Szerhij Bubka: Magyarország nagy barátja lettem

2026.01.07. 08:21
Fotó: Getty Images
Nemzeti Sport Gála rúdugrás Szerhij Bubka
A Nemzeti Sport Gála fényét minden évben rangos hazai és külföldi díszvendégek is emelik. Az idei meghívottak között lesz az olimpiai bajnok Szerhij Bubka, aki díjátadóként is feltűnik majd az Operaház színpadán.


 

 

Díszvendég lesz és díjat ad át a 68. Nemzeti Sport Gálán a rúdugrást forradalmasító szovjet, majd ukránként versenyző atléta, az első hatméteres ugró, Szergej/Szerhij Bubka. Aki a rúdugrást nem csupán uralta, hanem gyökeresen át is formálta. Neve máig egyet jelent a technikai tökéletességgel, a határok folyamatos átlépésével és azzal a ritka képességgel, hogy hosszú éveken át tudott a csúcson maradni egy rendkívül összetett és kockázatos sportágban. 

Bubka 1963. december 4-én született az egykori Szovjetunióban, a mai Ukrajna területén, Luhanszkban. Fiatalon több atlétikai számban is kipróbálta magát, de hamar kiderült, hogy kivételes ruganyossága, sebessége és koordinációja a rúdugrásban bontakozik ki igazán. Edzője, Vitalij Petrov irányítása alatt olyan technikát sajátított el, amely messze megelőzte korát, és amely később iskolát teremtett az atlétikában. A nemzetközi élvonalba tizenkilenc évesen robbant be, Helsinkiben 1983-ban megnyerte az első szabadtéri világbajnokságot – majd a következő ötöt is… (Az első hármat szovjet, a továbbiakat már ukrán színekben.)

Hat szabadtéri atlétikai vb ukrán hőse: Szerhij Bubka (Fotó: AFP)

Éveken át szinte megközelíthetetlen volt, 1988-ban olimpiai bajnoki címet szerzett, és pályafutása során elképesztő mennyiségben döntötte meg a világrekordot, összesen 35-ször, ebből 17-szer szabadtéren. Ő volt az első ember, aki hat méter fölé jutott, majd ezt követően feljebb és feljebb tolta az addig elképzelhetetlen határokat – egészen 614 (teremben 615) cm-ig. Bubka nem pusztán fizikai adottságainak köszönhette a dominanciáját, kivételes taktikai érzékkel versenyzett: pontosan tudta, mikor kell kockáztatnia, és mikor érdemes biztos magasságot ugrania. Jellemzően centiméterről centiméterre javítva saját csúcsait, ami egyszerre szolgálta sportága fejlődését, saját karrierjét, no meg a rekordokért járó dollárkötegekkel a bankszámláját is. Ez a hozzáállás sok vitát váltott ki, ám senki sem kérdőjelezte meg a zsenialitását.

Visszavonulása után sem szakadt el a sporttól. Vezetőként dolgozott, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja lett, és az ukrán sport egyik legfontosabb képviselőjévé vált a nemzetközi színtéren. Tekintélye nemcsak eredményeiből, hanem abból a szakmai hitelességből fakad, amellyel egész pályafutása során a sportágát szolgálta. Öröksége ma is élő. Nemcsak rekordjai miatt emlékeznek rá, hanem azért is, mert bebizonyította, az emberi teljesítmény határai csupán addig léteznek, amíg valaki át nem lépi őket. Ő volt az, aki ezt újra és újra megtette.

„Nagyon fiatal versenyzőként 1981-ben jártam először Magyarországon. Debrecenben versenyeztem és győztem - Budapest és Debrecen a kedvenc magyar városaim. Azóta Magyarország nagy barátja lettem - lenyűgöző Önöknél a sport szeretete, az olimpiai mozgalom ereje és eredményessége. Budapest építészete, kultúrája, hangulata mindig magával ragad. És hat elképesztően sikeres volt a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság, le a kalappal! Fürjes Balázs barátommal nagyon szorosan dolgozunk együtt a NOB-ban, tudom, hogy ő társelnöke volt a VB szervezőbizottságának is és most gőzerővel készülnek az először megrendezendő világ döntőre - garantálom Önöknek, hogy januárban csak először vagyok Budapesten ebben az évben, de messze nem utoljára. Most nagy izgalommal készülök a gálára - óriási megtiszteltetés, hogy felkértek díszvendégnek és díjátadónak. Ez Európa, de talán az egész világ egyik legnagyobb presztízsű nemzeti  év sportolója díjkiosztója - boldog vagyok, hogy hogy együtt ünnepelhettek a magyar sport legendával és a mai kor legnagyobb bajnokaival! Alig varom, hogy ismét Budapesten legyek Önökkel!”

