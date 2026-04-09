NB III: elefántcsontparti játékossal erősített az Újpest FC II – hivatalos
Az Újpest FC csütörtökön hivatalos honlapján jelentette be, hogy a klub NB III-as csapata szerződtette a 18 esztendős Cheick Diabatét.
Az elefántcsontparti játékos ezt megelőzően hazája másodosztályában, a Leader SC-ben futballozott, és onnan érkezik a Megyeri útra, ahol a második számú együttesben kaphat majd lehetőséget – olvasható a lila-fehérek hivatalos közleményében.
Az Újpest FC II 18 forduló után a kilencedik helyen áll az NB III Északkeleti csoportjában.
Ezek is érdekelhetik