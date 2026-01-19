Visszatért a korábbi csapatkapitány az NB II-es Szentlőrinchez

A 28 éves Harsányi István 2018-tól 2022-ig játszott Szentlőrincen, s csapatkapitány volt – a 2021-2022-es kiírásban ráadásul bombaformában játszott, tizenegyszer köszönt be az ellenfeleknek.

A PMFC aztán 2022-ben elcsábította, végül két idényt töltött a piros-feketéknél, aztán következett a Mezőkövesd és a Békéscsaba – utóbbi klubtól érkezik most vissza Szentlőrincre. Az NB II-ben eddig összesen 208 mérkőzést játszott. A játékos úgy érzi, hogy hazatért a baranyai klubhoz és elsősorban azért tette ezt, mert kötelessége segíteni a bennmaradásért zajló harcban.

„Nagyon örülök, hogy ismét Szentlőrincen fogok futballozni, mert ennél a klubnál otthon vagyok, s úgy érzem, hazatértem – fogalmazott a klubhonlapon a 28 éves támadó. – Sokat jelent nekem ez a csapat, amelynek a színeiben már közel százötven meccset játszottam, és ahol mindenkit ismerek, pontosan tudom, mi vár rám. Jó viszonyban vagyok a tulajdonossal, Kovácsevics Csabával, aki többször is próbált visszahívni: úgy gondolom, ennek most jött el az ideje. Kötelességemnek érzem, hogy segítsek a csapatnak a bennmaradásért folytatott harcban. Ki akarom hozni magamból a maximumot, bízom benne, hogy közös erővel sikerül elérnünk, hogy a következő szezonban is a másodosztályban szerepeljünk!”

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZENTLŐRINCNÉL

Érkezett: Bolla Gergő (Soroksár), Harsányi István (Békéscsaba)

Távozott: Babják Miroslav (ukrán-magyar, Kisvárda – kölcsönből vissza), Bőle Lukács (?), Kancsij Artúr (ukrán-magyar, Kisvárda – kölcsönből vissza), Nagy Richárd (Békéscsaba), Tóth-Gábor Kristóf (Szeged-Csanád GA)