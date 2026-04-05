Beke Péter duplázott, a KTE magabiztosan verte meg a Szentlőrincet

LABDARÚGÓ NB II

24. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE–SZENTLŐRINC 3–0 (1–0)

Kecskemét, Széktói Stadion, 934 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (László István, Vrbovszki Pál)

KTE: Ruisz – Szabó A., Belényesi, Szojma – Győrfi (Bolgár, 61.), Kovács B. (Derekas, a szünetben), Haris (Bocskay, 82.), Szabó B. (Berki, 84.), Eördögh – Beke, Bolyki (Czékus, 61.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Dinnyés, Poór, Márta – Szolgai, Rac (Czérna, 81.) – Tollár (Mascoe, 61.), Szilágyi Sz. (Herczeg M., 61.), Harsányi – Kocsis B. Asszisztensedző: Szolga Gorán

Gólszerző: Beke (7., 71.), Berki (87.)

MESTERMÉRLEG

Tímár Krisztián: – Sikerült gyorsan vezetést szereznünk, de utána el kell ismerni, hogy az első félidő második felében elveszítettük a kontrollt, így a Szentlőrincnek is akadt néhány helyzete. Fordulás után ki-ki meccs alakult ki, és ekkor szerencsére megjöttek az újabb gólok is, ellenfelünknek már nem voltak igazán nagy lehetőségei. Jobban kézben tartottuk az eseményeket, néha kicsit ugyan kapkodtunk, de a legfontosabb a győzelem volt. Emellett külön öröm, hogy gólt sem kaptunk.

Szolga Gorán: – A Kecskemét jobban kezdett, az első lövéséből gólt is szerzett. Utána a mi akaratunk érvényesült, több lehetőségünk volt, helyzeteket dolgoztunk ki, a félidő végén aztán hatalmas ziccert hibáztunk el. Rögzített szituációkból ezután is veszélyesek voltunk, de gólt újra a KTE szerzett. Több volt ebben a teljesítményünk alapján, de amíg nem tudunk betalálni, addig ebből nem lesznek pontok.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Kecskemét jól kezdett, hiszen már a 7. percben előnyben voltak a hazaiak. Belényesi Csaba indította labdaszerzés után Beke Pétert, aki balról befelé húzott védője mellett, majd jobbal a jobb sarokba lőtt 16 méterről. A folytatásban is megvoltak a sanszai a KTE-nek, azonban főleg az utolsó passzokba rengeteg hiba csúszott. A félidő végére aztán feljött a Szentlőrinc, Szolgai Máté előtt hatalmas ziccer adódott, de nem élt vele egy az egyben, a kapussal szemben.

A fordulás után ugyan a vendégcsapat meddő fölényt tudott kialakítani, de a kapura nem volt igazán veszélyes. A 71. percben aztán Beke Péter gyönyörű kapáslövése növelte a hazai előnyt. A végén még a csereként pályára lépő Berki Marcell is betalált, így a Kecskemét, bár nem brillírozott, megérdemelten nyert 3–0-ra.