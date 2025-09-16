Halász Bence harmadszor is világbajnoki bronzérmes!

Halász Bence fejlődése olyan egyenletes volt már fiatalkorától kezdve, ami alapján mindenki azt várhatta tőle, hogy valamikor 28-30 éves korára érkezik meg a csúcsra. Huszonegy évesen volt először érmes világversenyen (2018, Berlin, Eb), majd a 25. születésnapja előtt áttörte a 80 méteres álomhatárt (2022, Eugene), tavaly olimpiai ezüstérmet szerzett Párizsban, 2025. szeptember 16-án, másfél hónappal a 28. születésnapja után eljutott oda, hogy favoritként állhatott dobókörbe egy világbajnokság döntőjében.

Nagyon jó esély volt ez, hogy belépjen az aranykapun, ám mégsem soha vissza nem térő lehetőség. A világ idei legjobb eredményének a birtokosaként, 83.18 méterrel érkezett meg Tokióba. Ennek megfelelően a hétfői selejtezőben sem kellett sok energiát beletennie, hogy kvalifikálja magát a legjobb tizenkettő közé. 78.42 méterrel nyitott, amivel a 76.50-es szint felett volt, így már az első sorozatot követően elhagyhatta a Japán Nemzeti Stadiont.

„Sokat számít ebben az időben, hogy hamar tudtam teljesíteni azt, amit kellett, annál több energiát el lehet menteni a döntőre” – mondta lapunknak még a selejtező után Halász Bence, aki a fináléig hátralévő időben egy masszázson kívül „a kisujját sem akarta megmozdítani”, hogy egy nappal később kipihenten térjen vissza a pályára.

Nem egyedüli magyarként jöhetett vissza kedden, hiszen a 2001-es edmontoni világbajnokság után ismét három honfitársunk jutott be a döntőbe. Kedden a dobási sorrendben Halász másodikként, Szabados Ármin kilencedikként, Rába Dániel tizenegyedikként várhatta az első három sorozatot.

A kanadai olimpiai és vb-címvédő Ethan Katzberg a kvalifikációban azért megmutatta, hogy ő sem szórakozni jött Tokióba. 81.85 métert dobott „bemelegítésnek”. Viszont, ami Halásznak sokat segíthetett mentálisan, hogy a Gyulai Istvám Memorialon 12 sikertelen verseny után végre sikerült a riválisát legyőznie, sőt, legutóbb Chorzówban is ő volt a jobb.

Éremesélyesünk kiválóan kezdett, 81.51 méterre szállt a kalapács. Rögtön utána Katzberg jött, aki 82.66-tal elé került. Ám meglepetésre nem kettejük közül valaki, hanem a német Merlin Hummel állt az élre, 82.77 méteres óriási egyéni csúccsal.

Másodikra Halász 80.03-at dobott, majd jött Katzberg, és mindenkit sokkolt: a 84.70 méter egyéni és új világbajnoki csúcs, ráadásul olyan eredmény, aminél korábban csak négyen tudtak jobbat a történelemben, legutóbb 2005-ben. Az aranyérem ezzel el is dőlt, ennek ellenére is nagyon büszkék lehetünk Halászra, aki ötször is 80 méter fölé jutott. Harmadikra 82.69-nél csapódott a földbe a szer, amivel nyolc centire jött fel Hummel mögé.

Az ezüstérem még benne lehetett volna, mert a fiatal német már nem tudott javítani. Halász ezután 80.85-öt, majd 80.80-at dobott, élete eddigi legerősebb átlagú sorozata bronzérmet ért neki. Ha azt vesszük, hogy az ukrán Mihajlo Kohannak is meglett a 82 méter (82.02), akkor kijelenthetjük, hogy ez volt minden idők egyik legszínvonalasabb vb-döntője. Sőt, Halász eredménye minden idők legnagyobb vb-bronzos dobása.

„Sok minden van most bennem, összességében elégedett vagyok a teljesítményemmel, úgy érzem, hogy méltón képviseltem az országot, harmadik vb-bronzom, hetedik érmem szereztem világversenyen – mondta a verseny után Halász Bence. – Viszont azzal, hogy egy ilyen jó eredmény erre elég, most így elsőre nehéz mit kezdeni. Lehetett volna, hogy még ennél is jobban beletalálok egy dobásba, ez most nem sikerült. Viszont az idén elindultunk egy olyan úton, aminek máris látszik az eredménye. Már nem az van, hogy egy évben egyszer lehet várni a 80 méter felettit, hanem hogy a rontott kísérleteim is afölött vannak. Ha tovább megyünk ezen az úton, akkor még ennél is szebb dolgok történhetnek.„

2025-ben bevállaltak egy olyan lépést, amit nem sokan tettek volna meg. Ha nem is gyökeresen, de alapjaiban változtatták meg az edzésmunkáját a Szombathelyi Dobó SE szakembereivel. Nagyon hálás a Németh Zsolt vezette edzői stábnak, hogy 40 év után mertek változtatni a jól bevált edzésmódszereken.

„Olyan formában érkeztünk ide, hogy még a zaklatott, vontatott döntő sem tudott megzavarni. Tiszteletre méltó a japánok szabálykövetése, viszont ezáltal nem igazán halad a dolog. Ha Rába Danival odamentem volna, tíz másodperc alatt leszedtük volna a hálóról a kalapácsot. Inkább azon izgultam, hogy el ne fáradjak. Szerintem négy-öt kilót lefogytam az este, de maradt erő az utolsó sorozatokra is.”

A másik két magyar is szépen helytállt, az U20-as Európa-bajnok Szabados Ármin 77.15 métert dobott negyedikre, amivel a 8. lett, Rába Dániel pedig a 11. pozícióban végzett élete első döntőjében. Ő harmadikra nyújtotta a legjobbját, 75.22 méterrel.