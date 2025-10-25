F1, Mexikóvárosi Nagydíj, 3. szabadedzés

Nemzeti Sportrádió

Noha Max Verstappen volt a leggyorsabb a Formula–1-es Mexikóvárosi Nagydíj nyitó napján, a címvédő egyáltalán nem volt bizakodó a versenyszimulációja során mutatott tempóját látva. A McLarennél eközben pont ellentétes volt a kép: Lando Norris és Oscar Piastri egy körön volt hátrányban, míg a hosszabb etapokon az első erőt jelentette. A Ferrari eközben valahol középen helyezkedett el, és versenyzői, Charles Leclerc és Lewis Hamilton is pozitívan készült a folytatásra. Arról, hogy miként alakul az utolsó edzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

5. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
OKTÓBER 24., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:18.380
2. szabadedzés1. Verstappen 1:17.392
OKTÓBER 25., SZOMBAT
3. szabadedzés19.30–20.30
Időmérő23.00–00.00
OKTÓBER 26., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 305.584 km) rajtja21.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 9., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 22., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 30., 17.00

 

 

