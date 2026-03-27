NB II-es felkészülés: a Szeged a Kécskét, a Kövesd a Békéscsabát, a Kecskemét a Soroksárt verte meg

NB II-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Szeged-Csanád GA–Tiszakécskei LC 1–0 (1–0)

Szeged

Szeged-Csanád GA: Veszelinov – Kalmár, Tóth B., Horváth M., Sándor, Bodnár, Márkvárt, Vágó, Halmai, Suljic, Novák Cs. Csereként pályára lépett: Molnár-Farkas, Szilágyi, Rjaskó, Sztankó, Rabatin, Zvekanov, Kun, Kurdics, Miskolczi, Holló, Mádi, Borvető, Tóth-Gábor

Tiszakécske: Kiss Á. – Szekér, Takács Zs., Visinka, Körmendi, Géringer, Horváth E., Gyenes, Kócs-Washburn, Zámbó, Takács T. Csereként pályára lépett: Varga J., Sós, Lucas, M. Ramos, Bódi, Pataki

G: Novák Cs.

Mezőkövesd Zsóry–Békéscsaba 1912 Előre 3–0 (2–0)

Mezőkövesd

G: Vidnyánszky, Vajda S., Angyal P.

Soroksár SC–Kecskeméti TE 0–2 (0–0)

Soroksár

G: Beke P. (11-esből), Kárász