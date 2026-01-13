NS-képeslap: Csernai Pál hagyatéka is segítette a pilisi megújulást

A Pilisi Labdarúgó Klub – zöldmezős – sportcélú infrastruktúra-beruházásának átadására 2023. szeptember 10-én került sor. A projekt még 2014 őszén indult, jókora önerőt is fel tudott mutatni az önkormányzat, hiszen a település híres szülötte, Csernai Pál válogatott labdarúgó, a Bayern München egykori kétszeres német bajnok edzője jelentős összeget hagyott végakaratában a városra azzal a kikötéssel, hogy a pénzt helyi sportcélú ingatlanberuházásra fordíthatja.

A hagyaték szabályszerű felhasználása, a többször módosított építési tervek engedélyeztetése, a közművek kiépítése, valamint a folyamatokat hátráltató Covid-járvány következtében az álom és a megvalósulás között csaknem kilenc év telt el, de a végeredmény lenyűgöző: Pilis szélén zöldmezős infrastruktúra-fejlesztésként a Csernai-hagyaték és némi önkormányzati forrásból, valamint a kormány által az országos szakszövetség, az MLSZ-nek biztosított taotámogatásokból összesen csaknem bruttó egymilliárd forintból megépült két új – egy élő és egy műfüves – nagy futballpálya villanyvilágítással, egy minden igényt kielégítő, modern kiszolgálóépület, fedett lelátó és kerítés.