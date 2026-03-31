NB II: egy világvállalat állhat a Videoton mögé – NS-infó

„Van egy több lépcsőben belépni kívánó befektető, aki először inkább szponzorációban, aztán tulajdonosi szerepvállalásban gondolkodik, részben magyar, részben külföldi” – fogalmazott a Fehérvár Tv-nek Cser-Palkovics András.

A Nemzeti Sport úgy tudja, az egyik érdeklődő az elektronikai iparban érdekelt Foxconn-csoport lehet, amely a fehérvári MÁV Előre röplabdacsapat névadó szponzora is és a cégcsoport magyarországi alelnöke, Tálos Péter a klub elnöke is egyben. Úgy tudjuk, ő folytatott egyeztetéseket a fehérvári önkormányzattal arról, hogy a Foxconn a labdarúgásban is szerepet vállalna. Először mint az NB II-es Videoton FC Fehérvár főtámogatója, később akár tulajdonosként is.

Kerestük az ügyben Tálos Pétert, aki nem kívánt nyilatkozni, mint mondta, sem megerősíteni, sem cáfolni nem szeretné az értesülésünket. Azt tanácsolta, néhány hónap múlva hívjuk újra, akkor talán már lesz miről beszélni…

Azóta azonban a vállalat közleményben cáfolt.

„A Foxconn-csoport nem tervezi a Videoton FC Fehérvár támogatását vagy megvásárlását, és nem folytat semmilyen tárgyalást ilyen jellegű együttműködésről. Minden olyan következtetés vagy értelmezés, amely a Foxconn-csoport részéről befektetési, akvizíciós vagy stratégiai partnerségi szándékot feltételez a Videoton FC Fehérvár labdarúgócsapatával kapcsolatban, téves, és nem tükrözi a valós helyzetet. A Foxconn-csoport elkötelezett a transzparens és felelős vállalati kommunikáció mellett. Stratégiai döntéseinkről és együttműködéseinkről minden esetben hivatalos csatornáinkon keresztül tájékoztatjuk a nyilvánosságot.”

Tálos Péter (jobbra), a Máv Előre Foxconn elnöke a fehérvári labdarúgócsapatnál is szerepet vállalhat

Információink szerint már a játékosok is tudnak róla, hogy új támogató érkezik, a klub jövője biztosítva van, így megkezdődhetnek a tárgyalások a szerződéshosszabbításokról, Pető Tamás vezetőedző már hosszabbított is a klubbal.

Kerestük az ügyben a Videotont FC-t is, de a klub nem kívánta kommentálni a hírt. Cser-Palkovics András polgármester viszont reagált megkeresésünkre.

„Ismert, hogy az önkormányzat nyáron átvenni kényszerült a Fehérvár FC Kft-t. Ezzel sikerült megmenteni a magyar labdarúgás egyik legnagyobb múltú klubját, amelynek működése jogilag, szakmailag és pénzügyileg is stabil. A csapat pedig újra a Videoton nevet viseli. Az önkormányzat célja megtalálni a szakmailag és pénzügyileg is legbiztosabb hátteret és jövőképet garantálni tudó befektetőt. Jelenleg öt potenciális befektetővel tárgyalunk. Ebben nemzetközi és hazai cégek is szerepelnek. Bízunk benne, hogy hamarosan eredményesen lezárulnak a tárgyalások” – adott tájékoztatást írásban a tárgyalásokról a városvezető.