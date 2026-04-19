Premier League: Manchester City–Arsenal

Az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 33. fordulójában a Manchester City fogadja az Arsenalt. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ
MANCHESTER CITY–ARSENAL 1–1 – élőben az NSO-n!
Manchester, Etihad Stadion. Vezeti: A. Taylor
MANCHESTER CITY: Donnarumma – M. Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly – Bernardo Silva, Rodri – Semenyo, Cherki, Doku – Haaland. Menedzser: Pep Guardiola
ARSENAL: Raya – C. Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié – Ödegaard, Zubimendi, Rice – Madueke, Havertz, Eze. Menedzser: Mikel Arteta
Gólszerző: Cherki (16.), ill. Havertz (18.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
