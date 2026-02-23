Zsóri Dániel: Az edző elkezdett üvöltözni velem, hogy mit képzelek magamról, szétveri a fejemet

„Elég sok nehézséggel kellett megküzdenem. (…) Sok furcsasággal szembesültem, amiket nem értettem, de összességében sokat tanultam. Szakmailag is, mert azért a román bajnokság más, mint a magyar. A klubvezetésre nem tudok rosszat mondani, a tulajdonos végig segített mindenben, csak az edzővel nem jöttem ki. Ezért döntöttem úgy, visszajövök, mert a legfontosabb az, hogy minél többet tudjak játszani. Beszéltem a kozármislenyi vezetőséggel, és abszolút pozitív dolgokat vázoltak fel. A vezetőedző elképzelése is nagyon tetszett a csapatról és rólam is. Már több mint egy hete itt vagyok, és azt tapasztalom, hogy senki nem beszélt mellé, minden úgy van, ahogyan azt felvázolták nekem” – mondta el Zsóri Dániel a Mandinernek, aki az aradiaknál tapasztalt nehézségeiről is beszélt az interjúban.

„Van egy francia buldogom, beteg lett és lebénult, ezért elkéredzkedtem edzésről, hogy elvihessem az állatorvoshoz, mert sürgős eset volt. Az edző húzta a száját, alig engedett el, ezután pedig még annyira sem számolt velem, mint előtte. A Slobozia ellen beálltam az utolsó öt percre, kaptunk szögletből egy gólt. Szerintem nem én tehettem róla, ám elkezdtek velem üvöltözni a pálya széléről. Nem azt mondom, hogy jól reagáltam, mert a kezemmel legyintettem egyet, de azért durva dolgot nem csináltam. Amikor bementem az öltözőbe, az edző elkezdett üvöltözni velem, hogy mit képzelek magamról, szétveri a fejemet” – mondta a FIFA Puskás-díjas támadó.

A 25 éves Zsóri Dánielt korábbi klubja, az MTK szerződtette Aradról, majd adta kölcsön Kozármislenybe. A támadó 18 évesen, a Debreceni VSC színeiben mutatkozott be az NB I-ben 2019-ben, első NB I-es meccsén a ráadás perceiben ollózó mozdulattal szerzett hatalmas gólt lőtt, amivel a Debrecen 2–1-re legyőzte a Ferencvárost, a gólszerző pedig az évente odaítélendő, Puskás Ferencről elnevezett díjat nyerte meg vele. Ezt követően megfordult Székesfehérváron, Zalaegerszegen, aztán az MTK labdarúgója lett, majd 2024 tavaszán a több játéklehetőség reményében kölcsönbe az NB II-es Budafokhoz került, ahonnan azon a nyáron az UTA Arad csapatához igazolt. Romániában 26 bajnoki mérkőzésen 4 gólt szerzett és 2 gólpassz fűződött a nevéhez.