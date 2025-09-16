Halász Bence harmadszor is világbajnoki bronzérmes!

Halász Bence fejlődése olyan egyenletes volt már fiatalkorától kezdve, ami alapján mindenki azt várhatta tőle, hogy valamikor 28-30 éves korára érkezik meg a csúcsra. Huszonegy évesen volt először érmes világversenyen (2018, Berlin, Eb), majd a 25. születésnapja előtt áttörte a 80 méteres álomhatárt (2022, Eugene), tavaly olimpiai ezüstérmet szerzett Párizsban, 2025. szeptember 16-án, másfél hónappal a 28. születésnapja után eljutott oda, hogy favoritként állhatott dobókörbe egy világbajnokság döntőjében.
Nagyon jó esély volt ez, hogy belépjen az aranykapun, ám mégsem soha vissza nem térő lehetőség. A világ idei legjobb eredményének a birtokosaként, 83.18 méterrel érkezett meg Tokióba. Ennek megfelelően a hétfői selejtezőben sem kellett sok energiát beletennie, hogy kvalifikálja magát a legjobb tizenkettő közé. 78.42 méterrel nyitott, amivel a 76.50-es szint felett volt, így már az első sorozatot követően elhagyhatta a Japán Nemzeti Stadiont.
„Sokat számít ebben az időben, hogy hamar tudtam teljesíteni azt, amit kellett, annál több energiát el lehet menteni a döntőre” – mondta lapunknak még a selejtező után Halász Bence, aki a fináléig hátralévő időben egy masszázson kívül „a kisujját sem akarta megmozdítani”, hogy egy nappal később kipihenten térjen vissza a pályára.
Nem egyedüli magyarként jöhetett vissza kedden, hiszen a 2001-es edmontoni világbajnokság után ismét három honfitársunk jutott be a döntőbe. Kedden a dobási sorrendben Halász másodikként, Szabados Ármin kilencedikként, Rába Dániel tizenegyedikként várhatta az első három sorozatot.
A kanadai olimpiai és vb-címvédő Ethan Katzberg a kvalifikációban azért megmutatta, hogy ő sem szórakozni jött Tokióba. 81.85 métert dobott „bemelegítésnek”. Viszont, ami Halásznak sokat segíthetett mentálisan, hogy a Gyulai Istvám Memorialon 12 sikertelen verseny után végre sikerült a riválisát legyőznie, sőt, legutóbb Chorzówban is ő volt a jobb.
Éremesélyesünk kiválóan kezdett, 81.51 méterre szállt a kalapács. Rögtön utána Katzberg jött, aki 82.66-tal elé került. Ám meglepetésre nem kettejük közül valaki, hanem a német Merlin Hummel állt az élre, 82.77 méteres óriási egyéni csúccsal.
Másodikra Halász 80.03-at dobott, majd jött Katzberg, és mindenkit sokkolt: a 84.70 méter egyéni és új világbajnoki csúcs, ráadásul olyan eredmény, aminél korábban csak négyen tudtak jobbat a történelemben, legutóbb 2005-ben. Az aranyérem ezzel el is dőlt, ennek ellenére is nagyon büszkék lehetünk Halászra, aki ötször is 80 méter fölé jutott. Harmadikra 82.69-nél csapódott a földbe a szer, amivel nyolc centire jött fel Hummel mögé.
Az ezüstérem még benne lehetett volna, mert a fiatal német már nem tudott javítani. Halász ezután 80.85-öt, majd 80.80-at dobott, élete eddigi legerősebb átlagú sorozata bronzérmet ért neki. Ha azt vesszük, hogy az ukrán Mihajlo Kohannak is meglett a 82 méter (82.02), akkor kijelenthetjük, hogy ez volt minden idők egyik legszínvonalasabb vb-döntője. Sőt, Halász eredménye minden idők legnagyobb vb-bronzos dobása.
