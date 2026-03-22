A Soroksár megszakította városi riválisa kapott gól nélküli sorozatát, de megállítani nem tudta a Vasast

LABDARÚGÓ NB II

23. FORDULÓ

VASAS FC–SOROKSÁR SC 3–1 (1–1)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1902 néző. Vezette: Molnár Attila (Máyer Gábor, Mohos Milán)

VASAS: Uram – Girsik A., Hej, Iyinbor, Doktorics – Rab (Hidi M. S., 87.) – Banó-Szabó (Radó, 69.), Urblík J. – Molnár Cs. (Hős, 69.), Pethő B. (Németh B., 63.), Tóth M. (Horváth R., 87.). Vezetőedző: Erős Gábor

SOROKSÁR: Őri – Lukács D., Lakatos Cs., Kékesi, Horváth K. – Köböl, Kokovai (Vass Á., 62.), Bencze M. (Olalekan, 75.) – Kundrák (Kálnoki-Kis Zs., 75.), Korozmán, Bagi (Gólik, 61.). Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Gólszerző: Banó-Szabó (30.), Tóth M. (47.), Radó (90+1.), ill. Korozmán (3.)

MESTERMÉRLEG

Erős Gábor: – Semmi sem tart örökké – a hosszú kapott gól nélküli sorozatunk megszakadt. Sajnos a bajnokságban eddig mind a négy alkalommal vereséget szenvedtünk, amikor hátrányba kerültünk, de ma végre fordítani tudtunk, és nyertünk, ezért nagyon büszke vagyok a csapatra. Ez már nem az a Vasas, mint a korábbi időszakban. A Soroksár bizonyította, hogy jobb csapat annál, mint amit a tabella mutat, kulturáltan építkezett, kezdeményezett, de a győzelmünk megérdemelt.

Korolovszky Gábor: – Jól indult a mérkőzés, korán gólt szereztünk, és utána is voltak lehetőségeink, ezért csalódott vagyok az eredmény miatt – kicsit több volt ebben a találkozóban. Mást csináltunk ahhoz képest, amit szoktunk, nekem ez tetszett is, de a Vasas fölénye eredményességben megmutatkozott. Védekezésben javulnunk kell, mert sok és könnyű gólt kapunk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az elmúlt hetekben remekelt a Vasas védelme, hat bajnokin gólt sem kapott, ám Korozmán Kevin már a mérkőzésen elején az angyalföldiek kapujába fejelt, akik így 543 perc után kaptak gólt az NB II-ben. A folytatásban is veszélyes volt a Soroksár, Kokovai Csongor emelése és Lakatos Csongor fejese is ide sorolható, de Bencze Márk és Korozmán Kevin is próbálkozott távolról. Nagyjából 25 perc után magához tért a hazai csapat, és ugyan Rab Boldizsár fejese nem volt pontos, Pethő Bence pedig lekésett Tóth Milán centerezéséről, megszületett az egyenlítő gól. Ismét Tóth Milán adott be, a rövidnél érkező Banó-Szabó Bence pedig a bal alsóba helyezett, megszerezve hetedik bajnoki találatát.

A Vasasnak fontos volt, hogy Banó-Szabó Bence góljával még az első félidőben egyenlíteni tudott (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)

Még egy nagyobb helyzetet jegyezhettünk fel az első félidőben, ekkor Urblík József ívelése után jutott el lövésig Banó-Szabó Bence, azonban Őri Levente szépen védett. Emellett kiemelendő még az első játékrészből, hogy Molnár Attila játékvezető hatszor mutatta fel a sárga lapot, így benne volt a levegőben, ha ez így folytatódik, nem telik el kiállítás nélkül az összecsapás.

Szerencsére a szünet után a futballról szólt a meccs, olyannyira, hogy két percet sem kellett várni az újabb Vasas-gólra, mivel Tóth Milán 11 méterről a bal felsőbe tekert. Igyekeztek eldönteni a mérkőzést a piros-kékek, ám sokáig pontatlanok voltak a lövéseik. Aztán a cserék és a szabálytalanságok miatt töredezetté vált a játék, így húsz perc után forgott újra veszélyben a sárga-feketék kapuja, de Hős Zsombor nem tudott betalálni, Őri Leventébe lőtte a labdát.

Bár csak egygólos volt a hátrányuk, a vendégek nem tudtak nyomást helyezni ellenfelükre, így a hazaiak győzelme nem forgott veszélyben. A ráadás első percében pedig lezárult a mérkőzés: Doktorics Áron gólpassza után Radó András talált be közelről. A Vasas tehát a korán kapott gól ellenére is magabiztosan nyert, és úgy tűnik, a bajnoki hajrában nem forog veszélyben a feljutása. 3–1