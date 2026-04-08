Nemzeti Sportrádió

Radó András: Vannak még terveim az élvonalban

SOMOGYI ZSOLTSOMOGYI ZSOLT
2026.04.08. 08:21
Járt a gratuláció Radó Andrásnak is, csereként pályára lépve gólt szerzett a Vasasban a Szeged ellen (FOTÓ: VASAS FC)
Radó András NB II Vasas
Meggyőző szegedi sikerével a másodosztály élére állt a Vasas, Radó András, az angyalföldiek rutinos támadója bajnokként akar feljutni az NB I-be.

 

Nehezen indult, jól végződött – a 32 éves Radó András így foglalta össze a Vasas szegedi összecsapását. A piros-kékek az 1989-es, emlékezetes osztályozó (Szabadi László utolsó pillanatban szerzett góljával maradt akkor az élvonalban a fővárosi együttes) óta mindig különleges összecsapást vívnak az Alföld déli részén.

„Az első félidő kiegyenlített volt, a szünet előtt szerencsés öngóllal vezetést szereztünk – mondta lapunknak Radó András. – A második félidőben sikerült növelni az előnyt, akkor voltaképpen eldőlt a mérkőzés.”

A rutinos támadó a 85. percben állt be, és ezt követően még két gólt szereztek a vendégek, a végeredményt ő maga állította be.

„Nagyon jó, őszinte a kapcsolatunk Erős Gábor vezetőedzővel – mondta a rövidke játékidőről. – Kiemelt akadémiaként figyelni kell a szabályokra, és vannak fiatalok a posztomon, ez befolyásolja a játékperceimet. Ezt el kellett fogadnom, és úgy voltam vele Szegeden is, akármennyi idő jut nekem, legalább egyszer történjen valami. A gólomhoz szerencse is kellett, a lövésem után kicsit megpattant a labda, de motiváltan álltam be, hiába vezettünk és volt hátra kevés idő, szó sem lehetett sértődésről. A játékidőhöz viszonyítva a gólok, gólpasszok száma nem rossz, de nyilván többre vágyom.”

Csereként beállva duplázott a Csákvár ellen, ezzel pontot mentett csapatának 
(2–2). A 29 esztendős középpályás a 60. percben lépett pályára, a 71. percben kiharcolt egy kiállítást (Helembai Márk buktatta), a 75. percben tizenegyesből lőtt a jobb alsó sarokba, majd újabb három perc elteltével Viczián Ádám bal oldali bedobása után pöckölte közelről a kapu közepébe a labdát. Elhúzódó sérülésből visszatérve vált hőssé – ez volt az első NB II-es meccse az idényben.
A FORDULÓ JÁTÉKOSA: Hursány György (Békéscsaba)

Ahogyan a klub is évek óta. Az NB I gólkirályaként 2020-ban érkezett Angyalföldre, azóta ez a hatodik idénye, ebből öt a másodosztályban telt és csak egy a legmagasabb szinten, de onnan is búcsúra kényszerültek a piros-kékek. Adódik a kérdés: van-e még az élvonallal kapcsolatos álma, motivációja?

„Viccel? Nekem csak az van, amióta idejöttem. És igaz, valami mindig hiányzott, egy-két pont, máskor a kevesebb győzelem miatt maradtunk le a feljutásról. Ám most a jelek szerint minden összeállt. Minden idénynek úgy vágtam neki, hogy egyértelmű a célunk, ez most sem volt másként. Még vannak terveim az NB I-ben. Öt hónapja édesapa lettem, nagyon boldog vagyok, és álmodom arról, hogy Benett még lát engem a futballpályán, vagyis három-négy évig szeretnék még mindenképpen magas szinten futballozni. Hat mérkőzés van hátra a bajnokságból, a harmadik helyezettel szembeni tizenhárom pont tekintélyesnek mondható, de volt elég keserves csalódásunk, senki sem dől hátra, és az öltözőben arról beszélünk: amíg a vonalat nem húzzák meg alattunk, amíg matematikailag nem biztos a feljutás, addig egy pillanatra sem szabad kihagyni. És bár igaz, a feljutás a legfontosabb, szeretnénk bajnokok lenni, márpedig a Honvéd erős csapat, még találkozunk vele, és nyilván ő is aranyéremmel akar feljebb lépni.”     

Az ismert nemzetközi statisztikai oldal, a Transfermarkt szerint Radó András 222 élvonalbeli bajnokin 56, 149 NB II-es összecsapáson 44 gólt szerzett, vagyis Szegeden profi pályafutása századik gólját érte el – a rutinos futballista természetesen minden mutatóban növelné a számait.

Labdarúgó NB II
2026.04.05. 21:01

Helycsere az élen: kihasználta a Honvéd botlását a kiütéses sikert arató Vasas – ez történt az NB II-ben

Idegenben nyert a Videoton és az Ajka, otthon szerzett három pontot a KTE, a Soroksár a sikerével elmozdult a kiesőzónából.

 

NB II
25. FORDULÓ
Április 11., szombat
16.00: Szentlőrinc–Vasas FC
16.00: BVSC-Zugló–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
16.00: Budafoki MTE–Mezőkövesd Zsóry FC
17.00: Videoton FC Fehérvár–Soroksár SC
17.00: FC Ajka–Tiszakécskei LC
17.00: Aqvital FC Csákvár–Karcagi SC
17.00: Kecskeméti TE–Békéscsaba 1912 Előre
19.00: Budapest Honvéd FC–HR-Rent Kozármisleny

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Vasas FC24164447–18+2952
  2. Budapest Honvéd24163542–18+2451
  3. Kecskeméti TE24123937–31+639
  4. Mezőkövesd24116731–28+339
  5. Csákvár24910538–31+737
  6. Videoton FC Fehérvár2498731–24+735
  7. Kozármisleny2488827–35–832
  8. FC Ajka241011318–26–831
  9. Szeged-Csanád GA2487925–27–231
10. Karcagi SC2487925–34–931
11. BVSC-Zugló24931227–25+230
12. Tiszakécske2479827–34–730
13. Békéscsaba24581125–36–1123
14. Soroksár SC24571232–41–922
15. Budafoki MTE24571224–40–1622
16. Szentlőrinc243111028–36–820

 

Radó András NB II Vasas
