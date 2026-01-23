A Brazíliából hazatérő csatárt ennél a klubnál várják edzésre

Mezőkövesdről származó információink szerint mától Csertői Aurél együttesével készülhet a 20 éves, korábbi U-válogatott csatár, Barkóczi Benedek, aki vasárnap akár pályára is léphet a Vasas elleni edzőmeccsen. Az a mérkőzés így akár testvérpárharcot is hozhat, hiszen az angyalföldiek nél szerepel a csatár öccse, Barkóczi Barnabás.

Barkóczi Benedek januárban tért haza Santa FC U20-as csapatától, jelenleg szabadon igazolható. Az elmúlt hetekben az NB III-as ESMTK-val, edzett, pénteken a közösségi oldalán köszönte meg az erzsébetieknek az edzéslehetőséget. Itthon legutóbb a szintén NB II-es Kozármislenyben játszott az előző idényben. A másodosztályban 5. helyen telelő Mezőkövesdtől a nyáron távozott egy támadó, a Videotonhoz szerződött Bartusz Dániel, és az ő helyére keres új játékost a szakmai stáb.



