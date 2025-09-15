Nemzeti Sportrádió

Huszti Fehérváron edz, de külföldi ajánlatra vár

2025.09.15. 10:35
Huszti András az előző idényt Fehérváron töltötte, 24 tétmeccsen játszott a Vidiben, jelenleg szabadon igazolható (Fotó: vidi.hu, archív)
Szeptember elején, még a hazai átigazolási piaczárás előtt távozott Zalaegerszegről közös megegyezéssel a legutóbb kölcsönben Fehérváron szereplő Huszti András, aki jelenleg is Székesfehérváron edz egy erőnléti edzővel, de eközben külföldi ajánlatra vár.

 

A Nemzeti Sportnak a hónap elején Huszti András menedzsere, Kozák Attila nyilatkozott arról, hogy a legutóbb kölcsönben Fehérváron szereplő védő közös megegyezéssel megszüntette zalaegerszegi szerződését, és külföldi ajánlatra vár. Azóta több találgatás is megjelent szurkolói forrásokban Huszti kapcsán, leginkább a Videotonnal hozták hírbe, amelynél tavasszal kölcsönben játszott, a múlt héten a Vidi Szentlőrinc elleni kuapmeccsén is feltűnt. Ugyanakkor értesüléseink szerint a védő egy fehérvári erőnléti edzővel készül (de nem a Videotonnál), ezért láthatták többször is a városban, ám továbbra is külföldi folytatásban gondolkodik.

Labdarúgó NB I
2 órája

A védő menedzsere, Kozák Attila elmondta, egyelőre nem tárgyalnak magyar klubokkal, ciprusi, holland és német csapattal is kapcsolatban állnak. Ha szeptember végéig nem sikerül a külföldi szerződés, akkor jöhet szóba a hazai folytatás.

 

„Huszti András ügyében jelenleg nem tárgyalunk magyar klubbal – szögezte le megkeresésünkre a 24 éves védő ügynöke, Kozák Attila. Az igaz, hogy egy fehérvári erőnléti edzővel készül, de továbbra is a külföldi folytatás a terve. Egy ciprusi, egy holland és egy német alacsonyabb osztályú klubbal állunk jelenleg kapcsolatban, szeptember végéig szeretnénk lezárni András ügyét. Amennyiben nem sikerül külföldön csapatot találnia, akkor beszélhetünk az itthoni folytatásról. Korábban többször is előfordult, hogy lett volna külföldi ajánlata, de nem tudott átigazolni, mert az aktuális klubjával nem született megállapodás. Ezért most, hogy szabadon igazolható, abban bízik, sikerül külföldön csapatot találnunk neki.” 

 

NB II NB I Huszti András magyar átigazolás