„Sok minden van most bennem, összességében elégedett vagyok a teljesítményemmel, úgy érzem, hogy méltón képviseltem az országot, harmadik vb-bronzom, hetedik érmem szereztem világversenyen – mondta a verseny után Halász Bence. – Viszont azzal, hogy egy ilyen jó eredmény erre elég, most így elsőre nehéz mit kezdeni. Lehetett volna, hogy még ennél is jobban beletalálok egy dobásba, ez most nem sikerült. Viszont az idén elindultunk egy olyan úton, aminek máris látszik az eredménye. Már nem az van, hogy egy évben egyszer lehet várni a 80 méter felettit, hanem hogy a rontott kísérleteim is afölött vannak. Ha tovább megyünk ezen az úton, akkor még ennél is szebb dolgok történhetnek.„
2025-ben bevállaltak egy olyan lépést, amit nem sokan tettek volna meg. Ha nem is gyökeresen, de alapjaiban változtatták meg az edzésmunkáját a Szombathelyi Dobó SE szakembereivel. Nagyon hálás a Németh Zsolt vezette edzői stábnak, hogy 40 év után mertek változtatni a jól bevált edzésmódszereken.
„Olyan formában érkeztünk ide, hogy még a zaklatott, vontatott döntő sem tudott megzavarni. Tiszteletre méltó a japánok szabálykövetése, viszont ezáltal nem igazán halad a dolog. Ha Rába Danival odamentem volna, tíz másodperc alatt leszedtük volna a hálóról a kalapácsot. Inkább azon izgultam, hogy el ne fáradjak. Szerintem négy-öt kilót lefogytam az este, de maradt erő az utolsó sorozatokra is.”
A másik két magyar is szépen helytállt, az U20-as Európa-bajnok Szabados Ármin 77.15 métert dobott negyedikre, amivel a 8. lett, Rába Dániel pedig a 11. pozícióban végzett élete első döntőjében. Ő harmadikra nyújtotta a legjobbját, 75.22 méterrel.
ATLÉTIKAI VILÁGBAJNOKSÁG, TOKIÓ
FÉRFI KALAPÁCSVETÉS
DÖNTŐ
1. Ethan Katzberg (Kanada) 84.70 méter
2. Merlin Hummel (Németország) 82.77
3. Halász Bence (Magyarország) 82.69
4. Mihajlo Kohan (Ukrajna) 82.02
5. Rudy Winkler (Egyesült Államok) 78.52
6. Thomas Mardal (Norvégia) 78.02
7. Pawel Fajdek (Lengyelország) 77.75
8. Szabados Ármin (Magyarország) 77.15
9. Elvind Henriksen (Norvégia) 76.47
10. Trey Knight (Egyesült Államok) 76.11
11. Rába Dániel (Magyarország) 75.22
12. Denzel Comenentia (Hollandia) 74.86
A DÖNTŐ SOROZATRÓL SOROZATRA
1. SOROZAT
Kohan szektoron kívüli dobással kezdte a versenyt, aztán Halász lépett a körbe és jóval 80 fölé hajított! 81.51! Katzberg viszont erőlködés nélkül egy métert vert Bence dobására. 82.66. Winkler érvénytelen kísérlete után Henriksen 76.36-ot dobott, majd Knight 68.24-gel iratkozott fel a táblára. Mardal feljött a harmadik helyre, majd az ötszörös világbajnok Fajdek vágta a hálóba a szert. Utána következett Szabados Ármin szép technikával 75 fölött nyit, az ötödik helyen áll. Rába 73.79-cel nyit. A kör végén jön a meglepetés, Hummel kezéből messzire száll a szer és a vonal jó oldalán landol: 82.77-tel átveszi a vezetést!
