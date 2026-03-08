Nemzeti Sportrádió

Dénes Adrián duplázott, a BVSC megverte a Tiszakécskét

WINKLER GELLÉRTWINKLER GELLÉRT
2026.03.08. 13:36
Idei negyedik győzelmét érte el a BVSC (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló FC)
A labdarúgó NB II 21. fordulójában a játéknap előtt 11. helyezett BVSC-Zugló az egy pozícióval és egy ponttal előtte álló Tiszakécskei LC-t fogadta. A mérkőzést magabiztosan uralva 3–1-re nyert a hazai csapat, többek között Dénes Adrián duplájának köszönhetően.

LABDARÚGÓ NB II
21. FORDULÓ
BVSC-ZUGLÓ–TISZAKÉCSKEI LC 3–1 (1–0)
Budapest, Szőnyi út, 272 néző. Vezette: Nagy Róbert (Dobos Dávid, Balla Levente)
BVSC: Petroff – Babós, Vinícius, Lehoczky, Király Á. – Katona M., Csernik, Sarkadi (Horváth Sz., 81.), Törőcsik P. (Ominger, 70.), Dénes A. (Pekár L., 81.) – Bacsa P. (Farkas B., a szünetben). Vezetőedző: Dragan Vukmir
TISZAKÉCSKE: Esery – Balázs B., Takács Zs. (Varga J., 68.), Visinka, Körmendi – Sós, Szekér, Lucas, Bódi – M. Ramos (Takács T., a szünetben), Pataki B. (Kócs-Washburn, 68.). Vezetőedző: Pintér Csaba
Gólszerző: Dénes A. (24., 76.), Farkas B. (52.), ill. Takács T. (59.)
MESTERMÉRLEG
Dragan Vukmir: – Az első félidőben kapkodtunk, a másodikban jól, okosan játszottunk. Megérdemelten győztünk.
Pintér Csaba: – Az első félidőt gyorsan el kell felejteni, a második félidőben rosszkor kaptuk a második gólt, azután már futottunk az eredmény után, kinyíltunk, és ezt megbüntette az ellenfél.

Nyolcadik győzelmüket aratták a sárga mezes zuglóiak ebben a bajnokságban (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

ÖSSZEFOGLALÓ

Labdabirtoklási fölényének köszönhetően rögtön az elejétől dominálni tudta a mérkőzést a BVSC. Folyamatosan próbáltak helyzeteket kidolgozni a hazaiak, aminek meg is lett az eredménye, Dénes Adrián léc alá bombázott góljával vezetést szereztek. A hátrány ellenére a Tiszakécskének továbbra sem sikerült igazán veszélyeztetnie a hazai kaput. Ez így maradt a félidő végéig.

A második játékrészre már sokkal bátrabban jöttek ki a vendégek, a csereként beálló Farkas Balázs mégis tovább növelte a hazaiak előnyét. Akkor úgy tűnt, elég hamar le tudja zárni a mérkőzést a BVSC, de jött Takács Tamás, és csökkentette a vendégek hátrányát, majd rövid ideig még az egyenlítés is benne volt a meccs képében. Ismét Dénes Adrián volt eredményes – aki a meccs talán legjobbja volt –, lezárva a lényegi kérdéseket. A mérkőzés egyébként sportszerű keretek között zajlott le, az egyetlen sárga lapot a 85. percben osztotta ki Nagy Róbert játékvezető. 3–1

Dénes Adrián öröme érthető, mivel duplázni tudott (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

 

 

A győzelemmel megelőzte ellenfelét a BVSC (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk,  mire megy a legutóbb Karcagon győztes BVSC az előző körben a Vasas ellen hazai pályán gól nélküli döntetlent játszó Tiszakécske ellen.

