Ferencváros–Braga 2–0

A Yusuf, Joseph támadópárost jelölte a Braga elleni FTC-kezdőcsapatba Robbie Keane

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.03.12. 19:49
Robbie Keane (Fotó: Török Attila)
Robbie Keane, a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője kijelölte kezdőcsapatát az Európa-liga-nyolcaddöntő 21 órakor kezdődő első, mai mérkőzésére, amelyen az FTC a portugál Bragát fogadja. Az ellenfélnél az Eb-győztes Joao Moutinho és a spanyol bajnok Pau Víctor is a kezdő tizenegy tagja.

 

EURÓPA-LIGA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Ferencvárosi TC–SC Braga (portugál) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Budapest, Groupama Aréna, 21 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Nicholas Walsh (Francis Connor, Daniel McFarlane) – skótok
FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Abu Fani, Kanikovszki, Zachariassen, O'Dowda – Joseph, Yusuf. Vezetőedző: Robbie Keane
A kispadon: Tóth Z., Varga Á. (kapusok), Cadu, Gruber, N. Keita, F. Kovacevic, Levi, Madarász Á., Nagy B., Romao, Szalai G.
Braga: Hornícek – Lagerbielke, Niakaté, Arrey-Mbi, Lelo – Moutinho, Grillitsch, Dorgeles – R. Horta, Zalazar – P. Víctor. Vezetőedző: Carlos Vicens
A kispadon: J. Carvalho, T. Sá (kapusok), El-Uazzani, Merheg, Gorby, G. Martínez, Moscardo, F. Navarro, P. Oliveira, Rocha, D. Rodrigues, Tiknaz

A visszavágót jövő szerdán 16.30-tól rendezik meg Bragában.

Robbie Keane: Tapasztaltabb csapat a Braga, de...

„Nem sokan számítottak arra, hogy idáig jutunk, ezért fontos, hogy felszabadultan futballozzunk.”

Carlos Vicens agresszív, okos futballra számít az FTC-től az El-nyolcaddöntőben

A Braga nem kapkodta el a Budapestre érkezést. Szerda délután még odahaza a jól megszokott környezetben tréningezett, csak azt követően kelt útra a magyar fővárosba.

Nuno Campos: Nehéz feladat vár a portugálokra az FTC ellen, de ez fordítva is igaz

A ZTE FC szakvezetője a jelenleg a Lyont irányító Paulo Fonseca pályaedzőjeként számos sikert ért el.

Dibusz Dénest nem cserélte vissza az UEFA-keretébe az FTC

Felépülése után bajnokin és MK-meccsen is védett már, de a nemzetközi porondon még nem kap lehetőséget a zöld-fehérek magyar válogatott kapusa.

 

 

FTC Európa-liga-nyolcaddöntő El-nyolcaddöntő Braga Európa-liga Ferencváros
