Meghosszabbította Pető Tamás szerződését a Videoton – hivatalos
Az 51 éves szakvezető (aki 2025 novemberében tért vissza a piros-kék együttes élére) a 12. helyen vette át a szebb napokat is látott csapatot, s jelenleg már a 6. helyen áll a bajnokságban. Ennek tükrében nem meglepő a szerződéshosszabbítás, így az eredetileg az idény végéig szóló megállapodás 2028-ig tart.
„Örülök, hogy az elmúlt hónapok munkája alapján hosszú távon is bizalmat szavazott nekem a klub vezetősége. Nehéz helyzetben vettük át a csapatot Nikolics Nemanja sportigazgatóval, de ez a rövid idő is elég volt arra, hogy bizonyítsuk, tudunk előrelépést elérni. (...) Azt gondolom, jó az út, amin járunk, megtettünk már néhány lépcsőfokot, de tovább kell haladnunk és a célunk egyértelmű, hogy egy olyan csapat alapjait tegyük le a következő szezonra, amelynek már célja lehet, hogy a bajnokság élén végezzen” – idézi Pető Tamást a klubhonlap.
NB II: egy világvállalat állhat a Videoton mögé – NS-infó
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Budapest Honvéd
23
16
3
4
42–17
+25
51
|2. Vasas FC
23
15
4
4
43–18
+25
49
|3. Mezőkövesd
23
11
6
6
31–26
+5
39
|4. Kecskeméti TE
23
11
3
9
34–31
+3
36
|5. Csákvár
23
9
9
5
36–29
+7
36
|6. Videoton FCF
23
8
8
7
29–24
+5
32
|7. Szeged-Csanád GA
23
8
7
8
25–23
+2
31
|8. Karcagi SC
23
8
7
8
25–33
–8
31
|9. BVSC-Zugló
23
9
3
11
26–23
+3
30
|10. Kozármisleny
23
7
8
8
26–35
–9
29
|11. FC Ajka
23
9
1
13
17–26
–9
28
|12. Tiszakécske
23
6
9
8
26–34
–8
27
|13. Békéscsaba
23
5
7
11
23–34
–11
22
|14. Budafoki MTE
23
5
7
11
24–39
–15
22
|15. Szentlőrinc
23
3
11
9
28–33
–5
20
|16. Soroksár SC
23
4
7
12
30–40
–10
19