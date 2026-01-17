Videoton: tíz év után térhet vissza a támadó, ha megegyezés születik – NS-infó

Információink szerint a Videoton sportigazgatója, Nikolics Nemanja a napokban tárgyal a Paksi FC-vel korábbi csapattársa, Haraszti Zsolt kölcsönvételéről.

Haraszti Zsolt először 2012-ben szerződött Paksról a Videotonhoz, melynél sérülés is hátráltatta, és végül 35 tétmeccsen szerepelt a fehérváriak első csapatában, három gólt és három gólpasszt szerzett. A fehérváriak többször kölcsönadták, végül 2016-ban visszatért Paksra.

A 34 éves támadó a mostani idényben nyolc meccsen játszott az NB I-ben, az NB II-es Videotonban viszont kulcsember lehet. Úgy tudjuk, a csapat mai edzőmeccsén, az MTK ellen még nem szerepel, a jövő hét elején tárgyalnak az ügyében, és ezt követően csatlakozhat Pető Tamás vezetőedző keretéhez, ha megállapodás születik.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Máté Csaba (Kozármisleny), Pesti Zoltán (Kozármisleny)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:

Kiszemeltek: Tamás Olivér (Nyíregyháza Spartacus, legutóbb kölcsönben: BVSC, szabadon igazolható)

Távozók: Debreceni Zalán (mezőkövesdi kölcsön után Budafok)

Kölcsönbe távozók: Pető Milán (Diósgyőri VTK)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Haraszti Zsolt (Videoton FC Fehérvár)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A VIDEOTON FC FEHÉRVÁRNÁL

Érkezett: Bartusz Dániel (magyar-szerb, Mezőkövesd)

Távozott: Árva Bence (III. Kerületi TVE – kölcsönből vissza), Bobál Gergely (?), Kálnoki-Kis Zsombor (?), Papp Milán (KTE – kölcsönből vissza), Tiefenbach Dániel (?), Tóth Levente Milán (?), Svékus Olivér (Újpest FC – kölcsönből vissza)

