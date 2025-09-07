Nemzeti Sportrádió

NB III: Horváth Ferenc vereséggel nyitott Tatabányán, kikapott az FTC II

P. K.P. K.
Vágólapra másolva!
2025.09.07. 18:41
null
Fekete MateA fehérben játszó Tatabánya kikapott otthon a Zsámbéktól (Fotó: facebook.com/OPUS TIGÁZ Tatabánya)
Címkék
Horváth Ferenc Tatabánya FTC II NB III
A labdarúgó NB III-ban a 7. forduló mérkőzéseit rendezték vasárnap.

 

Az Északnyugati csoportban a Tatabánya, a héten kinevezett új vezetőedző, Horváth Ferenc irányításával kapott ki hazai pályán 3–1-re a forduló előtt az utolsó előtti, 15. helyen álló Zsámbéktól. A csoportot a hetedik meccsét is megnyerő, a Pápát 5–3-ra legyőző Gyirmót vezeti, jobb gólkülönbséggel megelőzve a szombaton a Bicskét megverő Dorogi FC-t.  Az Északkeleti csoportot az Egerben 4–0-ra nyerő Kisvárda vezeti, két pont előnnyel a Gödöllőn 4–3-ra nyerő Cigánd előtt. 

A Délnyugati csoportban az eddig hibátlan Ferencváros II hiába szerezte meg a vezetést az első félidőben Ibrahim Olalekan révén az Iváncsa ellen, de a vendégek fordítani tudtak és 3–2-re győztek. Az FTC II azonban így is maradt az első helyen, mert az eddigi 2. Nagykanizsa, egy-egy piros lapot hozó meccsen csak ikszelt a Dunaújváros otthonában. Ugyanebben a csoportban, a teljes forduló leggólgazdagabb meccsén a Kaposvár 5–4-re nyert a Majosi SE vendégeként, és a tolnaiak pontszámban beérték az FTC II-t a tabella élén. A Délkeleti csoportban továbbra is a Gyula áll az élen, két ponttal megelőzve a Monort, a Honvéd II elleni, 2–0-s idegenbeli győzelemnek köszönhetően.

NB III, 7. FORDULÓ 
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Nyíregyháza Spartacus FC II–DVSC II 3–3 
Tiszafüredi VSE–Putnok FC 5–0 
Sényő FC-ZMB Building–Diósgyőri VTK II F4R 1–0 
Debreceni EAC–Termálfürdő FC Tiszaújváros 3–0 
Gödöllői SK–Bacsó Beton-Cigánd SE 3–4 
Füzesabony SC–Tarpa SC 0–1 
Eger SE–Kisvárda Master Good II 0–4 
Ózd-Sajóvölgye–FC Hatvan 4–2 
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
ETO Akadémia–VSC 2015 Veszprém 1–0 
Balatonfüredi FC–Szombathelyi Haladás 0–2 
Opus Tigáz Tatabánya–Ikoba Beton Zsámbék 1–3 
FC Sopron–Budaörs 4–0 
Komárom VSE–Újpest FC II 1–0 
Credobus Mosonmagyaróvár–Puskás Akadémia FC II 2–0 
Gyirmót FC Győr–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 5–3
Szombaton
Dorogi FC–Bicskei TC 2–1 
 

DÉLKELETI CSOPORT
Budapest Honvéd FC II–Gyulai Termál FC 0–2 
Békéscsaba 1912 Előre II–Csepel SC 1–2 
III. kerületi TVE–Vasas FC II 2–2 
Hódmezővásárhelyi FC–Dunaharaszti MTK 1–3 
ESMTK–Martfűi LSE 2–1 
BKV Előre–Szegedi VSE 0–1 
Monor SE–Meton-FC Dabas SE 2–1 
Tiszaföldvár SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 0–1 

   
A CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Gyula76122–5+1719
2. Monor75213–5+817
3. ESMTK74129–5+413
4.Hódmezővásárhely732215–12+311
5. III. kerületi TVE732213–11+211
6. Szeged-Csanád II.731313–14–110
7. Dabas73138–9–110
8. Dunaharaszti731310–12–210
9. Csepel73138–10–210
10. BKV Előre7349–14–59
11. Vasas II.723212–11+19
12. Szeged VSE72237–10–38
13. Békéscsaba7259–13–46
14. Martfű7256–15–96
15. Honvéd II.713311–10+16
16. Tiszaföldvár7167–16–93


DÉLNYUGATI CSOPORT
Ferencvárosi TC II–Iváncsa KSE 2–3 
MTK Budapest II–Érdi VSE 2–1 
Paksi FC II–Dombóvári FC 2–1 
Pénzügyőr SE–PTE-PEAC 3–2 
Szekszárdi UFC–BFC Siófok 3–1
Majosi SE–Kaposvári Rákóczi FC 4–5 
Dunaújváros FC–FC Nagykanizsa 0–0
Pécsi MFC–Greenplan Balatonlelle SE 0–1

   
A CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. FTC II.76120–6+1418
2. Kaposvár76117–10+718
3. Nagykanizsa751114–4+1016
4. MTK II.75222–10+1215
5. Dunaújváros74315–6+915
6. Majosi SE741222–13+913
7. Szekszárd741214–14013
8. Pécsi MFC732212–4+811
9. Paks II.7346–13–79
10. Iváncsa721411–14–37
11. Balatonlelle7253–19–166
12. Érd71245–8–35
13. Pénzügyőr71156–14–84
14. Siófok71155–15–104
15. Dombóvár73410–25–153
16. PTE-PEAC7258–15–72

 

 

Horváth Ferenc Tatabánya FTC II NB III
Legfrissebb hírek

NB III: a Bicskét is legyőzte a Dorog, és továbbra is hibátlan

Labdarúgó NB II
21 órája

Horváth Ferenc lett a Tatabánya vezetőedzője – hivatalos

Labdarúgó NB II
2025.09.04. 12:17

Hat meccs, egy pont – távozott az NB III-as Pénzügyőr trénere

Labdarúgó NB II
2025.09.03. 13:55

NS-infó: visszatérhet – Horváth Ferenc ezzel a magyar klubbal tárgyal

Labdarúgó NB II
2025.09.02. 12:21

NB III: tízgólos győzelmet aratott a Gyirmót, hibátlan maradt a Dorog és az FTC II is

Labdarúgó NB II
2025.08.31. 21:00

Videó: ritka nagy gól az NB III-ból – a kezdőkörből talált be a bicskei játékos

Labdarúgó NB II
2025.08.28. 09:07

Játékossors: az NB III-ban folytatja Kalmár Zsolt – hivatalos

Labdarúgó NB II
2025.08.27. 19:32

Kozármisleny: csapatot és osztályt is vált a nyáron érkezett volt U-válogatott szélső

Labdarúgó NB II
2025.08.27. 13:31
Ezek is érdekelhetik