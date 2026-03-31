Meghosszabbította Pető Tamás szerződését a Videoton – hivatalos

Az 51 éves szakvezető (aki 2025 novemberében tért vissza a piros-kék együttes élére) a 12. helyen vette át a szebb napokat is látott csapatot, s jelenleg már a 6. helyen áll a bajnokságban. Ennek tükrében nem meglepő a szerződéshosszabbítás, így az eredetileg az idény végéig szóló megállapodás 2028-ig tart.

„Örülök, hogy az elmúlt hónapok munkája alapján hosszú távon is bizalmat szavazott nekem a klub vezetősége. Nehéz helyzetben vettük át a csapatot Nikolics Nemanja sportigazgatóval, de ez a rövid idő is elég volt arra, hogy bizonyítsuk, tudunk előrelépést elérni. (...) Azt gondolom, jó az út, amin járunk, megtettünk már néhány lépcsőfokot, de tovább kell haladnunk és a célunk egyértelmű, hogy egy olyan csapat alapjait tegyük le a következő szezonra, amelynek már célja lehet, hogy a bajnokság élén végezzen” – idézi Pető Tamást a klubhonlap.