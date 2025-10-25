NB II: Videoton FC Fehérvár–Szeged-Csanád GA

LABDARÚGÓ NB II

11. FORDULÓ

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–0 – élőben az NSO-n!

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 1200 néző. Vezeti: Zimmermann Márió (Dobos Dominik, Balla Levente)

VIDEOTON: Nagy G. – Horváth T., Spandler, Papp M., Kojnok, Nagy D. – Kovács B., Ominger G. – Zsótér, Németh D., Varga R. Vezetőedző: Boér Gábor

SZEGED: Veszelinov – Sándor M., Szilágyi Z., Tóth B., Pejovics, Kurdics – Miskolczi, Márkvárt, Rabatin, Holman – Novák Cs. (Borvető, a szünetben). Vezetőedző: Aczél Zoltán

Gólszerző: Varga R. (44.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE