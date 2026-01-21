Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: nyert az NB II-es Békéscsaba, amely két új játékost is bejelentett

2026.01.21. 19:19
Major Gergő is Békéscsabán folytatja (Fotó: 1912elore.hu)
Néhány másodosztályú labdarúgócsapat felkészülési mérkőzést játszott szerdán. A Karcag az ETO II otthonában nyert hat góllal, a BVSC pedig a Tatabányát verte meg. A Békéscsaba legyőzte az NB III-as Hódmezővásárhelyt, emellett a klub bejelentett két új játékost, Major Gergő Györgyöt és Papp Áront.

NB II-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

BVSC-Zugló–Opus Tigáz Tatabánya (NB III) 3–1 (2–1) 
Budapest, Tatai út.
G: Horváth Zs., Bliznyuk, Deutsch B. (öngól), ill. Szabó Cs.

ETO FC Győr II (NB III)–Karcagi SC 0–6 (0–3)
Győr, ETO Park
Karcag: Fedinisinec – Kovalovszki, Szekszárdi T., Fazekas L., Fábián, Hidi P., Vida M., Sain, Girsik Á., Székely D., Egri. Csereként pályára lépett: Gergely, Görög, Győri, Mona, László, Szűcs, Sághy, Kaye, Fekete, Pap, Pataki.
G: Sain, Kovalovszki, Szekszárdi, Székely, Pap, Fekete.

Békéscsaba 1912 Előre–Hódmezővasárhelyi FC (NB III) 7–0 (3–0) 
Békéscsaba 
G: Borsos F. (3), Daru (3), Sármány 

A Békéscsaba két új játékost is bejelentett a honlapján, Major Gergő György és Papp Áron is a lila-fehéreknél folytatja pályafutását. A 25 éves 189 centiméter magas, elsősorban a pálya jobb oldalán, valamint a védelemben bevethető Major a Puskás Akadémiától érkezett, és már rendelkezik másodosztályú tapasztalattal is. Az őszi szezonban a felcsútiak NB III-as csapatában szerepelt: 14 bajnokin két gólt szerzett. A fiatal labdarúgók sorát, egyúttal a csabaiak variációs lehetőségeit bővíti a 21 éves, a középpálya több részén bevethető jobblábas Papp Áron, aki ősszel Szegeden futballozott, elsősorban a megyei első osztályú második csapatban.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRÉNÉL
Érkezett: Kelemen Dávid (FK Csíkszereda – Románia), Major Gergő György (Puskás Akadémia II), Nagy Richárd (Szentlőrinc), Papp Áron (Szeged-Csanád GA II)
Távozott: Csató Martin (?), Harsányi István (Szentlőrinc), Kristóf Márk (DVTK – kölcsönből vissza), Márkus Attila (visszavonult)

 

NB II Karcag BVSC Békéscsaba magyar átigazolás felkészülési mérkőzés
Ezek is érdekelhetik