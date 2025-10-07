Nemzeti Sportrádió

NB III: Elek Ákos lett az Ózd-Sajóvölgye vezetőedzője

Vágólapra másolva!
2025.10.07. 20:41
null
Elek Ákos 48 alkalommal lépett pályára a magyar válogatottban (Fotó: facebook.com/SajovolgyeFocisuli)
Címkék
Ózd-Sajóvölgye Benczés Miklós Elek Ákos edzőváltás
Az NB III Északkeleti csoportjában szereplő Ózd-Sajóvölgye hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy a továbbiakban az eddig a csapat játékos-edzőjeként irányító Bene Attila helyett a korábbi válogatott középpályás, a klub sportigazgatója, Elek Ákos lesz az együttes vezetőedzője.

Az Ózd-Sajóvölgye a legutóbbi három bajnoki fordulóban nyeretlen maradt, és a klub közösségi oldala szerint a 10. fordulót követően a héten változások történtek a csapatnál. Az edzőcsere mellett további változás, hogy az eddigi szakmai tanácsadó, Benczés Miklós távozik a klubtól.

„Benczés Miklós, elfogadva egy kívülről érkező magasabb szakmai ajánlatot, máshol ténykedik a jövőben” – áll a közleményben.

Az eddigi játékos-edző, Bene Attila a továbbiakban labdarúgóként segíti az együttest. Az új tréner, Elek Ákos egyébként eddig a putnoki székhelyű Sajóvölgye Focisuli sportigazgatói teendőit is ellátta az ózdi sportigazgatói tevékenység mellett. 

Az Ózd-Sajóvölgye 10 forduló után 10 ponttal az NB III Északkeleti csoportjának 14. helyén áll.

 

Ózd-Sajóvölgye Benczés Miklós Elek Ákos edzőváltás
Legfrissebb hírek

Néhány hónap után változtatnak, edzőváltás jön Ajkán– NS-infó

Labdarúgó NB II
Tegnap, 16:03

Hat meccs, egy pont – távozott az NB III-as Pénzügyőr trénere

Labdarúgó NB II
2025.09.03. 13:55

Menesztették az indiai futballválogatott spanyol kapitányát

Minden más foci
2025.07.05. 10:23

Dragan Vukmir lett a BVSC vezetőedzője – hivatalos

Labdarúgó NB II
2025.06.16. 17:39

Az Atalanta horvát szakemberrel pótolja Gasperinit – hivatalos

Olasz labdarúgás
2025.06.06. 18:50

Kisvárda: Révész Attila elmondta, kik voltak a kiszemeltjei a vezetőedzői posztra

Labdarúgó NB I
2025.05.31. 19:32

Újra 12 edzőváltás az NB I-ben, a DVSC két csúcsot is megdöntött

Labdarúgó NB I
2025.05.07. 12:24

Damir Krznar az Újpest új vezetőedzője – hivatalos

Labdarúgó NB I
2025.05.05. 08:34
Ezek is érdekelhetik