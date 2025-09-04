Nemzeti Sportrádió

Nikolics Nemanja önkormányzati tanácsadóként dolgozik a Videotonért – hivatalos

2025.09.04. 15:43
Nikolics Nemanja Székesfehérvár Videoton
A Videoton klublegendája, Nikolics Nemanja Székesfehérvár önkormányzatának sportszakmai tanácsadója lett – jelentette be a Facebookon a megyei jogú város polgármestere, Cser-Palkovics András.

Nikolics Nemanja „mostantól sportszakmai tanácsadóként segíti a tulajdonos önkormányzat Videotont érintő döntéseinek előkészítését, a város labdarúgó utánpótlás-nevelés rendszerének fejlesztését, valamint szakmai tapasztalatával a Klub értékesítésének és fenntartható jövőképének előkészítésében is fontos, reményeink szerint egyre fontosabb szakmai szerepet vállal” – közölte a Facebookon a klubot tulajdonló Székesfehérvár megyei jogú város polgármestere, Cser-Palkovics András.

A 43-szoros válogatott korábbi csatár 2010 és 2015, majd 2020 és 2022 között 224 tétmérkőzésen 117 gólt szerzett a Videotonban, amellyel 2011-ben és 2015-ben bajnok lett, 2012-ben az Európa-liga csoportkörében szerepelt, továbbá 2010-ben, 2014-ben és 2015-ben NB I-es gólkirály lett. A fehérvári szurkolók körében rendkívüli népszerűségnek örvendő egykori futballista 2023-ban vonult vissza. 

Miután a Vidi a 2024–2025-ös idény végén kiesett az élvonalból, felmerült, hogy Nikolics lehet a fehérváriak sportigazgatója, végül azonban nem a klub, hanem a tulajdonos alkalmazottjaként dolgozik majd.

 

