NB III: Horváth Ferenc vereséggel nyitott Tatabányán, kikapott az FTC II

Az Északnyugati csoportban a Tatabánya, a héten kinevezett új vezetőedző, Horváth Ferenc irányításával kapott ki hazai pályán 3–1-re a forduló előtt az utolsó előtti, 15. helyen álló Zsámbéktól. A csoportot a hetedik meccsét is megnyerő, a Pápát 5–3-ra legyőző Gyirmót vezeti, jobb gólkülönbséggel megelőzve a szombaton a Bicskét megverő Dorogi FC-t. Az Északkeleti csoportot az Egerben 4–0-ra nyerő Kisvárda vezeti, két pont előnnyel a Gödöllőn 4–3-ra nyerő Cigánd előtt.

A Délnyugati csoportban az eddig hibátlan Ferencváros II hiába szerezte meg a vezetést az első félidőben Ibrahim Olalekan révén az Iváncsa ellen, de a vendégek fordítani tudtak és 3–2-re győztek. Az FTC II azonban így is maradt az első helyen, mert az eddigi 2. Nagykanizsa, egy-egy piros lapot hozó meccsen csak ikszelt a Dunaújváros otthonában. Ugyanebben a csoportban, a teljes forduló leggólgazdagabb meccsén a Kaposvár 5–4-re nyert a Majosi SE vendégeként, és a tolnaiak pontszámban beérték az FTC II-t a tabella élén. A Délkeleti csoportban továbbra is a Gyula áll az élen, két ponttal megelőzve a Monort, a Honvéd II elleni, 2–0-s idegenbeli győzelemnek köszönhetően.

NB III, 7. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Nyíregyháza Spartacus FC II–DVSC II 3–3

Tiszafüredi VSE–Putnok FC 5–0

Sényő FC-ZMB Building–Diósgyőri VTK II F4R 1–0

Debreceni EAC–Termálfürdő FC Tiszaújváros 3–0

Gödöllői SK–Bacsó Beton-Cigánd SE 3–4

Füzesabony SC–Tarpa SC 0–1

Eger SE–Kisvárda Master Good II 0–4

Ózd-Sajóvölgye–FC Hatvan 4–2

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

ETO Akadémia–VSC 2015 Veszprém 1–0

Balatonfüredi FC–Szombathelyi Haladás 0–2

Opus Tigáz Tatabánya–Ikoba Beton Zsámbék 1–3

FC Sopron–Budaörs 4–0

Komárom VSE–Újpest FC II 1–0

Credobus Mosonmagyaróvár–Puskás Akadémia FC II 2–0

Gyirmót FC Győr–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 5–3

Szombaton

Dorogi FC–Bicskei TC 2–1



DÉLKELETI CSOPORT

Budapest Honvéd FC II–Gyulai Termál FC 0–2

Békéscsaba 1912 Előre II–Csepel SC 1–2

III. kerületi TVE–Vasas FC II 2–2

Hódmezővásárhelyi FC–Dunaharaszti MTK 1–3

ESMTK–Martfűi LSE 2–1

BKV Előre–Szegedi VSE 0–1

Monor SE–Meton-FC Dabas SE 2–1

Tiszaföldvár SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 0–1

A CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Gyula 7 6 1 – 22–5 +17 19 2. Monor 7 5 2 – 13–5 +8 17 3. ESMTK 7 4 1 2 9–5 +4 13 4.Hódmezővásárhely 7 3 2 2 15–12 +3 11 5. III. kerületi TVE 7 3 2 2 13–11 +2 11 6. Szeged-Csanád II. 7 3 1 3 13–14 –1 10 7. Dabas 7 3 1 3 8–9 –1 10 8. Dunaharaszti 7 3 1 3 10–12 –2 10 9. Csepel 7 3 1 3 8–10 –2 10 10. BKV Előre 7 3 – 4 9–14 –5 9 11. Vasas II. 7 2 3 2 12–11 +1 9 12. Szeged VSE 7 2 2 3 7–10 –3 8 13. Békéscsaba 7 2 – 5 9–13 –4 6 14. Martfű 7 2 – 5 6–15 –9 6 15. Honvéd II. 7 1 3 3 11–10 +1 6 16. Tiszaföldvár 7 1 – 6 7–16 –9 3



DÉLNYUGATI CSOPORT

Ferencvárosi TC II–Iváncsa KSE 2–3

MTK Budapest II–Érdi VSE 2–1

Paksi FC II–Dombóvári FC 2–1

Pénzügyőr SE–PTE-PEAC 3–2

Szekszárdi UFC–BFC Siófok 3–1

Majosi SE–Kaposvári Rákóczi FC 4–5

Dunaújváros FC–FC Nagykanizsa 0–0

Pécsi MFC–Greenplan Balatonlelle SE 0–1