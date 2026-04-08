Radó András: Vannak még terveim az élvonalban
Nehezen indult, jól végződött – a 32 éves Radó András így foglalta össze a Vasas szegedi összecsapását. A piros-kékek az 1989-es, emlékezetes osztályozó (Szabadi László utolsó pillanatban szerzett góljával maradt akkor az élvonalban a fővárosi együttes) óta mindig különleges összecsapást vívnak az Alföld déli részén.
„Az első félidő kiegyenlített volt, a szünet előtt szerencsés öngóllal vezetést szereztünk – mondta lapunknak Radó András. – A második félidőben sikerült növelni az előnyt, akkor voltaképpen eldőlt a mérkőzés.”
A rutinos támadó a 85. percben állt be, és ezt követően még két gólt szereztek a vendégek, a végeredményt ő maga állította be.
„Nagyon jó, őszinte a kapcsolatunk Erős Gábor vezetőedzővel – mondta a rövidke játékidőről. – Kiemelt akadémiaként figyelni kell a szabályokra, és vannak fiatalok a posztomon, ez befolyásolja a játékperceimet. Ezt el kellett fogadnom, és úgy voltam vele Szegeden is, akármennyi idő jut nekem, legalább egyszer történjen valami. A gólomhoz szerencse is kellett, a lövésem után kicsit megpattant a labda, de motiváltan álltam be, hiába vezettünk és volt hátra kevés idő, szó sem lehetett sértődésről. A játékidőhöz viszonyítva a gólok, gólpasszok száma nem rossz, de nyilván többre vágyom.”
Csereként beállva duplázott a Csákvár ellen, ezzel pontot mentett csapatának
(2–2). A 29 esztendős középpályás a 60. percben lépett pályára, a 71. percben kiharcolt egy kiállítást (Helembai Márk buktatta), a 75. percben tizenegyesből lőtt a jobb alsó sarokba, majd újabb három perc elteltével Viczián Ádám bal oldali bedobása után pöckölte közelről a kapu közepébe a labdát. Elhúzódó sérülésből visszatérve vált hőssé – ez volt az első NB II-es meccse az idényben.
Ahogyan a klub is évek óta. Az NB I gólkirályaként 2020-ban érkezett Angyalföldre, azóta ez a hatodik idénye, ebből öt a másodosztályban telt és csak egy a legmagasabb szinten, de onnan is búcsúra kényszerültek a piros-kékek. Adódik a kérdés: van-e még az élvonallal kapcsolatos álma, motivációja?
„Viccel? Nekem csak az van, amióta idejöttem. És igaz, valami mindig hiányzott, egy-két pont, máskor a kevesebb győzelem miatt maradtunk le a feljutásról. Ám most a jelek szerint minden összeállt. Minden idénynek úgy vágtam neki, hogy egyértelmű a célunk, ez most sem volt másként. Még vannak terveim az NB I-ben. Öt hónapja édesapa lettem, nagyon boldog vagyok, és álmodom arról, hogy Benett még lát engem a futballpályán, vagyis három-négy évig szeretnék még mindenképpen magas szinten futballozni. Hat mérkőzés van hátra a bajnokságból, a harmadik helyezettel szembeni tizenhárom pont tekintélyesnek mondható, de volt elég keserves csalódásunk, senki sem dől hátra, és az öltözőben arról beszélünk: amíg a vonalat nem húzzák meg alattunk, amíg matematikailag nem biztos a feljutás, addig egy pillanatra sem szabad kihagyni. És bár igaz, a feljutás a legfontosabb, szeretnénk bajnokok lenni, márpedig a Honvéd erős csapat, még találkozunk vele, és nyilván ő is aranyéremmel akar feljebb lépni.”
Az ismert nemzetközi statisztikai oldal, a Transfermarkt szerint Radó András 222 élvonalbeli bajnokin 56, 149 NB II-es összecsapáson 44 gólt szerzett, vagyis Szegeden profi pályafutása századik gólját érte el – a rutinos futballista természetesen minden mutatóban növelné a számait.
NB II
25. FORDULÓ
Április 11., szombat
16.00: Szentlőrinc–Vasas FC
16.00: BVSC-Zugló–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
16.00: Budafoki MTE–Mezőkövesd Zsóry FC
17.00: Videoton FC Fehérvár–Soroksár SC
17.00: FC Ajka–Tiszakécskei LC
17.00: Aqvital FC Csákvár–Karcagi SC
17.00: Kecskeméti TE–Békéscsaba 1912 Előre
19.00: Budapest Honvéd FC–HR-Rent Kozármisleny
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Vasas FC
|24
|16
|4
|4
|47–18
|+29
|52
|2. Budapest Honvéd
|24
|16
|3
|5
|42–18
|+24
|51
|3. Kecskeméti TE
|24
|12
|3
|9
|37–31
|+6
|39
|4. Mezőkövesd
|24
|11
|6
|7
|31–28
|+3
|39
|5. Csákvár
|24
|9
|10
|5
|38–31
|+7
|37
|6. Videoton FC Fehérvár
|24
|9
|8
|7
|31–24
|+7
|35
|7. Kozármisleny
|24
|8
|8
|8
|27–35
|–8
|32
|8. FC Ajka
|24
|10
|1
|13
|18–26
|–8
|31
|9. Szeged-Csanád GA
|24
|8
|7
|9
|25–27
|–2
|31
|10. Karcagi SC
|24
|8
|7
|9
|25–34
|–9
|31
|11. BVSC-Zugló
|24
|9
|3
|12
|27–25
|+2
|30
|12. Tiszakécske
|24
|7
|9
|8
|27–34
|–7
|30
|13. Békéscsaba
|24
|5
|8
|11
|25–36
|–11
|23
|14. Soroksár SC
|24
|5
|7
|12
|32–41
|–9
|22
|15. Budafoki MTE
|24
|5
|7
|12
|24–40
|–16
|22
|16. Szentlőrinc
|24
|3
|11
|10
|28–36
|–8
|20