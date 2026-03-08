Dénes Adrián duplázott, a BVSC megverte a Tiszakécskét

LABDARÚGÓ NB II

21. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–TISZAKÉCSKEI LC 3–1 (1–0)

Budapest, Szőnyi út, 272 néző. Vezette: Nagy Róbert (Dobos Dávid, Balla Levente)

BVSC: Petroff – Babós, Vinícius, Lehoczky, Király Á. – Katona M., Csernik, Sarkadi (Horváth Sz., 81.), Törőcsik P. (Ominger, 70.), Dénes A. (Pekár L., 81.) – Bacsa P. (Farkas B., a szünetben). Vezetőedző: Dragan Vukmir

TISZAKÉCSKE: Esery – Balázs B., Takács Zs. (Varga J., 68.), Visinka, Körmendi – Sós, Szekér, Lucas, Bódi – M. Ramos (Takács T., a szünetben), Pataki B. (Kócs-Washburn, 68.). Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: Dénes A. (24., 76.), Farkas B. (52.), ill. Takács T. (59.)

MESTERMÉRLEG

Dragan Vukmir: – Az első félidőben kapkodtunk, a másodikban jól, okosan játszottunk. Megérdemelten győztünk.

Pintér Csaba: – Az első félidőt gyorsan el kell felejteni, a második félidőben rosszkor kaptuk a második gólt, azután már futottunk az eredmény után, kinyíltunk, és ezt megbüntette az ellenfél.

Nyolcadik győzelmüket aratták a sárga mezes zuglóiak ebben a bajnokságban (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

ÖSSZEFOGLALÓ

Labdabirtoklási fölényének köszönhetően rögtön az elejétől dominálni tudta a mérkőzést a BVSC. Folyamatosan próbáltak helyzeteket kidolgozni a hazaiak, aminek meg is lett az eredménye, Dénes Adrián léc alá bombázott góljával vezetést szereztek. A hátrány ellenére a Tiszakécskének továbbra sem sikerült igazán veszélyeztetnie a hazai kaput. Ez így maradt a félidő végéig.

A második játékrészre már sokkal bátrabban jöttek ki a vendégek, a csereként beálló Farkas Balázs mégis tovább növelte a hazaiak előnyét. Akkor úgy tűnt, elég hamar le tudja zárni a mérkőzést a BVSC, de jött Takács Tamás, és csökkentette a vendégek hátrányát, majd rövid ideig még az egyenlítés is benne volt a meccs képében. Ismét Dénes Adrián volt eredményes – aki a meccs talán legjobbja volt –, lezárva a lényegi kérdéseket. A mérkőzés egyébként sportszerű keretek között zajlott le, az egyetlen sárga lapot a 85. percben osztotta ki Nagy Róbert játékvezető. 3–1