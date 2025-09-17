NB II: Kecskeméti TE–Budapest Honvéd FC

Nemzeti Sportrádió

2025.09.17.
Tímár Krisztián és Feczkó Tamás rövid időn belül újra találkozik (Fotó: Török Attila)
A labdarúgó NB II 6. fordulójában félbeszakadt a Kecskemét–Budapest Honvéd mérkőzés augusztus végén, a meccset szerda este a 28. perctől folytatják. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
A 6. FORDULÓBAN FÉLBESZAKADT MÉRKŐZÉS
KECSKEMÉTI TE–BUDAPEST HONVÉD FC 0–0 
Kecskemét, Széktói Stadion, 1649 néző. Vezeti: Rúsz Márton (Szalai Balázs, Berényi Ákos
KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Debreceni – Győrfi, Kovács B., Haris, Bolgár – Beke, Banó-Szabó – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián  
Honvéd:  Tujvel – Ujváry, Baki, Csontos D., Csonka B., Hangya – Pekár I., Szamosi Á., Zuigéber – Medgyes Z., Pinte. Vezetőedző: Feczkó Tamás

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy egymással a KTE és a Honvéd a 28. perctől, azt követően, hogy augusztus végén a találkozó a Kecskemétre zúduló hatalmas esőzés miatt félbeszakadt.

 

Ezek is érdekelhetik