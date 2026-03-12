A Yusuf, Joseph támadópárost jelölte a Braga elleni FTC-kezdőcsapatba Robbie Keane

EURÓPA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Ferencvárosi TC–SC Braga (portugál) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Budapest, Groupama Aréna, 21 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Nicholas Walsh (Francis Connor, Daniel McFarlane) – skótok

FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Abu Fani, Kanikovszki, Zachariassen, O'Dowda – Joseph, Yusuf. Vezetőedző: Robbie Keane

A kispadon: Tóth Z., Varga Á. (kapusok), Cadu, Gruber, N. Keita, F. Kovacevic, Levi, Madarász Á., Nagy B., Romao, Szalai G.

Braga: Hornícek – Lagerbielke, Niakaté, Arrey-Mbi, Lelo – Moutinho, Grillitsch, Dorgeles – R. Horta, Zalazar – P. Víctor. Vezetőedző: Carlos Vicens

A kispadon: J. Carvalho, T. Sá (kapusok), El-Uazzani, Merheg, Gorby, G. Martínez, Moscardo, F. Navarro, P. Oliveira, Rocha, D. Rodrigues, Tiknaz

A visszavágót jövő szerdán 16.30-tól rendezik meg Bragában.