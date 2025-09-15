Huszti Fehérváron edz, de külföldi ajánlatra vár

„Huszti András ügyében jelenleg nem tárgyalunk magyar klubbal – szögezte le megkeresésünkre a 24 éves védő ügynöke, Kozák Attila. – Az igaz, hogy egy fehérvári erőnléti edzővel készül, de továbbra is a külföldi folytatás a terve. Egy ciprusi, egy holland és egy német alacsonyabb osztályú klubbal állunk jelenleg kapcsolatban, szeptember végéig szeretnénk lezárni András ügyét. Amennyiben nem sikerül külföldön csapatot találnia, akkor beszélhetünk az itthoni folytatásról. Korábban többször is előfordult, hogy lett volna külföldi ajánlata, de nem tudott átigazolni, mert az aktuális klubjával nem született megállapodás. Ezért most, hogy szabadon igazolható, abban bízik, sikerül külföldön csapatot találnunk neki.”