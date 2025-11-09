Háromgólos, sima győzelmet aratott a Tiszakécske Békéscsabán

LABDARÚGÓ NB II

13. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–TISZAKÉCSKEI LC 0–3 (0–1)

Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 530 néző. Vezette: Takács Ákos (Szabó Dániel, Dobos Dávid)

BÉKÉSCSABA: Takács J. – Kuzma (Ésik, a szünetben), Csató M., Kovács G., Kotula M. (Mikló, a szünetben) – Szabó B., Zsolnai R., Harsányi I. (Hodonicki, a szünetben), Balla – Borsos F., Daru (Kóródi, 51.). Vezetőedző: Csató Sándor

TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B., Varga J., Visinka, Grünvald – Bódi Á. (Burdika, 90.), Szekér – Horváth E. (Géringer, 77.), Zámbó M. (Vukk, 77.), Pataki B. – M. Ramos (Takács T., 81.). Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: Szekér (33.), M. Ramos (50.), Varga J. (88.)

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Nagyon gyengén játszottunk, értékelhetetlen teljesítményt nyújtottunk. Pontatlanok voltunk, kapkodtunk, lassan járattuk körbe a labdákat, nem tudtunk helyzeteket kialakítani. A szünet után megpróbáltunk frissíteni, de a második gól nagyon rosszkor jött. Ezután volt egy tizenegyesgyanús helyzet, ami fordulópontot hozhatott volna. Jobb volt az ellenfél.

Pintér Csaba: – Végig kontroll alatt tartottuk a mérkőzést. Jó időben szereztük a gólokat és meggyőző győzelmet arattunk. Ha az osztály legjobb pontrúgója nálad van, akkor azt ki kell használni.

ÖSSZEFOGLALÓ

A gyér számú békéscsabai publikum reménye már az első félidőben kezdett elszállni, látva a lila-fehérek vérszegény támadójátékát. A tiszakécskeiek sokkal aktívabbnak bizonyultak a vendégek támadó harmada előtt, amit az első fél órában négy nagyobb helyzetük is jelzett. A vendégek fölénye a 33. percben góllá érett, s bár a csabaiaknak akadt egy-két kontrája, Prokop Rostislavnak nem adtak feladatot.

Három poszton is cserélt Csató Sándor, a vendégek edzője a szünetben, de mielőtt a friss játékosok lendíteni tudtak volna a csabaiak játékán, rögtön jött a Tiszakécske második gólja, az egész mérkőzésen roppant veszélyesen játszó Myke Ramos révén. A csabaiak többet birtokolták a labdát a második félidőben, de meddő mezőnyfölényben játszottak. Hiába jutottak el többször a kécskei kapuig, gól nem született, sőt, a végén az egykori válogatott Varga József egy szép fejes góllal megadta a kegyelemdöfést a csabaiaknak, akiknek immár hétmeccsesre nőtt a nyeretlenségi sorozatuk. 0–3

PERCRŐL PERCRE