NB II: megvan a Szentlőrinc és a Budafok első téli szerzeménye

F. B.F. B.
2026.01.16. 12:55
null
Bolla Gergő (jobbra) a Szentlőrinc első téli szerzeménye
Megvan a labdarúgó NB II-ben szereplő Szentlőrinc és Budafok első téli szerzeménye: a baranyaiakhoz Bolla Gergő érkezett, míg a XXII. kerületiekhez Debreceni Zalán – számolt be róla a klubok honlapja.

Bolla Gergő a futballba Sümegen szeretett bele, ahonnan a zalaegerszegi utánpótlásba került, majd hosszú éveket töltött Szombathelyen, az Illés Akadémián. A felnőttek között itt még nem tudott bemutatkozni, erre Szlovéniában került sor: három évet játszott a másodosztályú Lendva együttesében, egy kupadöntőn is szerepelhetett. A légiós időszak után visszakerült Szombathelyre, ahol az NB II-es csapatot erősítette, majd 2024 nyarán Soroksárra került – onnan igazolt most Szentlőrincre a ballábas, a fejjátékban erős belső védő.

Nagyon örültem a Szentlőrinc megkeresésének, mert csak jót hallottam erről a klubról – fogalmazott a klubhonlapon a 25 éves Bolla Gergő. – Játékosok, vezetők mesélték, hogy milyen jó a hangulat, és hogy családias a légkör, ami be is bizonyosodott számomra, amióta itt vagyok. A tavalyi évem rehabilitációval telt, ugyanis 2025 elején keresztszalagszakadást szenvedtem. Újult erővel szeretnék visszatérni a pályára, fel akarom építeni magam, és minden tudásommal segíteni akarom a Szentlőrincet abban, hogy elérje a céljait!”

A Budafok pedig a 23 éves Debreceni Zalánnal erősített, aki a Paks csapatától érkezett a klubhoz, bár legutóbb, az őszi szezonban a szintén NB II-es Mezőkövesdben játszott kölcsönben. A XXII. kerületiek hosszabb távú szerződést kötöttek vele, és a védelemben számíthatnak rá.   

Debreceni pályafutását Dunaszentgyörgyön kezdte, majd az Illés Akadémián folytatta egészen az U19-es korosztályig. A játékos 2021 februárjában az U19-es magyar válogatottban is bemutatkozott, Szlovákia ellen kezdőként lépett pályára. Később megfordult Nyíregyházán, a Szombathelyi Haladásnál és a Kozármisleny csapatában is, majd 2022-ben leigazolta a Paksi FC, ahol hatszor szerepelt az élvonalban csereként.

A Kozármisleny eközben bejelentette az ősszel egyetlen percet sem játszó Harsányi Dániel távozását.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZENTLŐRINCNÉL
ÉrkezettBolla Gergő (Soroksár)
Távozott: Babják Miroslav (ukrán-magyar, Kisvárda – kölcsönből vissza), Bőle Lukács (?), Kancsij Artúr (ukrán-magyar, Kisvárda – kölcsönből vissza), Nagy Richárd (Békéscsaba), Tóth-Gábor Kristóf (Szeged-Csanád GA)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A BUDAFOKI MTE-NÉL
Érkezett: Debreceni Zalán (Paks, legutóbb Mezőkövesd, kölcsönben)
Távozott: Herczeg Botond (MTK – kölcsönből vissza)

 

Szentlőrinc NB II magyar átigazolás Budafok
