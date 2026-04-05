Kiütötte a Vasas a Szegedet, és újra vezeti az NB II tabelláját

LABDARÚGÓ NB II

24. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–VASAS FC 0–4 (0–1)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 1487 néző. Vezette: Katona Balázs (Bornemissza Norbert, Bán Kristóf)

SZEGED: Veszelinov – Sándor M., Szilágyi Z. (Kurdics, 83.), Horváth M., Tóth B. – Rabatin (Vágó L., 58.), Zvekanov – Halmai (Borvető, a szünetben), Suljic (Márkvárt, 58.), Bodnár – Tóth-Gábor (Novák Cs., 71.). Vezetőedző: Laczkó Zsolt

VASAS: Uram – Girsik A., Hej (Pávkovics, 89.), Iyinbor, Doktorics – Sztojka (Rab, a szünetben), Urblík J., Hidi M. – Molnár Cs. (Barkóczi Barnabás, a szünetben), Pethő B. (Németh B., 82.), Tóth M. (Radó, 83.). Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Veszelinov (42. – öngól), Pethő B. (60.), Urblík J. (90. – 11-esből), Radó (90+2.)

MESTERMÉRLEG

Laczkó Zsolt: – Nehéz értékelni, rendkívül csalódott vagyok az eredmény és a második félidei teljesítmény miatt, az 50. perctől szétestünk. Az elején agresszívek voltunk, majd akadt helyzetünk az egyenlítésért, amelyből visszajöhettünk volna a meccsbe. A Vasas minden hibánkat megbüntette, megérdemelten nyert.

Erős Gábor: – Küzdelmes meccs volt, nem gondolnám, hogy a mai különbség reális. Ettől függetlenül megérdemelten győztünk, bár a Szeged az első félidőben megnehezítette a dolgunkat. Nyilván a vezetés, majd a második gól után meg is jött az önbizalmunk, büszke vagyok a csapatra, hogy megint győztünk.

Urblík József (balra) a hajrában tizenegyesből talált be (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)

ÖSSZEFOGLALÓ

Remek iramban kezdődött a mérkőzés, mindkét csapat gyorsan próbált játszani, így a hosszú indítások miatt a kapusok is igen gyakran kaptak feladatot. A 20. perc környékén már mindkét kapu előtt akadt egy-egy lehetőségecske, ezek sem Veszelinovnak, sem Uramnak nem okozott gondot.

A hangulat közben parádés volt, mindkét szurkolótábor kitett magáért, igaz, néha egymást is szidták. A Vasas elsősorban Tóth Milán megugrásaiban bízott, míg a Szegednek voltak olyan támadásvezetései, amelyeknél a jó utolsó passz hiányzott a gólhelyzethez.

Ezek alapján abszolút benne volt a gól a meccsben, de hogy végül milyennel szerzett vezetést a Vasas, arra aligha számított bárki... Jobb oldali szabadrúgás után Sztojka a bal oldalról visszaemelte a labdát a hosszúra, Urblík átvette, majd lőtt 12 méterről, a gólvonalon blokkoltak, a labda Tóth-Gáborról a saját kapuja felé pattant, majd a fekvő és tehetetlen Veszelinov Dánielről a gólvonal mögé csorgott – öngól. A szünet gyorsan egyenlíthetett volna a Szeged, de Borvető ziccerét védte Uram.

A Vasas magabiztosabb játékot hozott a második félidő első negyedórájában, majd annak végén meg is duplázta az előnyét Barkóczi beadása után Pethő Bence fejese révén. A Szeged a cseréi után sem tudott megújulni, nem igazán maradt átütőerő a támadásaiban. A végén még kapott egy ajándék-tizenegyest a Vasas, amelyből Urblík József a jobb felsőbe lőtte a labdát, majd még Radó András is hozzátett egyet – az angyalföldiek öt hónap után újra a tabella élén állnak. 0–4