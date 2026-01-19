Megvan az NB II-es FC Ajka első téli érkezője
Nagy Nikolasz személyében megvan a labdarúgó NB II-ben szereplő FC Ajka első téli igazolása – számolt be róla a klub közösségi oldala.
A téli átigazolási időszak első érkezője Ajkán Nagy Nikolasz. A védőként bevethető 25 éves játékos az osztrák SV Oberwarttól érkezik a klubhoz, s 2027 júniusáig szóló szerződést írt alá.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ FC AJKÁNÁL
Érkezett: Nagy Nikolasz (SV Oberwart – Ausztria)
Távozott: Bogdán Hunor (?), Lakatos Márk (?), Rideg Ábel (?)
