F1, Mexikóvárosi Nagydíj, 3. szabadedzés

Noha Max Verstappen volt a leggyorsabb a Formula–1-es Mexikóvárosi Nagydíj nyitó napján, a címvédő egyáltalán nem volt bizakodó a versenyszimulációja során mutatott tempóját látva. A McLarennél eközben pont ellentétes volt a kép: Lando Norris és Oscar Piastri egy körön volt hátrányban, míg a hosszabb etapokon az első erőt jelentette. A Ferrari eközben valahol középen helyezkedett el, és versenyzői, Charles Leclerc és Lewis Hamilton is pozitívan készült a folytatásra. Arról, hogy miként alakul az utolsó edzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

5. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ OKTÓBER 24., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Leclerc 1:18.380 2. szabadedzés 1. Verstappen 1:17.392 OKTÓBER 25., SZOMBAT 3. szabadedzés 19.30–20.30 Időmérő 23.00–00.00 OKTÓBER 26., VASÁRNAP A verseny (71 kör, 305.584 km) rajtja 21.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo november 9., 18.00 Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas november 22., 5.00 Katari Nagydíj, Loszaíl november 30., 17.00