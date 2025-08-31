Tiszakécskén folytatódott a BVSC vesszőfutása

LABDARÚGÓ NB II

6. FORDULÓ

TISZAKÉCSKEI LC–BVSC-ZUGLÓ 1–0 (0–0)

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 400 néző. Vezette: Jakab Árpád (Szabó Dániel, Ring Kevin)

TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B., Takács Zs.,Visinka – Varga J. – Bódi, Horváth E. (Szekér, 63.), Lucas (Burdika, 90.), Pataki B. (Takács T., 80.) – Zámbó M. (Vukk, 80.), M. Ramos (Géringer, 90.). Vezetőedző: Pintér Csaba

BVSC: Megyeri G. – Benkő-Bíró, Vinícius, Kaczvinszki, Király Á. – Szilágyi M. – Sarkadi (Bliznyuk, 82.), Palincsár, Csernik K. (Dénes A., 68.), Pekár L. (Kelemen P., 82.) – Farkas B. (Bacsa P., 68.). Vezetőedző: Dragan Vukmir

Gólszerző: M. Ramos (46.)

MESTERMÉRLEG

Pintér Csaba: – Saját magunknak tettük nehézzé a mérkőzést, de legalább jókor rúgtuk a gólt.

Dragan Vukmir: – Kockáztattunk, de az egyéni hibák miatt nem sikerült pontot szereznünk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Kifejezetten kiegyenlített mérkőzést láthattunk az első félidőben. Az első negyedórában inkább a hazaiak, majd utána a BVSC irányította a meccset. A Tiszakécskénél remekül mutatkozott be a fiatal hátvéd Visinka Valentin, aki az első meccsén kiválóan lépett fel a támadásokhoz. Ez egyébként az egész meccsen gyakran előfordult, hiszen sok támadást a bal szélen építettek a hazaiak. Ellenben a BVSC-nél a korábbi meccseken kiemelkedően játszó Farkas Balázs Kesző alig mutatott magából valamit. Jogos volt a későbbi lecserélése.

Prokopp ma újra kapott gól nélkül védett (Fotó: BVSC-Zugló/Szúcs Attila)

Aztán a második félidőben, Myke Ramos tizenhatoson belülről szerzett bombagólja teljesen felforgatta a meccs menetét. A vendégcsapat nem tudott érdemben reagálni a gólra és átadta az irányítást a Kécskének. Nem is kellett több a hazaiaknak, elég sok helyzetet dolgoztak ki a második félidőben, ezek közül kiemelendő az a támadás, amelyet kb. 30 méterre az ellenfél kapujától indítottak és majdnem végig egyérintőzve Megyeri Gáborig eljutottak. A kapus azonban hatalmasat védve megállította a forduló találatát. A BVSC ezzel szemben egy igazán nagy helyzetet dolgozott ki a második félidőben, de Sarkadi Kristóf kihagyta ziccerét. Érezhető volt, hogy az a csapat, amelyik képes ma betalálni megnyeri a meccset, így is történt. 1–0

Varga Józsefet nem lehetett megállítani (Fotó: BVSC-Zugló/Szűcs Attila)

PERCRŐL PERCRE