Megvan az NB II-es FC Ajka első téli érkezője

2026.01.19. 20:06
Nagy Nikolasz az Ajka első téli érkezője (Fotó: FC Ajka/Facebook)
NB II Ajka magyar átigazolás
Nagy Nikolasz személyében megvan a labdarúgó NB II-ben szereplő FC Ajka első téli igazolása – számolt be róla a klub közösségi oldala.

A téli átigazolási időszak első érkezője Ajkán Nagy Nikolasz. A védőként bevethető 25 éves játékos az osztrák SV Oberwarttól érkezik a klubhoz, s 2027 júniusáig szóló szerződést írt alá.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ FC AJKÁNÁL
Érkezett: Nagy Nikolasz (SV Oberwart – Ausztria)
Távozott: Bogdán Hunor (?), Lakatos Márk (?), Rideg Ábel (?)

 