HALÁSZ DOBÁSA
2. SOROZAT
Kohan megint rosszul dob, a hálóba ragad a szer, s eltart egy ideig, mire kihámozzák. Végül odaengedik Halászt a dobóküörbe, miközben rajtolni készülnek a 400-as elődöntőben a nők... Végül, síri csendben dob a magyar fiú, nyolcvan fölötti ez is: 80.03 méter, de marad a harmadik. Katzberg szenzációs: világbajnoki csúccsal folytatja, 84.70 méter. Gyakorlatilag eldőlt a verseny érdemi része... Winkler és Henriksen rontott kísérlete után Knight 76.11-re javít. A veterán Fajdek 76.69-re javít, és Szabados is jobbat dob, mint az előbb, igaz, csak négy centivel. A holland megint a hálóba vágja a szert, jön Rába, és 75 fölé jut! De kilépett a körből, így nem érvényes a kísérlete. Jöm Hummel, nyolcvan fölé dob megint, de nem javít, 80.71.
3. SOROZAT
Nyitásként Kohán feljön a negyedik helyre, 78.36. Halász következik, és nagyot dob, javít is egy keveset, 82.69, csupán nyolc centivel marad el Hummeltől és marad a harmadik. Katzberg ezúttal nem javít, de így is 82 fölé dobja a szert, igaz, csupán egy centivel. Winkler feljön negyediknek 78.51-ggyel. Szabados jelenleg a 10., Rába a 11. helyen áll. Henriksen 76.47-tel 11 centit javít, de marad a nyolcadik helyen. Molnár Attila elődöntőjét többször visszalőtték rossz rajt és némi technikai problémai miatt, miközben a kalapácsvetők is vártak a sorukra. Végül Knight folytatódik a verseny, Knight nem javít, de Mardal igen, viszont marad a hatodik. Fajdek sem tud javítani, érvénytelen a harmadik kísérlete. Szabados jön, és javít! 76.21, egy hellyel feljebb lép, kilencedik helyen áll. Rába viszont nem folytathatja, harmadikra javít ugyan, de nem eleget, 75.22-vel a 11. helyen zár. Hummel érvénytelen kísérletével zárul a sorozat.
RÁBA DOBÁSAI A DÖNTŐBEN
4. SOROZAT
Innentől fordított sorrendben dobnak majd némi szünet után, s az utolsó kettő most is búcsúzik majd. Az első Knight, érvénytlelen, elköszönünk tőle. Jön Szabados: és jó a dobás, remek, 77.15, amivel egyelőre a hetedik! Viszont fájdalmas arccal ül le a dobása után, a térdét fájlalja. Henriksen nem tud javítani, hálóba küldi a kalapácsot, tőle is búcsúzunk, ő lesz a 9. Hosszas szerelés után végül sikerült kipecázni Henriksen kalapácsát a hálóból. Fajdek megelőzi Ármint, 77.75-ös dobásával. Kohannak egy centi híján fél méter hiányzott a nyolcvan méterhez, de így is feljött a 4. helyre. Winkler kalapácsa is a hálóban köt ki, de ezúttal nem lesz hosszas pecázás. Jön Halász, és megint nyolcvan fölé dob, de most nem tud javítani, 80.85. Hummel dob egy 82 fölöttit, az eredményén nem javít, marad a második. Katzberg becsúszik 82 alá...
5. SOROZAT
Szabados kezdi, de abbahagyja a forgást, kilép, ezzel a nyolcadik helyen zár. Fajdek lesz a hetedik, nem tud javítani, ahogy Mardal sem. Kohan a frászt hozza az emberre, amikor a 82 fölé dob, de „csak” két centivel, marad a negyedik. Winkler érvénytelen, Halász következik. kicsit lapos a dobás íve, nem javít, 80.80. Ahogy Hummel sem – érvénytlelen a dobása. Katzberg felmegy megint 83 fölé, ezzel továbbra is vezet.
