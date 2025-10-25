Nemzeti Sportrádió

NB I: Nyíregyháza–Kazincbarcika

2025.10.25. 19:19
A Nyíregyházánál Edomwonyi ezúttal sem hiányozhat a kezdőcsapatból (Archív fotó: Czinege Melinda)
A labdarúgó NB I 11. fordulójának harmadik szombati mérkőzésén a tizedik helyen álló Nyíregyháza a 11. Kazincbarcikát fogadja. Kövesse a találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével!

LABDARÚGÓ NB I
11. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika – élőben az NSO-n!
Nyíregyháza, Városi Stadion, 19.30 óra. (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Bognár Tamás
ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Az előző és a mostani idény újonca még sosem találkozott egymással a legfelső osztályban.

♦ Az NB II-ben viszont már 48-szor megmérkőztek egymással, 23-szor nyert a Nyíregyháza, 12-szer a Kazincbarcika, 13 meccsük pedig döntetlennel zárult. A Szpari az előző 14 bajnokijukon és a 2012-es Magyar Kupa-meccsükön sem kapott ki a borsodiaktól, akik legutóbb 2012 májusában tudták legyőzni a szabolcsiakat (2–1). Azóta mindössze 3-szor ikszelt a két csapat, rendre a borsodi városban. A 2023–2024-es idényben Balmazújvárosban, majd Barcikán is 1–0-ra nyert az akkor bajnokként feljutó nyírségi együttes. 

♦ Amikor a másodosztályban a Nyíregyháza volt a pályaválasztó, 17-szer született hazai diadal, 4 iksz és 3 Vegyész-siker mellett. Az előző 7 alkalommal nem termett babér a Barcikának, amely nyerni mostanáig utoljára 1987-ben (0–1), pontot rabolni pedig 2011 novemberében (1–1) tudott a piros-kékek vendégeként.

♦ A Szpari az előző 6 bajnoki találkozójából csupán egyet tudott megnyerni, amikor 2 fordulóval ezelőtt az utolsó ZTE-t verte meg hátrányból felállva 3–1-re. 

♦ A Nyíregyházával az előző héten az MTK otthonában (1–5) már harmadszor fordult elő ebben a bajnokságban, hogy legalább 4 gólt kapott. Összesen 23 gólt szedett be, ami kimagaslóan a legtöbb a mezőnyben.

♦ A Kazincbarcikának a legrosszabb a gólkülönbsége (–10), viszont több győzelmével (2) megelőzi az ugyancsak 7 pontot gyűjtő, utolsó Zalaegerszeget.

♦ A Szpari hazai mérlege 1–2–2, de az előző 2 otthoni találkozóján már nem kapott ki (1 diadal, 1 iksz). 

♦ A Barcika idegenben 4 vereség mellett egyedül Diósgyőrből tudott pontot rabolni (2–2), ezzel utolsó a vendégtabellán. 

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
 

 

