Megvan Waltner utódja az NB II-es Szentlőrincnél – hivatalos

2025.11.05. 15:46
Visinka Ede (jobbra) lett a Szentlőrinc új edzője (Fotó: Kovácsevics Dusán/Szentlőrinc SE)
Visinka Ede lett a labdarúgó NB II-ben szereplő Szentlőrinc vezetőedzője – számolt be róla a klub honlapja.
Labdarúgó NB II
Tegnap, 15:40

Edzőváltás Szentlőrincen, Waltner Róbert távozik az NB II-es csapattól – hivatalos

Az előző idényben az 5. helyen végző baranyaiak a most futó kiírásban csak a 15. helyen állnak, s a legutóbbi hét fordulóban nyeretlenek maradtak.

Mint beszámoltunk róla, a baranyai klub tegnap közös megegyezéssel szerződést bontott eddigi vezetőedzőjével, Waltner Róberttel. A hétvégi, Karcag elleni bajnoki mérkőzésnek már új szakember irányításával vágnak neki: eldőlt, hogy a mai naptól Visinka Ede irányítja az együttest.

Az 53 éves szakember jelentős tapasztalattal rendelkezik a másodosztályt illetően, hiszen korábban dolgozott a Csákvár, a Tiszakécske és a Nyíregyháza vezetőedzőjeként is. Az utóbbi két évben a  Vajdaságban, a Topolya SC akadémiáján dolgozott, onnan érkezik most Szentlőrincre.

„A szentlőrinciek már korábban is szívesen láttak volna, ám akkor különböző okok miatt nem jött össze a közös munka –  fogalmazott a klubhonlapon Visinka Ede. – Most ismét megkerestek, és miután szerettem volna visszajönni Magyarországra, nagy örömmel elfogadtam az ajánlatukat. A szentlőrinci sportigazgatóval, Miroszlav Grumiccsal mintegy húsz éve jó kapcsolatot ápolunk, korábban futballoztunk is együtt, így pontos képem volt arról, hova érkezem. Nagyon családias, szimpatikus klubról van szó, ahol az emberek élnek-halnak a futballért. Tetszik, amit a Szentlőrinc képvisel, hiszen sok a fiatal, de mellettük több tapasztalt »középkorú« játékos is van a keretben. A cél egyrészt az, hogy továbbra is lendületes és nézhető futballal rukkoljunk ki, valamint minél előbb stabilizálni kell a helyünket, feljebb kell lépnünk a tabellán."

A baranyaiak 12 forduló után 10 ponttal a 15. helyen állnak a másodosztályban.

 

 

Ezek is érdekelhetik