SZABADOS DOBÁSAI
6. SOROZAT
Mardal nem tud javítani, ahogy Winkler sem, Kohan dobása pedig szektoron kívül landol, ezzel Halász Bence biztosan érmes! A színe a kérdés. De mindjárt eldől: túlforogta egy kicsit, s így kilépett, ezzel bronzérmes! Hummel elengedi az utolsó dobását, így Katzberg már győztesként megy a dobkörbe, és egy 83.73-mal zárja a versenyt. A hatból három dobásával egyébként is megnyerte volna második világbajnoki címét...
Egyéni csúcs
Idei legjobbja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
|Mihajlo Kohan (ukrán)
81.66
81.66
x
x
78.36
79.51
82.02
x
|Halász Bence
83.18
83.18
81.51
80.03
82.69
80.85
80.80
x
|Ethan Katzberg (kanadai)
84.38
82.73
82.66
84.70
82.01
81.86
83.07
83.73
|Rudy Winkler (amerikai)
83.16
83.16
x
x
78.52
x
x
77.44
|Elvind Henriksen (norvég)
81.58
77.70
76.36
x
76.47
x
x
|Trey Knight (amerikai)
78.76
78.76
68.24
76.11
74.63
x
|Thomas Mardal (norvég)
78.44
78.44
77.11
77.70
78.02
x
76.83
75.92
|Pawel Fajdek (lengyel)
83.93
79.07
x
76.69
x
77.75
76.63
|Szabados Ármin
78.06
78.06
75.65
75.69
76.21
77.15
x
|Denzel Comenentia (holland)
79.09
78.01
x
x
74.86
|Rába Dániel
76.83
76.21
73.79
x
75.22
|Merlin Hummel (német)
81.27
81.27
82.77
80.71
x
82.14
x
x
ELŐZMÉNYEK
A hétfőn magyar idő szerint hajnalban rendezett selejtezőn Halász Bencének nem kellett különösebben megerőltetnie magát: az első sorozatban megdobta a döntőhöz szükséges 76.50 métert – 78.42-re hajította a szert. Szintén nem sokat vacakolt a világ- és olimpiai bajnoki címvédő kanadai Ethan Katzberg, aki a selejtezőben egyedüliként 80 fölé jutva, 81.85-ös dobásával jelezte, érdekelné a címvédés lehetősége.
U20-as Európa-bajnokunk, Szabados Ármin a második sorozatban dobta meg a szintet 77.20-szal, Rába Dániel pedig a harmadik szériában ugrott fel a döntőt érő 11. helyre 76.21-gyes eredményével. Ez pedig azt jelenti, hogy 2001 után szerepelhet ismét három magyar a szám döntőjében – 2001-ben Kiss Balázs a hatodik, Gécsek Tibor a nyolcadik, Annus Adrián a kilencedik helyen végzett.
Ráadásul, Halász Bence egy hónapja a Gyulai Memorialon megdobta a világ idei legjobbját 83.18-mal, így igencsak jó esélye kínálkozik rá, hogy megszerezze a magyar atlétikai első szabadtéri világbajnoki címét. Ez persze korántsem lesz olyan egyszerű, hiszen a férfiak kalapácsvetése talán az egyik leginkább megjósolhatatlan szám a világbajnokságon: a döntő szereplői közül idén öten dobtak 81 méter fölött, s hét atlétának van e fölött az egyéni csúcsa.
A két évvel ezelőtti budapesti döntő résztvevői közül a bronzérmes Halászon kívül még a világbajnoki címvédő Katzberg, a negyedik Fajdek, az ötödik Kohan, a hetedik Henriksen és a nyolcadik Winkler szerepel most is a fináléban. Az első három sorozatban mindenki dobhat, aztán viszont minden sorozatban kiesik az utolső kettő.a hatodikban már csak hatan dobnak.
A bemelegítésnél Halász Bence káprázatos formát mutatott, s a szer 81 méter környékén landolt, a nagy ellenfél kanadai utána dobott, nála rövidebbett, de azért nyolcvan fölött. Szabados Ármin bemelegítése a 73-74 méter körülire sikerült, Rába Dániel gyakorlódobása 75 méter fölött csapódott a földbe.