Nemzeti Sportrádió

Háromgólos, sima győzelmet aratott a Tiszakécske Békéscsabán

GAJDÁCS PÁLGAJDÁCS PÁL
Vágólapra másolva!
2025.11.09. 18:47
null
A fehér mezes Békéscsaba egyre lejjebb csúszik a tabellán (Archív fotó: Vígh Attila/Karcagi SC)
Címkék
Békéscsaba NB II Tiszakécske élő közvetítés
Nem tudta megnehezíteni az újonc Tiszakécske dolgát a tabellán egyre hátrébb sodródó Békéscsaba, a harcosabb, sokkal több helyzetet kidolgozó Bács-Kiskun megyeiek megérdemelt győzelmet arattak a Viharsarokban.

LABDARÚGÓ NB II
13. FORDULÓ
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–TISZAKÉCSKEI LC 0–3 (0–1)
Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 530 néző. Vezette: Takács Ákos (Szabó Dániel, Dobos Dávid)
BÉKÉSCSABA: Takács J. – Kuzma (Ésik, a szünetben), Csató M., Kovács G., Kotula M. (Mikló, a szünetben) – Szabó B., Zsolnai R., Harsányi I. (Hodonicki, a szünetben), Balla – Borsos F., Daru (Kóródi, 51.). Vezetőedző: Csató Sándor
TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B., Varga J., Visinka, Grünvald – Bódi Á. (Burdika, 90.), Szekér – Horváth E. (Géringer, 77.), Zámbó M. (Vukk, 77.), Pataki B. – M. Ramos (Takács T., 81.). Vezetőedző: Pintér Csaba
Gólszerző: Szekér (33.), M. Ramos (50.), Varga J. (88.)
MESTERMÉRLEG
Csató Sándor: – Nagyon gyengén játszottunk, értékelhetetlen teljesítményt nyújtottunk. Pontatlanok voltunk, kapkodtunk, lassan járattuk körbe a labdákat, nem tudtunk helyzeteket kialakítani. A szünet után megpróbáltunk frissíteni, de a második gól nagyon rosszkor jött. Ezután volt egy tizenegyesgyanús helyzet, ami fordulópontot hozhatott volna. Jobb volt az ellenfél.
Pintér Csaba: – Végig kontroll alatt tartottuk a mérkőzést. Jó időben szereztük a gólokat és meggyőző győzelmet arattunk. Ha az osztály legjobb pontrúgója nálad van, akkor azt ki kell használni.

ÖSSZEFOGLALÓ 

A gyér számú békéscsabai publikum reménye már az első félidőben kezdett elszállni, látva a lila-fehérek vérszegény támadójátékát. A tiszakécskeiek sokkal aktívabbnak bizonyultak a vendégek támadó harmada előtt, amit az első fél órában négy nagyobb helyzetük is jelzett. A vendégek fölénye a 33. percben góllá érett, s bár a csabaiaknak akadt egy-két kontrája, Prokop Rostislavnak nem adtak feladatot. 

Három poszton is cserélt Csató Sándor, a vendégek edzője a szünetben, de mielőtt a friss játékosok lendíteni tudtak volna a csabaiak játékán, rögtön jött a Tiszakécske második gólja, az egész mérkőzésen roppant veszélyesen játszó Myke Ramos révén. A csabaiak többet birtokolták a labdát a második félidőben, de meddő mezőnyfölényben játszottak. Hiába jutottak el többször a kécskei kapuig, gól nem született, sőt, a végén az egykori válogatott Varga József egy szép fejes góllal megadta a kegyelemdöfést a csabaiaknak, akiknek immár hétmeccsesre nőtt a nyeretlenségi sorozatuk. 0–3

PERCRŐL PERCRE

 

Békéscsaba NB II Tiszakécske élő közvetítés
Legfrissebb hírek

NB II: három góllal nyert a Vasas Budafokon, hazai pályán botlott a Honvéd, a Vidi otthon kapott ki a BVSC-től

Labdarúgó NB II
1 órája

Hazai pályán botlott a Honvéd, tovább nőtt az élen álló Vasas előnye

Labdarúgó NB II
1 órája

Két fejes góllal a Mezőkövesdet is legyőzte a Csákvár

Labdarúgó NB II
1 órája

Megtalálta a kiutat a gödörből az Ajka, amely másfél hónap után a Soroksár ellen örülhetett újra

Labdarúgó NB II
1 órája

Skribek gólja és gólpassza három pontot ért, a Zalaegerszeg másodszor nyert hazai pályán

Labdarúgó NB I
Tegnap, 16:37

Háromszor vezetett a Bruges a Barcelona ellen, iksz lett a vége

Bajnokok Ligája
2025.11.05. 22:55

Sorozatban ötödik bajnokiján maradt érintetlen a Vidit két góllal legyőző Vasas kapuja

Labdarúgó NB II
2025.11.03. 21:54

NB II: ráadásban lőtt góllal nyert a Honvéd; először kapott ki Tímárral a KTE; gálázott a Szeged

Labdarúgó NB II
2025.11.02. 19:00
Ezek is érdekelhetik