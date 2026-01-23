Nemzeti Sportrádió

A Brazíliából hazatérő csatárt ennél a klubnál várják edzésre

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
Vágólapra másolva!
2026.01.23. 09:43
null
A brazil Santa Fétől hazatérő Barkóczi Benedek a hétvégén Mezőkövesden tűnhet fel (Fotó: archív)
Címkék
Barkóczi Benedek magyar átigazolás Mezőkövesd
A Brazíliából január elején hazatérő 20 éves csatár, Barkóczi Benedek az elmúlt hetekben az NB III-as ESMTK-nál edzett, ma pedig már, Mezőkövesdről származó információink szerint az NB II-es csapatnál várják edzésre, a hétvégén akár pályára is léphet a Vasas elleni felkészülési meccsen.

 

Mezőkövesdről származó információink szerint mától Csertői Aurél együttesével készülhet a 20 éves, korábbi U-válogatott csatár, Barkóczi Benedek, aki vasárnap akár pályára is léphet a Vasas elleni edzőmeccsen. Az a mérkőzés így akár testvérpárharcot is hozhat, hiszen az angyalföldiek nél szerepel a csatár öccse, Barkóczi Barnabás.

Barkóczi Benedek januárban tért haza Santa FC U20-as csapatától, jelenleg szabadon igazolható. Az elmúlt hetekben az NB III-as ESMTK-val, edzett, pénteken a közösségi oldalán köszönte meg az erzsébetieknek az edzéslehetőséget. Itthon legutóbb a szintén NB II-es Kozármislenyben játszott az előző idényben. A másodosztályban 5. helyen telelő Mezőkövesdtől a nyáron távozott egy támadó, a Videotonhoz szerződött Bartusz Dániel, és az ő helyére keres új játékost a szakmai stáb.


 

 

Barkóczi Benedek magyar átigazolás Mezőkövesd
Legfrissebb hírek

A DVTK megszerezte Colley-t a Puskás Akadémiától – hivatalos

Labdarúgó NB I
16 órája

Magyar bajnok és kupagyőztes játékost szerződtetett az NB III-as Kaposvár

Labdarúgó NB II
22 órája

Ajkáról igazolt fiatal hátvédet a ZTE FC – hivatalos

Labdarúgó NB II
23 órája

Felkészülés: nyert az NB II-es Békéscsaba, amely két új játékost is bejelentett

Labdarúgó NB II
2026.01.21. 19:19

Két védővel erősített a Kazincbarcika, de egy távozót is bejelentett – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.01.21. 18:05

A Frankfurt kölcsönadta, Fenyő Noah Újpesten folytatja – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.01.21. 11:42

Az NB III-as Gyirmótnál kötött ki a Fehérvárról távozó csatár – hivatalos

Labdarúgó NB II
2026.01.20. 17:24

U-válogatott játékost vett kölcsön az MTK a DVTK-tól

Labdarúgó NB I
2026.01.20. 13:02
Ezek is érdekelhetik