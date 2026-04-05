Hursán duplájával kétgólos hátrányból kapaszkodott vissza a Békéscsaba

LABDARÚGÓ NB II

24. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–AQVITAL FC CSÁKVÁR 2–2 (0–2)

Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 790 néző. Vezette: Iványi Gábor (Sinkovicz Dániel, Vargha Tamás)

BÉKÉSCSABA: Póser – Kuzma (Ésik, a szünetben), Pintér B. (Nagy G., 60.), Viczián, Kotula – Major G., Zsolnai (Hursán, 60.), Balla, Mikló – Borsos F. (Hodonicki, a szünetben), Sármány (Daru 65.). Vezetőedző: Csató Sándor

CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum (Karacs, 79.), Helembai – Herjeczki, Farkas A., Somfalvi (Tifán, 67.), Haragos (Ominger, 67.) – Bányai P. (Simon A., 79.), Szabó B. (Radics, 60.). Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Hursán (75., 78. – az elsőt 11-esből), ill. Bányai P. (21.), Haragos (28.)

Kiállítva: Nagy G. (71.), ill. Helembai (67.)

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Örülünk, hogy a második félidőben visszajöttünk a mérkőzésbe. Hursán György kiválóan tért vissza a sérülése után, de a többi csere is jól szállt be. Kár volt Nagy Gergő felelőtlenségéért, mert emberelőnyben még a győzelmet is megszerezhettük volna.

Tóth Balázs: – Az első félidő alapján le a kalappal a csapat előtt, mert jól küzdött, gólokat lőtt. A második félidőben sajnos a kiállítások után már nagyon nyomott az ellenfél, nekünk már csak kisebb helyzeteink voltak, de így is örülünk az egy pontnak.

ÖSSZEFOGLALÓ

A meccs elején egy Herjeczki Kristóf–Bányai Péter kombináció végén kialakult helyzet jelezte a legutóbb a kecskemétieket alaposan helyben hagyó (6–1) csákváriak szándékait. Sokat nem is kellett várni az első góljukra, amit a 21. percben az immáron nyolc találattal a házi góllövőlistát vezető 25 éves Bányai Péter szerzett. A békéscsabai védelem átjáróháznak bizonyult, hét perccel később egy újabb három húzásból álló támadás után Haragos Viktort ünnepelhették a Fejér vármegyei játékosok. A kiesés rémétől egyre inkább fenyegetett lila-fehérek támadásai meglehetősen meddőnek bizonyultak, Borsos Filip sokszor magára hagyatottan küzdött a vendégvédőkkel, így a félidő végéig nem tudtak szépíteni a hazaiak.

A második játékrészben egy darabig semmi sem utalt arra, hogy fordulat áll be a mérkőzésen, de előbb a csákvári Helembai Márk, majd a csabai Nagy Gergő kiállítása felizzította a hangulatot, amiből az Előre jött ki jobban. A csereként beálló, a csapatába hosszú idő után visszatérő Hursán György előbb büntetőből, majd óriási bedobás után közelről volt eredményes, megmentve csapatának az egyik pontot, ami még sokat érhet a végelszámolásnál. 2–2