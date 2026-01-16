NS-képeslap: Dorogon büszkén támaszkodhatnak a múlt sikereire

1914-ben határozták el Dorogon, hogy a települést átszelő vasútvonal északi oldalán húzódó placcon építik fel a sportegyesület otthonát. Az I. világháború miatt elhúzódott az építkezés, végül 1919 őszén került sor a Dorogi AC labdarúgócsapatának legelső hazai bajnoki mérkőzésére.

Az elmúlt több mint száz évben a stadion számos nagy csatát megélt, 1973. augusztus 19-én például tizennyolcezer néző előtt győzte le a Dorogi Bányász a ferencvárosiakat. A létesítmény 2010-ben felvette Buzánszky Jenő nevét, az Aranycsapat hátvédje 1947 és 1960 között szerepelt Dorogon. Több mint négy éve korszerűsítették a sporttelepet.

„Labdarúgásunk büszkén támaszkodhat a múlt sikereire, és a stadion átadásával bízunk benne, hogy újra sikereket érhetnek el egyesületünk labdarúgói” – mondta Tittmann János, Dorog polgármestere az avatón.

A 660 néző befogadására alkalmas stadionban fűthető és automata ­öntözőrendszerrel ellátott gyepet alakítottak ki. Új pályavilágítást és eredményjelzőt létesítettek. Az önkormányzat finanszírozásában elkészült tervdokumentáció az MLSZ infrastruktúra-szabályzata alapján készült. A beruházást a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatta.