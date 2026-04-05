A Videoton a szünet után néhány percen belül lerendezte a meccset a Kövesd ellen

LABDARÚGÓ NB II

24. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 0–2 (0–0)

Mezőkövesd, Városi Stadion, 600 néző. Vezette: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Juhász Bálint)

MEZŐKÖVESD: Deczki – Ternován, Varjas, Csörgő V. (Lőrinczy, 61.), Hornyák Cs. (Vajda S., 64.) – Csatári, Zachán, Bertus (Vidnyánszky, 61.) – Vörös, Gresó (Csomós, 83.), Merényi (Pintér Á., 61.). Vezetőedző: Csertői Aurél

VIDEOTON: Kemenes B. – Hesz (Kojnok, 73.), Kocsis G., Spandler – Simut (Kovács K., 73.), Murka, Somogyi Á., Bedi (Kovács B., 25.), Zsótér – Kovács P. (Virágh, 36.), Németh D. (Bartusz, 73.). Vezetőedző: Pető Tamás

Gólszerző: Németh D. (54. – 11-esből), Spandler (57.)

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: – Az első félidőben sok helyzetet kidolgoztunk, aztán a szünet után ötperces rövidzárlattal lerendeztük magunkat. Kétgólos hátrányban is voltak lehetőségeink, helyzeteink, de a góllövéssel ma hadilábon álltunk.

Pető Tamás: – Jól kezdtünk, az első félidőben gyorsan volt is egy nagy lehetőségünk, majd a sérülések miatt cserélnem kellett, és megbomlott a csapategység. Jót tett a szünet, rendeztük a sorokat – nagyobb agresszivitást vártam a fiúktól. Ez megvalósult, és a második félidő alapján megérdemelten nyertünk.

A meccs előtt Matyóföldön sem maradhatott el a húsvéti népszokás, a locsolkodás (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd Zsóry FC)

ÖSSZEFOGLALÓ

Megihlette a kövesdi labdarúgóklubot a város Hadas városrészében zajló Matyó-húsvét, hiszen a mérkőzés előtt két matyó népviseletbe öltözött férfiú locsolással köszöntötte a hölgyszurkolókat a lelátón. Mindkét együttesből hiányoztak kulcsemberek, a borsodiaktól sérülés miatt a gólvágó Szalai József, továbbá Csirmaz István nem léphetett pályára, míg a fehérváriaknál Horváth Tamás, Nagy Dániel, illetve Geiger Bálint sérülés miatt, Haraszti Zsolt és Varga Roland pedig betegség okán hiányzott.

Zsótér (piros-kékben) próbál támadásba lendülni (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd)

Remek hangulatban kezdődött a találkozó, mindkét szurkolótábor űzte-hajtotta kedvenceit, bár az első félidőben ez a pluszenergia nem igazán látszott a játék színvonalán, amely eléggé alacsony volt. Két gyors fehérvári gólszerzési lehetőség után a 17. percben a hazaiaktól Gresó Mátyás hibázott nagy helyzetben, majd Pető Tamásnak 11 perc leforgása alatt kétszer is sérülés miatt kellett cserélnie. Ez láthatóan megzavarta csapatát, amely azonban kihúzta a játékrészt kapott gól nélkül.

Merényinek (fehérben) itt sikerült elhúznia Simut (16 ) mellett (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd)

A szünet után a Videoton határozottan kezdett, mégis meglepetésként hatott, hogy három perc leforgása alatt kétszer is betalált – igaz, az első, Németh Dániel-találathoz egy buta szabálytalanság, a második, Spandler Csaba-gólhoz pedig Deczki Máté hibája is kellett. Csertői Aurél gyorsan változtatott a kapott gólok után (négyen is beálltak), s a cserék új lendületet adtak a borsodiak játékának. Elsősorban Lőrinczy Attila volt elemében, de sem ő, sem Gresó Mátyás, sem Zachán Péter nem tudott túljárni a végig magabiztosan védő Kemenes Botond eszén. Sőt, a fehérvári kontrákban is volt veszély, Somogyi Ádám és Spandler Csaba is újabb gólt szerezhetett volna (előbbi fejjel, utóbbi lábbal), de Deczki ekkor már a helyén volt. A Videoton így folytatta remek tavaszi sorozatát, és már nyolc bajnoki óta veretlen az NB II-ben, míg a Mezőkövesdnek reálisan nézve már csak a harmadik hely megszerzésére maradt esélye. 0–2