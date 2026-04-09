Nemzeti Sportrádió

NB III: elefántcsontparti játékossal erősített az Újpest FC II – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.04.09. 16:50
Fotó: ujpestfc.hu
Címkék
Újpest Cheick Diabaté Újpest FC NB III
Az Újpest FC csütörtökön hivatalos honlapján jelentette be, hogy a klub NB III-as csapata szerződtette a 18 esztendős Cheick Diabatét.

Az elefántcsontparti játékos ezt megelőzően hazája másodosztályában, a Leader SC-ben futballozott, és onnan érkezik a Megyeri útra, ahol a második számú együttesben kaphat majd lehetőséget – olvasható a lila-fehérek hivatalos közleményében.

Az Újpest FC II 18 forduló után a kilencedik helyen áll az NB III Északkeleti csoportjában.

 

Legfrissebb hírek

Szerződést bontott portugál szélsőjével az Újpest – hivatalos

Labdarúgó NB I
5 órája

Távozik az Újpest jégkorongcsapatának két edzője

Jégkorong
Tegnap, 11:36

Május 3-án meccsel egymással az Újpest és az FTC – a 31. és a 32. forduló programja

Labdarúgó NB I
2026.04.07. 17:50

Az Újpest játékosa 25 évesen felhagyott a profi futballal – magyar tehetségeket segítene külföldi szerződéshez

Labdarúgó NB I
2026.04.07. 17:30

NB III: hat gólt vágott a Tatabánya, ötig jutott a Gyulai Termál

Labdarúgó NB II
2026.04.05. 20:55

Női NB I: megosztozott a pontokon a Honvéd és az Újpest

Labdarúgó NB I
2026.04.05. 15:13

Révész Attila bírózott, Nuno Campos a szurkolókat dicsérte a ZTE–Kisvárda bajnoki után

Labdarúgó NB I
2026.04.05. 11:53

Az utolsó pillanatokban lőtt góllal mentett meg egy pontot az MTK Újpesten

Labdarúgó NB I
2026.04.04. 21:30
Ezek is érdekelhetik