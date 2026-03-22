Nemzeti Sportrádió

NB I

Kisvárda–FTC 0–0 – ÉLŐ, KBSC–ETO 1–3, Puskás Akadémia–DVSC 1–1

Szalai József gólja döntött a Mezőkövesd javára a Szőnyi úton

MÁDI JÓZSEF
2026.03.22. 15:52
A fehér mezes Mezőkövesd győzni tudott a fővárosban a BVSC otthonában (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)
Címkék
A labdarúgó NB II 23. fordulójában a BVSC-Zugló a Mezőkövesd Zsóry FC-t fogadta. Szalai József az első félidőben egy remek támadás végén betalált, ezzel a vendégek három ponthoz jutottak a fővárosban (0–1).

LABDARÚGÓ NB II
23. FORDULÓ
BVSC-ZUGLÓ–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 0–1 (0–1)
Budapest, Szőnyi út, 150 néző. Vezette: Iványi Gábor (Szalai Dániel, Ring Kevin)
BVSC: Petroff – Babós, Vinícius, Lehoczky, Király Á. (Palincsár, 71.) – Katona M. (Ominger G., 61.), Csernik (Kelemen P., 71.), Horváth Sz. (Bliznyuk, 71.), Törőcsik P. (Farkas B., a szüntben), Dénes A. – Bacsa P. Vezetőedző: Dragan Vukmir
MEZŐKÖVESD: Deczki – Ternován (Csörgő V., 84.), Varjas Z., Keresztes B., Hornyák Cs. (Vidnyánszki, 74.) – Zachán, Csatári (Gresó, 74.) – Vörös B. (Kovalenko, 84.), Bertus, Merényi (Vajda S., 64.) – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél
Gólszerző: Szalai J. (8.)
MESTERMÉRLEG
Dragan Vukmir: – A korán kapott gól után hiába játszottunk mezőnyfölényben és tettünk meg mindent az egyenlítésért, illetve a győzelemért, a csapat teljesítménye ezúttal meg sem közelítette a korábbi hetekben tapasztaltat.
Csertői Aurél: – Az első félidőben jól futballoztunk, ennek volt köszönhető a vezetés is, a második játékrészben pedig sokat dolgozva, nagyszerűen küzdve megőriztük előnyünket – nem érdemtelenül.

Vörös Barna (5) és társai három pontot szereztek (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Mezőkövesd kezdte aktívabban a találkozót, a BVSC visszahúzódva próbált meg labdaszerzés után megindulni. A vendégek dominanciája gyorsan gólt ért, hiszen a 8. percben remek játék végén Szalai József érkezett pontosan az ötösön, és a kapuba lőtt.

Szalai József (fehérben) gólja döntött (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

Az erős kezdés után a borsodiak óvatosabbak lettek, a zuglói csapat meg bátrabb, igaz, ez helyzetekben egyáltalán nem mutatkozott meg. Összességében is elmondhatjuk, hogy a két kapusnak az első félidőben nem igazán akadt munkája.

Merényi Ádámék (fehérben) korán betaláltak (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

Más szellemben, az egyenlítés reményében jött ki a szünet után a hazai alakulat, és a törekvés meg is látszott, hiszen több munkája akadt Deczki Máténak a második félidőben, mint előtte. Ezek a lehetőségek azonban egytől egyig kimaradtak, így a Mezőkövesd megszakította a BVSC hármas győzelmi sorozatát, és három ponttal távozott a Szőnyi útról. 0–1

Megszakadt a BVSC jó sorozata (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a hármas győzelmi sorozatban lévő és ezeken a meccseken rendre három gólig jutó BVSC-Zugló az előző fordulóban a Vasassal szemben hazai pályán alulmaradó, de továbbra is negyedik Mezőkövesd Zsóry ellen. 

 

Legfrissebb hírek

Kitömték a Kecskemétet; fordított a Vasas, idegenben nyert a Honvéd és a Szeged – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
31 perce

A Soroksár megszakította a kapott gól nélküli sorozatot, de megállítani nem tudta a Vasast

Labdarúgó NB II
36 perce

Nem bírt hazai pályán a Radnicskivel a Topolya

Minden más foci
2 órája

Egy sorozat véget ért: Ajkán vesztette el tavaszi idegenbeli veretlenségét a Békéscsaba

Labdarúgó NB II
2 órája

Pontot rabolt a Kozármisleny Fehérvárról

Labdarúgó NB II
2 órája

Meg sem állt hat gólig a Csákvár és kiütötte a Kecskemétet

Labdarúgó NB II
2 órája

Megint nem jött össze a győzelem a Budafoknak, a hajrában egyenlített a Tiszakécske

Labdarúgó NB II
3 órája

Megküzdött a Honvéd a három pontért Karcagon

Labdarúgó NB II
3 órája
Ezek is érdekelhetik