NB III: Elek Ákos lett az Ózd-Sajóvölgye vezetőedzője

Az Ózd-Sajóvölgye a legutóbbi három bajnoki fordulóban nyeretlen maradt, és a klub közösségi oldala szerint a 10. fordulót követően a héten változások történtek a csapatnál. Az edzőcsere mellett további változás, hogy az eddigi szakmai tanácsadó, Benczés Miklós távozik a klubtól.

„Benczés Miklós, elfogadva egy kívülről érkező magasabb szakmai ajánlatot, máshol ténykedik a jövőben” – áll a közleményben.

Az eddigi játékos-edző, Bene Attila a továbbiakban labdarúgóként segíti az együttest. Az új tréner, Elek Ákos egyébként eddig a putnoki székhelyű Sajóvölgye Focisuli sportigazgatói teendőit is ellátta az ózdi sportigazgatói tevékenység mellett.

Az Ózd-Sajóvölgye 10 forduló után 10 ponttal az NB III Északkeleti csoportjának 14. helyén áll.