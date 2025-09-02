NS-képeslap: Maklár – újjászületett a sporttelep

TIZENÖT ÉVE SZEREPEL a Maklár SE a Heves vármegyei labdarúgó-bajnokság első osztályában, és nemcsak a felnőtt, de az U7, U9, U11, U13, U16, valamint az U19 korosztályban is működtet csapatot, sőt a vármegyei harmadosztályban indított felnőttegyüttest is. Nem csoda, hogy óriási igénybevételnek vannak kitéve a pályák, ezért a helyiek felújításba kezdtek. A beruházás 55 millió forintba került, amelynek összegét sikeres taopályázat révén teremtették elő.

A pálya világítása 2018-ban elkészült, s csaknem 40 millió forintot költöttek rá, amelyből 30 százalék önrészt a makláriak biztosítottak. Az edzőpálya világítása, valamint az eredményjelző LED-fal 2019-ben készült el, de megújult az öltöző is, sőt, egy kilencszemélyes kisbusz is a csapat rendelkezésére áll, s elkészült egy kisméretű műfüves pálya az MLSZ támogatásával.

A sporttelep felújítása – beleértve a centerpályát is – állami támogatásból 25 millió forintba került. Mindezek ellenére a Heves vármegyei község csapatának legfőbb szponzora a helyi önkormányzat.