A Csurgó a Ferencváros ellen szerezte meg a második győzelmét; könnyedén nyert a Veszprém

A Ferencváros előző idénybeli, csurgói vendégjátéka komoly izgalmakat hozott, hiszen 29–29-re végeztek a csapatok. A somogyiak a most zajló bajnokságban csak egyszer nyertek, de az előző bajnokijukon csupán három góllal kaptak ki a Szegedtől.

Az FTC ellenben négy győzelmet és három vereséget könyvelhetett el eddig, a legutóbbi négy bajnokijából hármat is megnyert.

A csurgói bajnokit jobban kezdte a fővárosi csapat, Kiss Bence több mint öt perc után szerezte az első csurgói találatot. A hazaiak az első félidőben futottak az eredmény után, de egyenlíteni ekkor még nem tudtak. Bár a Ferencváros előnye négygólos is volt, a szünetben kettővel vezettek a vendégek (13–15).

18–15-ös ferencvárosi vezetés után azonban három csurgói gól jött, Rok Zaponsek kapus üres kapura dobott gólt, majd Kiss Bence hatodik találatával 0–0 után először lett újra döntetlen (18–18).

Sőt, 21–21 után Domagoj Alilovic révén először vezetett a Csurgó, és a hazaiak játékosa négy perc alatt négyszer is eredményes volt, így a somogyiak az utolsó öt percre háromgólos előnnyel fordultak (25–22), és végül öt góllal nyerték meg a mérkőzést. Alilovic 8, Kiss Bence hat góllal vette ki a részét a sikerből.

A Veszprém győzelmét nem fenyegette veszély, hazai pályán 17 góllal, végig vezetve verte a Szigetszentmiklóst. Gáncs-Pető Máté tízszer is eredményes volt.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

Csurgói KK–FTC-Green Collect 27–22 (13–15)

Csurgó, 700 néző. V: Bíró–Kiss.

CSURGÓ: ZAPONSEK 2 – Füstös B. 2, Brajovics 3, KISS B. 6, Rotim 1, Gábor M. VASVÁRI. Csere: Váczi. (kapus), Bazsó, HERCEG 3, ALILOVIC 8, Horváth P., Pipp 1, Szűcs B 1, Németh B., Maracskó. Edző: Alem Toszkics

FTC: BORBÉLY – Csanálosi 2, Ancsin 1, DEBRECZENI 4, Győri M. 2, Prainer 3, Kovacsics 2. Csere: Győri K. (kapus), Füzi, Lékai 4, Juhász Á., Csörgő, Koller, Karai, NAGY B. 4, Bujdosó. Edző: Pásztor István

Az eredmény alakulása. 7. perc: 1–4. 14. p.: 5–8. 18. p.: 7–9. 24.p.: 12–13. 27.p.: 12–14. 34. p.: 14–16. 41.p.: 18–18. 48.p.: 21–21 54. p.: 24–22. 57. p.: 25–22. Kiállítások: 12 ill. 10 perc. Hétméteresek: 8/25 ill. 5/1

MESTERMÉRLEG

Alem Toskics: Egy kiemelkedően jó csapatot sikerült ma legyőznünk. Az első félidőben kicsit görcsösebben játszottunk de Zapi (Zaponsek) kiválóan védte a kapunkat. Az emberelőnyünkkel nem tudtunk mit kezdeni, de összességében úgy érzem, hogy ma megérdemeltük a két pontot.

Pásztor István: Ez volt z eddigi legösszeszedettebb védekezés és kapusteljesítmény, de támadásban kimaradt tizenhárom ziccer és négy hetes, és ezzel Csurgón nem lehet nyerni. A kihagyott lehetőségeink megbosszulták magukat és megérdemelten nyert a Csurgó.

Tudósított: HUSZÁR HAJNALKA

NEKA–Budai Farkasok-Rév 29–32 (12–12)

Carbonex-Komló–Mol Tatabánya KC 26–31 (13–13)

One Veszprém HC–Szigetszentmiklósi KSK 49–32 (24–13)

