NB II-es felkészülés: a Szeged a Kécskét, a Kövesd a Békéscsabát, a Kecskemét a Soroksárt verte meg

2026.03.27. 22:48
A válogatott szünetet kihasználva több másodosztályú labdarúgócsapat játszott pénteken felkészülési mérkőzést. A Szeged legyőzte a Tiszakécskét, a Mezőkövesd hármat vágott a Békéscsabának, míg a Kecskemét felülmúlta a Soroksárt.

 

NB II-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Szeged-Csanád GA–Tiszakécskei LC 1–0 (1–0)
Szeged
Szeged-Csanád GA: Veszelinov – Kalmár, Tóth B., Horváth M., Sándor, Bodnár, Márkvárt, Vágó, Halmai, Suljic, Novák Cs. Csereként pályára lépett: Molnár-Farkas, Szilágyi, Rjaskó, Sztankó, Rabatin, Zvekanov, Kun, Kurdics, Miskolczi, Holló, Mádi, Borvető, Tóth-Gábor
Tiszakécske: Kiss Á. – Szekér, Takács Zs., Visinka, Körmendi, Géringer, Horváth E., Gyenes, Kócs-Washburn, Zámbó, Takács T. Csereként pályára lépett: Varga J., Sós, Lucas, M. Ramos, Bódi, Pataki
G: Novák Cs.

Mezőkövesd Zsóry–Békéscsaba 1912 Előre 3–0 (2–0)
Mezőkövesd
G: Vidnyánszky, Vajda S., Angyal P.

Soroksár SC–Kecskeméti TE 0–2 (0–0)
Soroksár
G: Beke P. (11-esből), Kárász

 

