Három csapat remek idénykezdete is vaskos meglepetés az NB II-ben

2025.09.12. 12:23
null
Eddig remekül szerepel az újonc (Fotó: Karcagi Sport Egyesület Facebook)
Csákvár Karcag labdarúgó NB II Mezőkövesd
Bár még csak hat forduló telt el az NB II mostani kiírásából, az első hat helyezett között három olyan csapat is található, amelynek remek szezonkezdete vaskos meglepetés. A bajnokságot 13 pontjával a Mezőkövesd vezeti, mögötte – azonos pontszámmal, de kevesebb szerzett góllal – a Csákvár áll második helyen, míg az újonc Karcag 11 ponttal a hatodik pozíciót foglalja el (igaz, a 12 ponttal harmadik Budapest Honvéd csak öt lejátszott mérkőzésnél jár). Körbejártuk, hogy mi a titka az említett három együttes remek rajtjának.

A listavezető MEZŐKÖVESD ZSÓRYNÁL az előző idényben elért 6. helyezés után továbbra is Csertői Aurél felel a szakmai munkáért, de a klub hivatalosan nem tűzte ki célként a feljutást. Amellett, hogy – a kapus Juhász Bencén kívül – a kulcsjátékosokat sikerült megtartani, a nyáron újonnan érkezők közül gyorsan alapemberré vált a Gyirmótról érkező belső védő, Csörgő Viktor, a Siófokot elhagyó fiatal középpályás, Saja Milán, illetve a korábbi kazincbarcikai szélső támadó, Pintér Ádám. Cseri Tamás sportigazgató kiemelte, hogy az új játékosok gyorsan beilleszkedtek, a régebbi kerettagok befogadták őket, ami megteremtette az alapot a jó csapatszellemhez.

Szalai József (Fotó: boon.hu)

„A bennmaradás kivívása a legfontosabb, majd ennek elérését követően szeretnénk jobb helyezést elérni, mint az előző idényben, mégsem gondolkodunk ennyire előre, mert messze még az idény vége – szögezte le a boon.hu megyei portálon Cseri Tamás. – Nyilván az eddigi sikerek sokat segítenek, de nálunk eddig sem volt probléma a hangulattal. A srácok beleteszik a munkát, ami eddig sikerrel is párosul. Természetesen örülünk a remek szezonkezdetnek, azonban nincs hurráhangulat.”

Az előző idényt tíz góllal záró támadó, Szalai József (akit a Paks nyáron átigazolt, de kölcsönben még egy évig Mezőkövesden hagyott) lendületesen kezdte a mostani bajnokságot is, már négyszer betalált; az első kettő, Karcag elleni, továbbá a legutolsó, Szeged elleni góljai három pontot jelentettek a Kövesdnek.

„Örülünk, hogy az első helyen állunk, de nem foglalkozunk a tabellával, a saját játékunkra koncentrálunk – mondta a megyei portálon a 23 esztendős csatár. – A helyén kezeljük az eddigi sikereket. Az előző volt eddig a legeredményesebb idényem, s mindenképpen szeretném túlszárnyalni azt gólokban, de akkor is elégedett vagyok, ha nem feltétlenül a gólokkal, hanem a játékommal tudok segíteni a csapatnak.”

A borsodiakkal kapcsolatos hír, hogy újabb utánpótláskorú labdarúgóval erősítették meg keretüket a napokban: a 17 éves Vörös Barna a horvát élvonalban szereplő NK Istrától csatlakozott Csertői Aurél együtteséhez.

A kövesdiekkel azonos pontszámmal második helyen áll az AQVITAL FC CSÁKVÁR, ami talán még nagyobb meglepetés, hiszen a klub nyáron kulcsjátékosokat veszített el. Az NB II gólkirálya, a 18 találatot szerző Nagy Zoárd a Puskás Akadémiához szerződött, a kiváló teljesítményt nyújtó fiatal középpályás, Dusinszki Szabolcs a román első osztályú FK Csíkszeredához került, míg Gazdag Vajk Kozármislenybe, Murka Benedek Fehérvárra, Varga Bence pedig a Honvédhoz igazolt.

Tóth Balázs (Fotó: aqvitalfc.hu)

„Amellett, hogy ugródeszka vagyunk a Puskás Akadémiától érkező ifjú labdarúgóknak, nálunk egyébként is nagyon fontos szempont a fiatalok beépítése – szögezte le kérdésünkre Tóth Balázs vezetőedző. – Ilyen a nyáron Felcsútról érkező kapus, Lehoczki Bendegúz, illetve a középpályás Somfalvi Bence, de a távozók helyére rutinosabb labdarúgókat is igazoltunk. A védő Lorentz Márton és Helembai Márk mellett a középpályás Magyar Zsolt, továbbá a támadó Bányai Péter és Fejős Áron mind képzett játékos taktikailag és technikailag egyaránt, s jó karakternek számítanak. A hozzánk két év után az NB III-as Veszprémtől visszatérő Magyarról tudtuk, hogy több van benne a harmadosztálynál, ezt bizonyítja is, hiszen már négy gólnál jár. A hat bajnokin egyébként mindig a pályán volt minimum három »fiatalszabályos« labdarúgó, de a meccsek hajrájában már négy is. Az 1. fordulóban a Vasas elleni 4–1-s siker során a szerencse is mellénk állt, de egyben lendületet is adott ez a diadal. Úgy gondolom, hogy nem véletlen az eddigi teljesítményünk. Az előző idényben a tizedik helyen végeztünk, most jó lenne egy számjegyű pozícióban zárni, nem tartom elképzelhetetlennek az ötödik-hatodik hely elérését sem.”

