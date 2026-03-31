Nemzeti Sportrádió

Meghosszabbította Pető Tamás szerződését a Videoton – hivatalos

2026.03.31. 12:33
Fotó: Dömötör Csaba
NB II Videoton FC Fehérvár labdarúgó NB II Videoton Pető Tamás
A labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton FC Fehérvár a hivatalos honlapján közölte, hogy két évvel meghosszabbította Pető Tamás vezetőedző szerződését.

Az 51 éves szakvezető (aki 2025 novemberében tért vissza a piros-kék együttes élére) a 12. helyen vette át a szebb napokat is látott csapatot, s jelenleg már a 6. helyen áll a bajnokságban. Ennek tükrében nem meglepő a szerződéshosszabbítás, így az eredetileg az idény végéig szóló megállapodás 2028-ig tart.

„Örülök, hogy az elmúlt hónapok munkája alapján hosszú távon is bizalmat szavazott nekem a klub vezetősége. Nehéz helyzetben vettük át a csapatot Nikolics Nemanja sportigazgatóval, de ez a rövid idő is elég volt arra, hogy bizonyítsuk, tudunk előrelépést elérni. (...) Azt gondolom, jó az út, amin járunk, megtettünk már néhány lépcsőfokot, de tovább kell haladnunk és a célunk egyértelmű, hogy egy olyan csapat alapjait tegyük le a következő szezonra, amelynek már célja lehet, hogy a bajnokság élén végezzen” – idézi Pető Tamást a klubhonlap.

Labdarúgó NB II
2 órája

NB II: egy világvállalat állhat a Videoton mögé – NS-infó

A tajvani székhelyű Foxconn-csoport cáfolja, hogy érdeklődik a Videoton labdarúgócsapata iránt. Cser-Palkovics András polgármester elmondta, öt befektetővel is tárgyalnak.
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Budapest Honvéd

23

16

3

4

42–17

+25

51

  2. Vasas FC

23

15

4

4

43–18

+25

49

  3. Mezőkövesd

23

11

6

6

31–26

+5

39

  4. Kecskeméti TE

23

11

3

9

34–31

+3

36

  5. Csákvár

23

9

9

5

36–29

+7

36

  6. Videoton FCF

23

8

8

7

29–24

+5

32

  7. Szeged-Csanád GA

23

8

7

8

25–23

+2

31

  8. Karcagi SC

23

8

7

8

25–33

–8

31

  9. BVSC-Zugló

23

9

3

11

26–23

+3

30

10. Kozármisleny

23

7

8

8

26–35

–9

29

11. FC Ajka

23

9

1

13

17–26

–9

28

12. Tiszakécske

23

6

9

8

26–34

–8

27

13. Békéscsaba

23

5

7

11

23–34

–11

22

14. Budafoki MTE

23

5

7

11

24–39

–15

22

15. Szentlőrinc

23

3

11

9

28–33

–5

20

16. Soroksár SC

23

4

7

12

30–40

–10

19

 

NB II Videoton FC Fehérvár labdarúgó NB II Videoton Pető Tamás
Ezek is érdekelhetik