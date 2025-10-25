F1, Mexikóvárosi Nagydíj, 3. szabadedzés
Noha Max Verstappen volt a leggyorsabb a Formula–1-es Mexikóvárosi Nagydíj nyitó napján, a címvédő egyáltalán nem volt bizakodó a versenyszimulációja során mutatott tempóját látva. A McLarennél eközben pont ellentétes volt a kép: Lando Norris és Oscar Piastri egy körön volt hátrányban, míg a hosszabb etapokon az első erőt jelentette. A Ferrari eközben valahol középen helyezkedett el, és versenyzői, Charles Leclerc és Lewis Hamilton is pozitívan készült a folytatásra. Arról, hogy miként alakul az utolsó edzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
|5. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 24., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:18.380
|2. szabadedzés
|1. Verstappen 1:17.392
|OKTÓBER 25., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|19.30–20.30
|Időmérő
|23.00–00.00
|OKTÓBER 26., VASÁRNAP
|A verseny (71 kör, 305.584 km) rajtja
|21.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 9., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 22., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 30., 17.00