Az újonc KARCAGI SC-nél nem volt sok idő az NB II-es felkészülésre, hiszen a nagykunsági együttes június 8-án még osztályozót játszott a feljutásért a Nagykanizsa ellen. A sikeres „rájátszás” után magától értetődő volt, hogy Varga Attila vezetőedző folytatja munkáját, azonban a keret kialakítása során a DVSC-től 2024 tavaszán érkező sportigazgató, Gulácsi Bence nagy feladat előtt állt.

Gulácsi Bence (Fotó: karcagsport.hu)

„A korábbi debreceni futballpiramis (DVSC, DEAC, DVSC II) megszűnése után képzeltük el, hogy a Karcagot segítjük feljuttatni a másodosztályba, így az NB II-ben lehet ismét a Lokinak fiókcsapata – szögezte le a Nemzeti Sportnak a DVSC-Karcag együttműködési koordinátor, aki sportigazgatói teendőket lát el. – A nyári osztályváltás után magától értetődő volt, hogy a Loki továbbra is segíti a Karcagot játékosokkal, ennek eredményeként öten kölcsönben szerepelnek Karcagon, míg négyen kooperációs kölcsön keretében – utóbbira példa, hogy a kapus Engedi Márk eddig végigvédte az idényt. Fontosnak tartottuk azonban, hogy olyan, még mindig fiatal játékosoknak is lehetőséget adjunk, akik nem voltak korábban »kötelezően« pályára küldendők, de van bennük potenciál; ezen az alapon került hozzánk Fazekas Lóránt, László Dávid és Kovalovszki Máté. Kellett a rutin is, ennek jegyében sikerült leigazolni Vida Mátét, Hidi Patrikot és Szekszárdi Tamást, akik karakterük alapján alkalmasak arra, hogy összefogják a fiatalokat, s az öltözőben vezéregyéniségek legyenek. Továbbá várjuk a csapatkapitány, Székely Dávid visszatérését, a közönségkedvenc térdsérülése után hamarosan visszatérhet, s ez lélektani pluszt ad majd mindenkinek.”

A Karcag 18 év után szerepelhet ismét az NB II-ben, de már most nagy „skalpokat” tudhat magáénak: hazai pályán a Soroksár után legyőzte a Vasast és a Videotont is, illetve idegenben ikszelt a Szegeddel.

„Természetesen újoncként a bennmaradás a fő célunk, de már az őszi szezonkezdet előtt arról beszélgettünk, hogy az egy számjegyű helyezés elérését sem tartjuk lehetetlennek – folytatta Gulácsi Bence. – Bár tudomásom szerint a három legkisebb költségvetéssel dolgozó klub között vagyunk, az elvégzett munka mellett a csapategység és a szervezettség kiváló. A jövőben is fontos lesz a futballtudás mellett a játékosok emberi oldala. Büszkévé tesz, hogy három élcsapat ellen a jó eredmények mellett játékban sem voltunk alárendelve, sőt összességében néhány statisztikai mutatóban az élmezőnyben helyezkedünk el. A szurkolók értékelik mindezt, megtöltik az új stadiont, ezért tavaszra a létesítmény befogadóképességét szeretnénk növelni.”

   
AZ ÁLLÁS       
  1. Mezőkövesd

6

4

1

1

11–5

+6

13

  2. Csákvári TK

6

4

1

1

10–4

+6

13

  3. Budapest Honvéd

5

4

1

11–3

+8

12

  4. Vasas FC

6

4

2

12–9

+3

12

  5. Szeged-Csanád GA

6

3

2

1

9–5

+4

11

  6. Karcagi SC

6

3

2

1

8–7

+1

11

  7. Szentlőrinc SE

6

2

2

2

8–6

+2

8

  8. Békéscsaba

6

2

2

2

9–9

0

8

  9. Tiszakécske

6

2

2

2

7–8

–1

8

10. FC Ajka

6

2

1

3

3–7

–4

7

11. Kecskeméti TE

5

2

3

5–6

–1

6

12. Soroksár SC

6

1

3

2

9–13

–4

6

13. Videoton FC Fehérvár

6

1

2

3

4–8

–4

5

14. BVSC Zugló

6

1

1

4

6–7

–1

4

15. Budafoki MTE

6

1

1

4

3–9

–6

4

16. Kozármisleny

6

2

4

2–11

–9

2

 

 

