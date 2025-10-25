Nemzeti Sportrádió

NB II: Videoton FC Fehérvár–Szeged-Csanád GA

RÓTH ZOLTÁNRÓTH ZOLTÁN
2025.10.25. 16:51
Háromfordulós nyeretlenségük után ismét győzelemre készülnek Kovács Bencéék (14) (Fotó: Videoton FC Fehérvár)
NB II Fehérvár Vidi Szeged élő közvetítés labdarúgó NB II Szeged-Csanád Grosics Akadémia Videoton labdarúgó NB II 11. forduló
A labdarúgó NB II 11. fordulójának nyitó mérkőzésén a 11. helyen álló Videoton FC Fehérvár a negyedik Szeged-Csanád Grosics Akadémiát látja vendégül. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
11. FORDULÓ
VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–0 – élőben az NSO-n!
Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 1200 néző. Vezeti: Zimmermann Márió (Dobos Dominik, Balla Levente)
VIDEOTON: Nagy G. – Horváth T., Spandler, Papp M., Kojnok, Nagy D. – Kovács B., Ominger G. – Zsótér, Németh D., Varga R. Vezetőedző: Boér Gábor
SZEGED: Veszelinov – Sándor M., Szilágyi Z., Tóth B., Pejovics, Kurdics – Miskolczi, Márkvárt, Rabatin, Holman – Novák Cs. (Borvető, a szünetben). Vezetőedző: Aczél Zoltán
Gólszerző: Varga R. (44.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

 

