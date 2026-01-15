NS-képeslap: akár a termálkút vize is fűtheti a ceglédi centerpályát

Több mint kilencven évvel ezelőtt, 1935-ben alapították Cegléd labdarúgást kedvelő vasutas polgárai a Ceglédi VSE-t, amely az utóbbi időben a Pest vármegyei bajnokság első osztályában szerepel. S mert a helyiek hiszik, hogy a csapat visszaverekszi magát a Nemzeti Bajnokságba, fontosnak tartják a sportlétesítmények fejlesztését, újjáépítését.

A város szülöttéről, a világbajnoki ezüstérmes futballistáról, Zsengellér Gyuláról elnevezett sporttelepen kilenc évvel ezelőtt készült el 400 millió forintos állami támogatással a 800 fő befogadására alkalmas fedett lelátó, amely alatt négy öltözőhelyiséget, egy orvosi szobát, konferenciatermet, valamint négy irodát alakítottak ki. Ám további fejlesztések is folytak a területen, társaságiadó-beruházásból: három füves, egy nagyméretű és egy kisméretű műfüves pályát is megépítettek. Az öltözők meleg vizes ellátása a termálkútnak köszönhető, amelynek vize a sportolók regenerációja mellett a lelátóépület és a centerpálya fűtésére is hasznosítható.

A pályák kezeléséhez szükséges géppark szintén társasági adós forrásokból valósult meg, ennek értéke 8-900 millió forint. A Ceglédi VSE igazolt sportolói létszáma felnőttekkel együtt 280 fő, U6-tól U19-ig, két felnőtt- és egy öregfiúkcsapatot is működtet a klub. A tervezés során fő szempont volt olyan infrastruktúra kialakítása, amely osztálytól függetlenül elsősorban az utánpótlást szolgálja.