhány gólos előnnyel tudnánk elutazni a visszavágóra, de képesek lehetünk idegenben is nyerni”  – bizakodott a 22 éves játékos.

Ahogyan az eddigi riválisokkal szemben, úgy az Ohrid ellen is a Tatabánya mellett szólhat, hogy két azonos erősségű sora van, a két sor az eddig búcsúztatott klubok vezetőedzőinek nyilatkozatai szerint egy szinttel feljebb, az Európa-ligában is megállná a helyét. A cél így ezúttal sem lehet más, mint a minél nagyobb tempó diktálása.

 „Edzőnknek, Tóth Edmondnak volt lehetősége forgatni a csapatot, minden játékosunk magas szintet képvisel. Jó az állomány, frissek vagyunk, most már nem kell tartalékolni, minden erőnket bele kell tenni a döntőbe! Hogy mi lennénk a sorozat favoritjai? Mi nem foglalkoztunk ezzel, csak fordulóról fordulóra próbáltunk felkészülni. Két erős norvég csapatot is legyűrtünk, nem volt könnyű a törökországi meccsünk sem, ahogyan az Izvidjac stílusa sem volt épp a legkönnyedebb” – foglalta össze Sztraka Dániel a fináléig vezető út kihívásait.

A tavaly nyáron a NEKA-tól igazolt fiatalnak kulcsszerepe van új csapata sikereiben, általában a 15–20. percben beszállva neki kell lendületet vinnie a támadójátékba. Ezt rendre sikerrel teszi, ha most is meglövi a maga négy-hat gólját, akkor a Magyar Kupa-ezüst és a bajnoki bronzérem után az aranyból is nyerhet egyet csapatával.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-KUPA
DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
17.00: Mol Tatabánya KC–GRK Ohrid (északmacedón) (Tv: Sport1) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

 

 

férfi kézilabda Ohrid Tatabánya férfi kézilabda Mol Tatabánya Tatabánya férfi kézilabda Európa-kupa
Legfrissebb hírek

Férfi kézi: számos bizonytalan tényező nehezíti a pénzügyi tervezést az FTC-nél

Kézilabda
15 órája

Egy év után távozik Veszprémből a magyar szélső, NB I-es élcsapatban folytatja

Kézilabda
21 órája

Nyert a magyar válogatott, de a szerbek mehetnek a kézilabda-vb-re

Kézilabda
2026.05.17. 19:12

A visszavágón is Görögország nyert, Hollandia már csak a szabadkártyában bízhat a férfi kézilabda-világbajnokságon

Kézilabda
2026.05.17. 18:43

„Életben vagyunk!” – Bánhidi Bence a szerbek elleni vb-selejtező visszavágója előtt

Kézilabda
2026.05.17. 09:34

Imre Bence: Valamennyire visszahoztuk a reményt

Kézilabda
2026.05.14. 23:24

Szerződése lejárta előtt távozhat a Szeged kapusa – sajtóhír

Kézilabda
2026.05.14. 14:18

Az elmúlt tíz év legnehezebb vb-selejtezője vár a magyar férfi kézilabda-válogatottra

Kézilabda
2026.05.14. 08:57
Ezek is érdekelhetik