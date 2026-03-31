NB II: egy világvállalat állhat a Videoton mögé – NS-infó

PÓR KÁROLY
2026.03.31. 11:38
Hamarosan új támogató érkezhet a Videotonhoz (Fotó: Árvai Károly)
Cser-Palkovics András NB II Tálos Péter Foxconn Székesfehérvár Videoton
A Nemzeti Sport értesülései szerint egy világvállalat is érdeklődik a Videoton labdarúgócsapata iránt, amely először főtámogatóként, később tulajdonosként is szerepet vállalhat az NB II-es csapat működtetésében. Úgy értesültünk, hogy a szóban forgó egyik érdeklődő a tajvani Foxconn elektronikaipari cég lehet, amelynek magyarországi alelnöke, Tálos Péter megkeresésünkre nem kívánta sem cáfolni, sem megerősíteni az információt, azóta azonban közleményben cáfolt a cégcsoport.

 

Januárban Székesfehérvár önkormányzata eredménytelennek minősítette a jelenleg az önkormányzat tulajdonában lévő, az NB II-es Videoton FC Fehérvárt működtető Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt pályázatot. Ugyanakkor Cser-Palkovics András polgármester már akkor elmondta, nem azért nyilvánították eredménytelennek a pályázatot, mert nem voltak érdeklődők, hanem azért, hogy az érdeklődőkkel, akik között nemzetközi cég is található, folytathassák az egyeztetéseket. Nemrég pedig a Fehérvár Televízióban konkrétabban is beszélt az egyeztetésekről a városvezető, aki akkor több érdeklődőt említett, de név nélkül kitért arra a cégcsoportra is, amellyel értesüléseink szerint előrehaladott egyeztetések folynak. 

Labdarúgó NB II
2026.01.16. 10:47

Eredménytelennek nyilvánították a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt pályázatot

Erre nem azért volt szükség, mert nem voltak érdeklődők, hanem azért, hogy akár a pályázatot benyújtó két érdeklődővel, akár az azóta érkező hazai és nemzetközi érdeklődőkkel tovább folytathassák az egyeztetéseket.

 

„Van egy több lépcsőben belépni kívánó befektető, aki először inkább szponzorációban, aztán tulajdonosi szerepvállalásban gondolkodik, részben magyar, részben külföldi” – fogalmazott a Fehérvár Tv-nek Cser-Palkovics András.

CSER-PALKOVICS ANDRÁS A VIDEOTON LEHETSÉGES ÚJ TULAJDONOSÁRÓL IS NYILATKOZOTT A FEHÉRVÁR TV-NEK (8:16-tól)

A Nemzeti Sport úgy tudja, az egyik érdeklődő az elektronikai iparban érdekelt Foxconn-csoport lehet, amely a fehérvári MÁV Előre röplabdacsapat névadó szponzora is és a cégcsoport magyarországi alelnöke, Tálos Péter a klub elnöke is egyben. Úgy tudjuk, ő folytatott egyeztetéseket a fehérvári önkormányzattal arról, hogy a Foxconn a labdarúgásban is szerepet vállalna. Először mint az NB II-es Videoton FC Fehérvár főtámogatója, később akár tulajdonosként is.

Kerestük az ügyben Tálos Pétert, aki nem kívánt nyilatkozni, mint mondta, sem megerősíteni, sem cáfolni nem szeretné az értesülésünket. Azt tanácsolta, néhány hónap múlva hívjuk újra, akkor talán már lesz miről beszélni…

Azóta azonban a vállalat közleményben cáfolt.

„A Foxconn-csoport nem tervezi a Videoton FC Fehérvár támogatását vagy megvásárlását, és nem folytat semmilyen tárgyalást ilyen jellegű együttműködésről. Minden olyan következtetés vagy értelmezés, amely a Foxconn-csoport részéről befektetési, akvizíciós vagy stratégiai partnerségi szándékot feltételez a Videoton FC Fehérvár labdarúgócsapatával kapcsolatban, téves, és nem tükrözi a valós helyzetet. A Foxconn-csoport elkötelezett a transzparens és felelős vállalati kommunikáció mellett. Stratégiai döntéseinkről és együttműködéseinkről minden esetben hivatalos csatornáinkon keresztül tájékoztatjuk a nyilvánosságot” – fogalmaz a közlemény.

 

Tálos Péter (jobbra), a Máv Előre Foxconn elnöke (mavelore.hu)

Információink szerint már a játékosok is tudnak róla, hogy új támogató érkezik, a klub jövője biztosítva van, így megkezdődhetnek a tárgyalások a szerződéshosszabbításokról, Pető Tamás vezetőedző már hosszabbított is a klubbal.

Kerestük az ügyben a Videotont FC-t is, de a klub nem kívánta kommentálni a hírt. Cser-Palkovics András polgármester viszont reagált megkeresésünkre.

„Ismert, hogy az önkormányzat nyáron átvenni kényszerült a Fehérvár FC Kft-t. Ezzel sikerült megmenteni a magyar labdarúgás egyik legnagyobb múltú klubját, amelynek működése jogilag, szakmailag és pénzügyileg is stabil. A csapat pedig újra a Videoton nevet viseli. Az önkormányzat célja megtalálni a szakmailag és pénzügyileg is legbiztosabb hátteret és jövőképet garantálni tudó befektetőt. Jelenleg öt potenciális befektetővel tárgyalunk. Ebben nemzetközi és hazai cégek is szerepelnek. Bízunk benne, hogy hamarosan eredményesen lezárulnak a tárgyalások” – adott tájékoztatást írásban a tárgyalásokról a városvezető.

Labdarúgó NB II
5 órája

Meghosszabbította Pető Tamás szerződését a Videoton – hivatalos

Az eredeti kontraktus a jelenlegi idény végén járt volna le.

 

 

