Ismét meg kellett műteni Kalmár Zsoltot

Kalmár Zsolt augusztus végén igazolt a harmadosztályú Gyirmóthoz, pályára azonban egyelőre nem lépett a csapatban, s úgy tűnik, a bemutatkozása még egy darabig várat magára.

„A játékos lába továbbra is fájt, az orvosok ezért egy korrekciós műtét elvégzését javasolták – nyilatkozta Horváth Cs. Attila, a Gyirmót FC Győr sportigazgatója a Kisalföldnek. – Napjainkban már a rehabilitációs munkát végzi, hogy legkésőbb a téli alapozáskor teljes intenzitással tudjon bekapcsolódni a csapat felkészülésébe. Bízunk benne, hogy Kalmár Zsolt lába bírja a terhelést, és jövőre a Gyirmót erősségeként tétmérkőzésen is magára öltheti csapatunk tizenhármas mezét. Hosszú távú megállapodás köti hozzánk, számítunk rá.”

A 30 esztendős középpályás legutóbb március 7-én lépett pályára, s megsérült azon a mérkőzésen, amikor a Vidi 2–2-t játszott Kecskeméten az NB I-ben. A rutinos játékos térdét áprilisban megműtötték, a Videoton pedig nem hosszabbított vele a nyáron, ezt követően került a kisalföldi együtteshez, amelyben várhatóan a jövő év elején debütálhat.