NB II: Videoton FC Fehérvár–Szeged-Csanád GA
A labdarúgó NB II 11. fordulójának nyitó mérkőzésén a 11. helyen álló Videoton FC Fehérvár a negyedik Szeged-Csanád Grosics Akadémiát látja vendégül. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
11. FORDULÓ
VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–0 – élőben az NSO-n!
Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 1200 néző. Vezeti: Zimmermann Márió (Dobos Dominik, Balla Levente)
VIDEOTON: Nagy G. – Horváth T., Spandler, Papp M., Kojnok, Nagy D. – Kovács B., Ominger G. – Zsótér, Németh D., Varga R. Vezetőedző: Boér Gábor
SZEGED: Veszelinov – Sándor M., Szilágyi Z., Tóth B., Pejovics, Kurdics – Miskolczi, Márkvárt, Rabatin, Holman – Novák Cs. (Borvető, a szünetben). Vezetőedző: Aczél Zoltán
Gólszerző: Varga R. (44.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
