Norvégiából szerződtetett támadót az NB II-es Ajka – hivatalos

A bakonyi klub honlapja ma megerősítette értesülésünket, így a norvég Tromsö II-ben csapatkapitányi tisztséget betöltő U19-es válogatott támadó Ajkán folytatja pályafutását. Teljesítménye egyébként sok csapat figyelmét felkeltette, ami nem csoda, hiszen az előző idényben 13 bajnokin 11 gólt szerzett a helyi negyedosztályban.

A Veszprém vármegyei klub végleg megszerezte a tehetséges futballista játékjogát.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ FC AJKÁNÁL

Érkezett: Bogdán Hunor (Tromsö II – Norvégia), Cipf Dominik (Tiszakécske, legutóbb Kozármisleny, kölcsönbe), Csörnyei Zsombor (Nyíregyháza II – kölcsönbe), Debreceni Zalán (Paks – kölcsönbe, legutóbb Kozármisleny, kölcsönbe), Gregor Zalán (Paks, legutóbb Csákvár, kölcsönben), Herjeczki Kristóf (Kazincbarcika), Horváth Péter (Veszprém – kölcsönből vissza), Katona István (Kazincbarcika – kölcsönbe), Király Mátyás (Kazincbarcika), Kirchner Krisztián (Kozármisleny), Lakatos Márk (Szentlőrinc), Lichy Kristóf József (DVTK II – kölcsönbe), Mészáros Barnabás (Puskás Akadémia), Németh Hunor Gábor (Illés Akadémia), Rideg Ábel Balázs (BVSC-Zugló), Rideg Bálint (Paks – kölcsönbe), Szabó Máté (Kazincbarcika – kölcsönbe), Tóth Ákos (Újpest II – kölcsönbe)

Távozott: Balogh Márton (visszavonult), Bobál Gergely (Videoton), Borsos Filip (Békéscsaba), Debreceni Zalán (Mezőkövesd, a Paks kölcsönjátékosaként), Frák Marcell Milán (Nagykanizsa), Major Gergő (PAFC II), Nikola Pantovics (szerb-magyar, Napredak Krusevac – Szerbia), Szvoboda Dániel (SV Hannersdorf – Ausztria), Szabó Benjámin (Vasas – kölcsönből vissza), Szarka Ákos (szlovák-magyar, Gyirmót FC Győr), Tajthy Tamás (St. Egyden – Ausztria), Zsolnai Richárd (Békéscsaba)